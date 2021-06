Voorbeschouwing: NK wielrennen voor vrouwen 2021

Voor het tweede jaar op rij vindt het NK Wielrennen op en om de VAM-Berg plaats. De editie van 2020 was een ware slijtageslag en ook dit seizoen belooft het een onvervalste afvalkoers te worden op de legendarische vuilnisbelt. Wie volgt Anna van der Breggen op en zegeviert op 4800 centimeter boven NAP? WielerFlits kijkt vooruit!

Historie

Een tamelijk mesjogge stukje Drenthe is het, daar net buiten de dorpskern van Drijber. Waar hellingen normaliter een erfenis zijn van een ijstijd of platentectoniek, is dat hier allerminst het geval. Honderd jaar geleden was het gebied een vlakte, maar met dank aan gigantische ladingen huisvuil is het al jaren een iconisch punt in de Ronde van Drenthe. Heden ten dage is het zelfs verworden tot een ware wielerattractie.

Per trein werden grote ladingen Haags huisvuil naar Drenthe gestuurd. Speciaal voor de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) werd op een heidecomplex een gigantische compostfabriek gebouwd. De spoorlijn Hoogeveen-Assen kreeg een vertakking om zo de zooi uit de Randstad te kunnen dumpen. Om eindproducten weer te kunnen afvoeren werd er tevens een waterweg gegraven naar het Linthorst Homankanaal. Daarmee kon het grote storten kon beginnen en dat werd dan ook behoorlijk gedaan.

Door de jaren heen dijde de vuilnisbelt steeds meer uit. Hoger en hoger raakte het afval. Er kwam een weg, maar wielrenners waren lang niet welkom. Enkel met zeer uitzonderlijke toestemming van vuilnisgigant of tijdens de Ronde van Drenthe gingen de laatste decennia de hekken van het terrein open en mochten fietsers legaal naar boven knallen. Maar de rest van het jaar? Verboden toegang!

De schoorstenen van de afvalgigant roken nog steeds, maar een deel van het terrein heeft sinds een aantal jaren een recreatiebestemming. De smeerpijperij is aan een zijde voldoende afgedekt en er liggen nu wandelpaden, mountainbiketrajecten en vier voor racefietsen geschikte beklimmingen. Kost wat, maar daar krijg je ook wat voor terug. En in de toekomst kunnen we zelfs naar een hoogte van 63 meter klimmen. Er wordt hard aan dit ‘Dak van Drenthe’ gewerkt, maar voorlopig voorziet ook de 48 meter hoge helling in een behoefte.

Ook nu de nieuwigheid van het terrein er wel af is blijven de stalen, carbonnen en aluminium rossen komen. Ook van ver buiten de provincie komen ze kijken wat die VAM-Berg nu precies inhoudt. Mede met dank aan de professionele wielersport heeft de klim een zekere cultstatus verworven, maar we mogen ‘m zeker serieus nemen, want er kan stevig worden gefietst. Na de hunebedden en Bartje heeft Drenthe met de VAM-Berg misschien wel een nieuw iconisch symbool.

In de Ronde van Drenthe ging het vele jaren over het actieve fabrieksterrein, maar nu wordt ook gebruik gemaakt van het fraaie fietstracé. De Healthy Ageing Tour kende er dit jaar een welhaast apocalyptische apotheose en de nationale kampioenschappen komen er nu voor de tweede keer op bezoek. Later dit jaar is de berg het toneel voor de Europese Kampioenschappen veldrijden. En een wereldkampioenschap? Ach, vergeef ons enig optimisme als we zeggen dat dit een kwestie van tijd is. Zoeken we nog wel eens uit of dit dan een WK Mountainbike, WK Veldrijden of WK op de weg wordt.

De weledele heer H. W. van Raden werd in 1888 volgens allerhande toegankelijke tot de eerste Nederlandse kampioen op de weg gekroond – al mag de historische juistheid hier toch ernstig in twijfel worden getrokken. Hoe het ook zij: van de ‘Col du VAM’ was destijds nog geen sprake. Net als van om het nationale kampioenschap koersende vrouwen, trouwens. Toen Mien van Bree in de jaren dertig al officieus wereldkampioene werd het krantenbericht waarin haar mondiale titel werd aangekondigd afgesloten met de volgende woorden: “Zouden onze vrouwen niets beters te doen hebben?”

Na de oprichting van de Nederlandse Dames Wielren Club in 1964 wist de KNWU een nationaal kampioenschap nog even een jaar tegen te houden. Maar op het terrein van WV Meteoor in Assen werd er dat jaar al wel een officieuze titelstrijd gehouden. Ineke van IJken, een van de oprichters van de NDWC, staat in de boeken als winnares van die wedstrijd, al hoewel ze volgens de overlevering niet de eerste was die over de streep kwam. Die eer was voorbehouden aan Hennie Hondeveld, maar zij was geen lid van de NDWC. En dat wist Van IJken als secretaresse van de club natuurlijk maar al te goed…

Een jaar later is de KNWU overstag en staat voor het eerst een nationaal kampioenschap voor hardrijdende dames op de fiets op het programma. Tien rondes van 4,2 kilometer jakkeren over het circuit van Zandvoort. Opnieuw wint de rappe Van IJken, en ditmaal is ze ook daadwerkelijk de eerste aan de meet. Met overtuiging wint ze de eindsprint en rijdt ze zich de annalen van de wielersport in. Na haar volgden Keetie, Monique, Leontien, Annemiek, Marianne, Anna en vele anderen, maar Van IJken was de eerste.

Laatste tien winnaressen NK wielrennen

2020: Anna van der Breggen

2019: Lorena Wiebes

2018: Chantal Blaak

2017: Chantal Blaak

2016: Anouska Koster

2015: Lucinda Brand

2014: Iris Slappendel

2013: Lucinda Brand

2012: Annemiek van Vleuten

2011: Marianne Vos

2010: Loes Gunnewijk

Vorig jaar

Van uitstel kwam gelukkig geen afstel. Op een vrij vreselijke zaterdagnamiddag in augustus werd een intrigerend schouwspel opgevoerd. Anna van der Breggen en Jip van den Bos van Boels-Dolmans en Anouska Koster van Parkhotel Valkenburg kozen al vroeg het hazenpad en naar wat later zou blijken was dit al de beslissende move.

Bij het ingaan van de voorlaatste ronde rekende Van der Breggen af met Koster. In de achtergrond kwam Annemiek van Vleuten na serieuze sloopwerkzaamheden zeer sterk opzetten, maar AvdB bleek niet meer te kunnen worden bijgehaald. Zilver was het maximaal haalbare voor de Wageningse, terwijl de Friezin heel knap de bronzen plak in de wacht sleepte. Maar na 124 kilometer loeizware koers was er maar één koningin van de VAM-Berg. Daar kon ook een veelbesproken fietswissel in de slotfase niets meer aan veranderen.

Uitslag NK Wielrennen 2020

1. Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) in 3u18m30s

2. Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) op 1m19s

3. Anouska Koster (Parkhotel Valkenburg) op 2m00s

4. Marianne Vos (CCC-Liv) op 3m09s

5. Amy Pieters (Boels-Dolmans) op 3m13s

Parcours

Het parcours is hetzelfde als vorig jaar. Een omloop van 7,3 kilometer zal in totaal 17 keer worden afgewerkt, waardoor we uitkomen op een wedstrijd van 124,1 kilometer. In elke ronde wordt de ‘Col du VAM’ tweemaal beklommen. De finish voorbijrijden betekent tijdens het NK een bocht naar links en snelheid maken. De ‘oude’ beklimming die al vele jaren voor de aanleg van het wielerparcours een soms beslissende passage vormde in de Ronde van Drenthe fungeert nu als afdaling.

Onderaan is het een bocht naar rechts om zeer spoedig en een klein beetje gelanceerd aan de eerste helling te beginnen. De technische gids spreekt van 200 meter à 12% gemiddeld. Het is in ieder geval de steilste variant van de VAM-Berg, een mooie gelegenheid voor de rensters met macht om de duimschroeven nog eens aan te draaien. Samen met de finishklim is het een mooie tweetrapsraket.

Na de passage langs de verzorgers komen we aan bij de afdaling waar ook alle recreatieve fietsers zich op normale dagen naar beneden storten. Nu is het tijd voor het vlakke deel van het parcours. Waar je je op de steile flanken soms even stiekem op de Koppenberg of de Redoute waant, hier weet je weer dat je op Drentse grond rijdt, alhoewel het nog meer dan een kilometer rijden is over VAM-terrein. Op nadrukkelijk verzoek is de weg hier aanzienlijk breder geworden en zijn de wildroosters verwijderd ‘zodat het fietsparcours aantrekkelijker wordt voor wedstrijden’.

Na het verlaten van het werkterrein wordt koers gezet richting het dorpje Drijber. Op het vlakke is het even mogelijk op bij te tanken of, wanneer nodig, gas te geven. Lang duurt dit tussenstuk overigens niet, want al snel wordt de uit de kluiten gewassen afvalberg weer aangedaan. De finishklim is de meest noordelijke variant. Deze begint met een fraai aangelegde terugdraaiende bocht. Hierna gaat het nog even lichtjes naar beneden voor begonnen wordt aan de korte, maar krachtige kasseienstrook.

Herstel: keienstrook, want in Drenthe spreekt men van keien. Of flinten. Wie goed zoekt vindt er tijdens het Drentenieren nog heel wat elders in de provincie. Maar daar zal de afdeling ‘Fietstoerisme’ nog wel eens over berichten. Op het NK is het in de laatste pakweg 150 meter is het stevig stuiteren en ook nog flink klimmen; het stijgingspercentage is hier maximaal vijftien procent. Het ligt voor de hand dat de koers op een van de twee klimmetjes wordt beslist, maar met name de snelle opeenvolging van hellingen maakt dit tot een slopende wedstrijd.

Zaterdag 19 juni: VAM-Berg – VAM-Berg (124 km)

Start: 10.45 uur

Finish: 14.00 uur

Favorieten

Het Nederlands kampioenschap bij de vrouwen staat zeker het laatste decennium ook wel bekend als een mini-WK. Je moet echt van heel goeden huize komen om te winnen, zeker op dit parcours. De wedstrijden die al op de VAM-Berg zijn gereden hebben intussen wel duidelijk gemaakt dat het een behoorlijk pittig rondje is.

En met pittige rondjes weet Anna van der Breggen wel raad. Niemand is onklopbaar, maar de zegeteller staat voor de geboren Hasseltse dit jaar alweer op zeven, waarvan vijf in de voorbije maand. En allemaal op pittige parcoursen. Een puike score. Maar ook zonder deze resultaten zou niemand eraan twijfelen om haar bij de topfavorieten te scharen. Kan ze op dit parcours voor het tweede jaar op rij winnen?

Dat zou zomaar kunnen. Toch hoeft dat zeker niet het geval te zijn. Van der Breggen maakt er ook geen geheim van dat ze ploegmaats ook wel wat gunt. Denk maar aan Ronde van Vlaanderen van vorig jaar en de meest recente uitgave van Luik-Bastenaken-Luik. We zouden het dan ook zeker niet verwonderlijk vinden als bij SD Worx alle ballen op de winnaressen van die wedstrijden gaan. Chantal van den Broek-Blaak mag nooit worden uitgevlakt op een NK, zeker als ze de ruimte krijgt om haar spel te spelen. We zijn benieuwd wat ze kan op haar laatste NK.

Het zal u niet verbazen dat we Demi Vollering ook opschrijven. Ze is het hele jaar al van voren in de uitslagen te vinden en ze reed een prima nationaal kampioenschap tegen de klok. Een teken dat het met de vorm in aanloop naar de Olympische Spelen wel goed zit. Opschrijven! Op de VAM-Berg won Lonneke Uneken dit jaar al de laatste etappe van de Healthy Ageing Tour. Het is voor haar geen honderd procent thuiswedstrijd, maar uit de regio is ze wel de grootste kanshebster. Ze kent de geheimen van het circuit in ieder geval als geen ander en zeker als ze de ploeg achter zicht heeft kan ze er zomaar met de titel vandoor gaan.

Maar het is niet enkel SD Worx dat de klok slaat. De winnares kan ook zonder meer uit een van de andere ploegen komen. We denken aan Annemiek van Vleuten. De Movistar-renster moet het dan weliswaar in haar eentje zien te rooien, hetgeen natuurlijk niet ideaal is, maar op dit parcours is ze allesbehalve kansloos. De manier waarop ze afgelopen jaar de koe bij de horens vatte op dit parcours was indrukwekkend, ook al was het een tevergeefse inspanning. Misschien is het geluk nu meer aan haar zijde.

Een sterk blok is dat van Trek-Segafredo, dat met de nummers twee, drie en zes van het NK tijdrijden aan de start verschijnt. Shirin van Anrooij ontwikkelt zich leuk in de formatie en daarvan getuige haar uitslag op het NK tegen de klok zeker. Ellen van Dijk (die op het NK tegen de klok een zeer fraaie zilveren medaille behaalde) en met name Lucinda Brand dichten we een grotere kans toe, al zullen ze blij zijn met de hulp van het Zeeuwse toptalent. Mocht Brand het spel naar zich toe trekken, heeft ze kans op een leuke dubbel: later dit jaar vindt het EK veldrijden immers ook plaats op de VAM-Berg.

Marianne Vos is een logische aanvoerster van Jumbo-Visma, maar dat hoeft allerminst te betekenen dat ze ook de afmaakster van dienst zal zijn. Op dit parcours kan ze dat natuurlijk, maar in de ploeg moet een Riejanne Markus daar eveneens toe in staat zijn. Verder zijn we bij de formatie nog wat leuke namen, waaronder de nummer drie van vorig jaar, Anouska Koster. Een typische kampioenschapsrenster, zeggen we dan. We sluiten niet uit dat de Friezin zichzelf dit jaar wederom op het podium rijdt, maar we kunnen niet iedereen in de favorietenlijst opnemen.

Voor de meeste andere kampioenschappen die deze week worden verreden zouden we aan tien rensters in een favorietenlijst meer dan genoeg hebben, maar in Nederland kunnen we dat allerminst zeggen. Er moeten dan ook keuzes worden gemaakt. Sommigen van die keuzes zullen goed uitpakken, terwijl er ongetwijfeld ook tussen zitten die het een dagje iets minder goed uit de verf komen. Het hoort er allemaal bij in het leven van de voorbeschouwer.

Voor de tiende en laatste renster in de favorietenlijst kijken we naar Liv Racing. En dan met name naar Pauliena Rooijakkers. Recent heeft ze laten zien zeer goed in vorm te zijn. Winnen zat er dit jaar nog niet in, en ook zaterdag zal dit een pittige opgave worden, maar ze heeft wel serieus stappen gemaakt. In de Ronde van Burgos moest ze op de steile Lagunas de Neila enkel het hoofd buigen voor Van der Breggen, Van Vleuten en Vollering. Met andere woorden: Rooijakkers is een begaafd renster. En zo rijden er in Nederland nog een x aantal rond. Wat een weelde. Als dat geen VAMtastische koers oplevert weten wij het ook niet meer…

Favorieten volgens WielerFlits

**** Anna van der Breggen

*** Lucinda Brand, Annemiek van Vleuten

** Marianne Vos, Demi Vollering, Chantal van den Broek-Blaak

* Riejanne Markus, Lonneke Uneken, Ellen van Dijk, Pauliena Rooijakkers

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De VAM-Berg wordt niet voor niets ook wel eens ‘VAMtoux’ genoemd. Op de helling waait het immers altijd, ook als het niet waait. Gelukkig zullen de windvanen niet strak staan. Ook verder beloven de weersomstandigheden een stuk fijner te zijn dan rensters gewend zijn tijdens wedstrijden in dit deel van Drenthe. Maximaal 23 graden, beetje bewolking, windkracht drie: het lijkt een behoorlijk aangename koersdag te worden.

De wedstrijd wordt vanaf circa 12.00 uur live uitgezonden via de NOS op NPO1 of nos.nl.