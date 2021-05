EK veldrijden dit jaar op de VAM-berg

Het Europees kampioenschap veldrijden wordt komend najaar in Nederland gehouden. Het decor voor de titelstrijd is de VAM-berg, waar in 2020 al het Nederlands kampioenschap op de weg was verreden. De wedstrijden vinden in het weekend van 6 en 7 november plaats.

In maart werd de interesse voor het EK veldrijden in Drenthe, en in het bijzonder op de VAM-berg, al kenbaar gemaakt aan de Europese wielerunie UEC. Vandaag werd het EK officieel toegekend in het bijzijn van onder meer UEC-voorzitter Enrico della Casa, KNWU-directeur Thorwald Veneberg en de Drentse gedeputeerde van sport Henk Brink.

Brink gaf in een speech aan dat hij blij is met de komst. “De VAM-berg was bekend in Drenthe, is na het door Mathieu van der Poel gewonnen Nederlands kampioenschap ook al een begrip in Nederland en komt nu ook internationaal in de schijnwerpers te staan. We hopen op het ‘Dak van Drenthe’ een ouderwets wielerfeest te organiseren voor sporters, tv-kijkers en publiek.’

Voor tweede jaar op rij in Nederland

Het EK veldrijden werd vorig jaar, midden in coronatijd, ook georganiseerd in Nederland. Toen was het kampioenschap op een afgesloten terrein in Rosmalen, met Eli Iserbyt en Ceylin del Carmen Alvarado als grote winnaars.

Programma zaterdag 6 november

elite-vrouwen

U23-mannen

junior-vrouwen zaterdag 6 november

elite-mannen

U23-vrouwen

junior-mannen