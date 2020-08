Voorbeschouwing: Giro dell’Emilia 2020

Niet in oktober, maar al op 18 augustus wordt de 103e Giro dell’Emilia verreden. Dat deze herfstklassieker uit de ProSeries nu zo vroeg in het jaar staat gepland, is een direct gevolg van het coronavirus. WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten!

Historie

Voor de vroege historie van de Giro dell’Emilia moeten we terug tot 1909, toen Eberardo Pavesi in de eerste editie beslag legde op de overwinning. Giuseppe Brambilla eindigde op de tweede plek, Luigi Ganna werd derde. Pavesi zou drie jaar later met Atala-Dunlop de Giro d’Italia winnen, toen daarin eenmalig de deelnemers als ploeg wonnen, in plaats van als individu. Na zijn loopbaan had de Italiaan als ploegleider bij Legnano onder meer Alfredo Binda, Fausto Coppi en Ercole Baldini onder zijn hoede.

In de jaren daarna wisten grote Italiaanse renners de eendagswedstrijd te winnen. In de jaren ’10 en ’20 legde Costante Girardengo, de eerste campionissimo, vijf keer beslag op de overwinning en hij is daarmee nog altijd recordhouder. Maar ook Fausto Coppi, Gino Bartali, Ercole Baldini, Gianni Motta en Franco Bitossi kwamen op de erelijst. Eddy Merckx zegevierde in 1972 als eerste niet-Italiaan in de Giro dell’Emilia. In de 55e editie versloeg hij de Spanjaard Santiago Lazcano in de eindsprint.

Vier jaar later werd Roger De Vlaeminck de tweede Belgische winnaar van de Giro dell’Emilia. Aan de eindstreep had hij bijna twee minuten voorsprong op drie achtervolgers. In de jaren ’80 en ’90 zetten ook renners als Tony Rominger, Gianni Bugno, Maurizio Fondriest, Francesco Casagrande en Michele Bartoli de wedstrijd achter hun naam. Michael Boogerd sloeg een fraaie dubbelslag in 1999: eerst werd hij de eerste Nederlander op de erelijst van de Giro dell’Emilia, een dag later won hij ook Milaan-Vignola (tegenwoordig de GP Bruno Beghelli).

Robert Gesink werd in 2009 de tweede Nederlandse winnaar. Op de top van de San Luca klopte de toen pas 23-jarige Rabo-renner Jakob Fuglsang en Thomas Löfkvist in de sprint. Een jaar later was het weer raak. Tweeënhalve maand na zijn zesde plaats in de Tour de France had Gesink opnieuw het beste eindschot op de San Luca. Zo werd hij de eerste niet-Italiaanse meervoudige winnaar van de wedstrijd. Jan Bakelants zorgde in 2015 voor de derde Belgische zege in de Giro dell’Emilia.

Sinds 2014 wordt parallel met de mannenwedstrijd ook een vrouweneditie gehouden. Elisa Longo Borghini was in zowel 2015 als 2016 de beste en is daarmee de enige meervoudige winnares. In 2019 werd Demi Vollering de eerste Nederlandse op de erelijst. Op de iconische San Luca besliste ze een duel met Longo Borghini in haar voordeel.

Laatste tien winnaars Giro dell’Emilia

2019: Primož Roglič

2018: Alessandro De Marchi

2017: Giovanni Visconti

2016: Esteban Chaves

2015: Jan Bakelants

2014: Davide Rebellin

2013: Diego Ulissi

2012: Nairo Quintana

2011: Carlos Betancur

2010: Robert Gesink

Vorig jaar

Een kleine vijf maanden voor de Giro dell’Emilia had Primož Roglič de smaak van winnen al eens geproefd op de San Luca. Toen zegevierde de Sloveen in de openingstijdrit van de Giro d’Italia en volgde daarmee het voorbeeld van Charly Gaul (1956), Moreno Argentin (1984) en Simon Gerrans (2009), die in de Ronde van Italië eveneens de beste zijn geweest op de steile helling bij Bologna. Kan Jumbo-Visma’s goudhaantje in oktober nog eens toeslaan op de klim?

Drie vluchters mogen lange tijd vooruitrijden, maar eenmaal aangekomen op de lokale ronde door Bologna is hun rol uitgespeeld. De finale wordt geopend met een aanval van zes renners, van wie Giulio Ciccone en Pierre Latour de besten zijn. Tot de voorlaatste klim van de San Luca blijven zij vooruit, maar dan worden ook zij ingelopen. In de laatste omloop valt Alejandro Valverde vergeefs aan, terwijl Rudy Molard, Gianluca Brambilla en Diego Ulissi iets meer ruimte krijgen.

Later sluiten Esteban Chaves en Sergio Higuita bij hen aan. De aanvallers bereiken met een kleine voorsprong de voet van de laatste beklimming van de San Luca, maar daar worden zij even later ingelopen. Een kleine groep begint vervolgens aan de slotkilometer. Daar is Roglič oppermachtig. Met een splijtende demarrage rijdt de Sloveen weg bij al zijn concurrenten en legt voor de tweede keer binnen een jaar beslag op de overwinning op de iconische klim.

Eindklassement Giro dell’Emilia 2019

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 5u08m08

2. Michael Woods (EF Education First) op 14s

3. Sergio Higuita (EF Education First) op 14s

4. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) op 16s

5. Alejandro Valverde (Movistar) op 16s

Parcours

De Giro dell’Emilia wordt verreden in de omgeving van Bologna, in de gelijknamige regio Emilia-Romagna. De route van de heuvelklassieker is op twee punten gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Aan de beginfase van de wedstrijd is de klim bij Montemaggiore toegevoegd en een lokale ronde bij Pian di Macina, net na de beklimming van de Ganzole, is geschrapt. De locaties van de start en finish zijn onaangeroerd gebleven.

Dinsdag 18 augustus, Giro dell’Emilia: Casalecchio di Reno – San Luca (199,7 km)

Gestart wordt in Casalecchio di Reno, zo’n twintig minuten rijden ten zuidwesten van het stadshart van Bologna. Daarvandaan gaat de route eerst in westelijke en daarna in zuidelijke richting naar de eerste beklimmingen van de dag, Montemaggiore (1,5 km aan 9,1%) en Mongardino (1,9 km aan 7%). Bij de plaats Sasso Marconi begint het parcours aan een zuidelijke lus van ruim 90 kilometer over de Passo Zanchetto (19,7 km aan 5%), de langste klim van de dag.

Eenmaal terug in Sasso Marconi hebben de renners al 135,5 kilometer afgelegd. De beklimming naar Ganzole (2,0 km aan 8%) is de laatste horde tot aan de finale, waarin de San Luca (2,1 km aan 10%) de scherprechter is. Op 39,4 kilometer van de finish wordt de helling voor de eerste keer beklommen. De klim begint bij de Arco Del Meloncello, de loopbrug die deel uitmaakt van de Portico di San Luca naar de beroemde Madonna di San Luca op de Monte della Guardia.

Vanuit oostelijke richting komen de renners daardoorheen en slaan dan linksaf de Via di San Luca in. De iconische bogengalerij houden ze aan hun linkerhand als de weg in de eerste 700 meter aan 9 procent oploopt. Maar dat verandert als de route vervolgens een eerste keer de booggang onderdoor gaat en hellingen tot 18 procent de renners dwingen om in het rood te gaan. De laatste kilometer doorkruist nog eens de galerij en vlakt naar de streep wat af.

Als de renners na 162,5 kilometer, net voorbij de basiliek, de streep voor de eerste keer passeren, moeten nog vier lokale ronden van 9,3 kilometer worden afgelegd. De winnaar is bekend na 199,7 kilometer, na de vijfde beklimming van de San Luca.

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.45 uur

Favorieten

Veel ogen zijn in de Giro dell’Emilia gericht op Jakob Fuglsang, die in topvorm verkeert. Zaterdag nog zette de Astana-renner de Ronde van Lombardije achter zijn naam door op de laatste klim weg te rijden bij George Bennett en zijn beloftevolle ploeggenoot Aleksandr Vlasov om vervolgens solo aan te komen in Como. Sinds de coronabreak was hij daarnaast al vijfde in Strade Bianche en tweede in de Ronde van Polen. In zijn zeven eerdere deelnames in de Giro dell’Emilia was hij bovendien al een keer tweede (in 2009), achtste (2019) en tweemaal elfde.

Om de eerste Deense winnaar op de erelijst te worden moet Fuglsang wel afrekenen met Diego Ulissi, winnaar van de eendagswedstrijd in 2013 en eveneens een man in vorm. Voor de Italiaan kwam vorige week woensdag de aankomstlijn in Gran Piemonte net te vroeg om George Bennett van de overwinning te kunnen houden. Drie dagen eerder had hij de Ronde van Polen al besloten op de vijfde plaats. En zaterdag eindigde hij op de achtste positie in de Ronde van Lombardije. Kortom, een gevaarlijke klant voor de zege!

Dat Aleksandr Vlasov een grote outsider was voor de zege in de Ronde van Lombardije, daar waren veel wielervolgers het wel over eens na zijn resultaten in La Route d’Occitanie (derde), de Mont Ventoux Dénivelé Challenge (winst) en Gran Piemonte (vierde). Maar dat de Rus een van de drie renners was, die top op de laatste klim van de klassieker aanspraak maakten op de winst, dat was toch wel een verrassing. Uiteindelijk werd hij derde achter ploeggenoot Fuglsang en George Bennett. Ook in de Giro dell’Emilia vindt Vlasov terrein dat hem op het lijf geschreven is.

Sinds zijn overwinning in de Giro d’Italia is Richard Carapaz een grote meneer in het peloton en in het tricot van Team Ineos bleek de Ecuadoraan het winnen niet verleerd. In de Ronde van Polen liet hij op de oplopende aankomst in Bielsko-Biała met een indrukwekkende sprint het peloton zijn hielen zien. Maar een dag later moest hij na de koninginnenrit de strijd staken als gevolg van een valpartij. Carapaz was op tijd hersteld voor de Ronde van Lombardije, waarin hij zaterdag naar de dertiende positie reed.

Trek-Segafredo had in de ontknoping van de Ronde van Lombardije zowel Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone als Bauke Mollema voorin, maar slaagde er niet in die overtalsituatie te verzilveren. Maar dat Nibali en Ciccone, die ook in Emilia van start gaan, in orde zijn, kan op grond van zaterdag en de afgelopen weken wel worden geconcludeerd. Nibali, drie jaar geleden nog tweede op de San Luca, was begin deze maand ook al vijfde in Gran Trittico Lombardo. Ciccone reed drie dagen voor Lombardije al naar de negende plek in Gran Piemonte.

Bij Deceuninck-Quick Step is João Almeida aan een stormachtige ontwikkeling bezig. De pas 22-jarige Portugees, in de beloftecategorie winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en tweede in de hoog aangeschreven Baby Giro, rijgt de ereplaatsen aaneen sinds de coronabreak. Zo eindigde hij drie keer in de top vijf in de Vuelta a Burgos en werd hij derde in het eindklassement. En in de Tour de l’Ain eindigde hij als zevende en werd hij de beste jongere. Benieuwd wat hij in de Giro dell’Emilia klaarspeelt.

Naast Almeida willen we bij Deceuninck-Quick Step ook de naam van Andrea Bagioli aanstippen. Of de 21-jarige renner de lastige Giro dell’Emilia aankan, mag hij bewijzen. Vergeet evenwel niet dat de Italiaan vorig jaar de Ronde van Lombardije voor beloften won en in de Tour de l’Ain een knappe etappezege boekte op Primož Roglič.

Behalve met Carapaz gaat Team Ineos met nog een sterke klimmer van start. Iván Ramiro Sosa wordt in oktober pas 23 jaar, maar heeft intussen al een gevulde staat van dienst opgebouwd. De Colombiaan bewees onlangs nog eens zijn klimtalent door in de Ronde van Burgos te zegevieren in de bergrit naar Lagunas de Neila. Het laatste sterretje kennen we toe aan Giovanni Visconti, in 2017 de winnaar van de Giro dell’Emilia. Met zijn 37 jaar is de ervaren renner van Vini Zabù-KTM de oudste renner aan het vertrek.

Een outsider voor de winst is Gavin Mannion. De Amerikaan van Rally maakte onlangs indruk in Le Tour de Savoie Mont Blanc. Ook Miguel Eduardo Flórez, Hernán Aguirre, Darwin Atapuma en de derde oud-winnaar aan de start, Jan Bakelants, rekenen we tot de outsiders.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jakob Fuglsang

*** Diego Ulissi, Aleksandr Vlasov

** Richard Carapaz, Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali

* João Almeida, Andrea Bagioli, Iván Ramiro Sosa, Giovanni Visconti

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Van tijd tot tijd laat de zon zich zien, maar naar mate de dag vordert neemt de kans op regen en onweersbuien toe in de omgeving van Bologna. De temperatuur loopt ’s middags op tot 30 ℃. De wedstrijd wordt niet rechtstreeks op televisie uitgezonden in Nederland en België. Wel zijn vanaf 15.00 uur live beelden te zien via RaiSport.