Voorbeschouwing: Clásica San Sebastián 2023 – Hattrick voor Remco Evenepoel?

Een kleine maand na het Grand Départ van de Tour de France strijkt opnieuw een WorldTour-peloton neer in het Baskenland. Nu wacht de renners geen drieweekse ronde, maar een eendaagse klassieker: de Clásica San Sebastián. Bij zijn vorige twee deelnames aan deze koers ging Remco Evenepoel met de zege lopen. Staat hij zaterdag weer met een txapela te stralen op het podium? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De allereerste editie van de Clásica San Sebastián – gewonnen door Marino Lejarreta – werd verreden op dinsdag 11 augustus 1981. Die datum verrast wellicht wat, want het voelt als een eeuwenoude traditie dat de Baskische eendaagse – uitzonderingen als in 2021 daargelaten – op de zaterdag na de Ronde van Frankrijk plaatsvindt. Maar dat klopt niet helemaal. Tot 2007 stond de ‘Klasikoa Donostia’ steevast pas twee of drie weken na de Tour op de kalender.

De laatste editie van de Clásica San Sebastián ‘oude stijl’, die van 2006, werd gewonnen door een opvallende renner. Of eigenlijk door een opvallend onopvallende renner. De destijds 26-jarige Xavier Florencio was de snelste van een relatief grote groep. Voordien had hij nog nooit een profkoers gewonnen, nadien zou hij dat ook nooit meer doen. Wel werd hij nog tweemaal negende in wat ongetwijfeld zijn favoriete wedstrijd was.

Met zijn overwinning in de Clásica San Sebastián zette Florencio zich in een indrukwekkend, almaar uitdijend rijtje. Voor hem wonnen onder andere Miguel Indurain (1990), Gianni Bugno (1991) en Lance Armtrong (1995), die na een allerlaatste plek in 1992 – bij zijn debuut als prof, in de stromende regen – had gezegd dat hij ooit terug zou keren om te winnen. Ná Florencio zegevierden onder anderen Philippe Gilbert (2011), Julian Alaphilippe (2018) en Remco Evenepoel (2019 en 2022).

Naast Gilbert en Evenepoel, staat er nog een Belg op de erelijst: Claude Criquielion won in 1983. Voor Nederland staat de teller ook op vier. Adrie van der Poel (1985) en Gert-Jan Theunisse (1988) deden het in de jaren 80, Erik Dekker mocht juichen in 2000 en Bauke Mollema triomfeerde in 2016.

Vijf renners waren tweemaal de beste. Evenepoel dus, maar ook Francesco Casagrande, Laurent Jalabert, Alejandro Valverde en Luis León Sánchez. Laatstgenoemde koerst nog altijd, maar brak zijn sleutelbeen in de Tour de France. Hij zal er komende zaterdag niet bij zijn. Evenepoel is wel van de partij en kan dus op gelijke hoogte komen met de absolute recordhouder. Marino Lejarreta won na 11 augustus 1981 de Clásica San Sebastián nog twee keer.

Laatste tien winnaars Clásica San Sebastián 2023

2022: Remco Evenepoel

2021: Neilson Powless

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Remco Evenepoel

2018: Julian Alaphilippe

2017: Michal Kwiatkowski

2016: Bauke Mollema

2015: Adam Yates

2014: Alejandro Valverde

2013: Tony Gallopin

Laatste editie

De vlucht van de dag bestond in de Clásica San Sebastián 2022 uit negen renners, onder wie Martijn Tusveld. Zij reden een voorsprong bijeen van ongeveer tweeënhalve minuut, maar nog voor de top van de Jaizkibel waren zij al gegrepen. Dat kwam vooral door de mannen van Quick-Step Alpha Vinyl en UAE Emirates, die het tempo bepaalden voor respectievelijk Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Laatstgenoemde had echter niet al te beste benen en moest lossen uit een nog omvangrijk peloton. Hij zou de wedstrijd niet uitrijden. Dat deed ook Tom Dumoulin niet. De Nederlander stapte af en zou nooit meer opstappen: twee weken later kondigde hij aan per direct te stoppen als profwielrenner.

De Clásica San Sebastián wacht op niemand, ook niet Tadej Pogacar en Tom Dumoulin. Op de volgende klim, de Erlaitz, barstte de koers helemaal open. Jonathan Caicedo opende het bal, maar daarna nam Remco Evenepoel al snel over. Enkel Simon Yates kon de Belg volgen. Tot 1,8 kilometer voor de top tenminste, want op dat moment haakte Yates af. Evenepoel zette met nog bijna 45 kilometer te gaan alleen door. Achter hem ontstond er een groepje met Carlos Rodríguez, Tiesj Benoot, Pavel Sivakov, Bauke Mollema en na een tijdje ook de teruggevallen Yates.

De eerste achtervolgers – Rodríguez en Sivakov hadden zich losgeweekt van hun groepsgenoten – hadden na de afdaling van de Erlaitz een achterstand van ruim een minuut op Evenepoel. In de vlakke tussenfase richting de Murgil-Tontorra bleef het verschil stabiel, maar op de steile helling zelf breidde de Belg dat gat flink uit. Op de top had hij meer dan twee minuten voorsprong op Sivakov, die zijn ploeggenoot Rodríguez had achtergelaten. Rodríguez zou uiteindelijk als vijfde over de streep komen, nog achter Tiesj Benoot (derde) en Bauke Mollema (vierde). Evenepoel was op dat moment al lang en breed binnen. De Belg won met groot verschil voor de tweede keer in zijn carrière de Clásica San Sebastián.

Uitslag Clásica San Sebastián 2022

1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) in 5u31m44s

2. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) op 1m58s

3. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) op 2m31s

4. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) op 3m11s

5. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) z.t.

Wedstrijdverslag

Parcours

Zaterdag 29 juli, Clásica San Sebastián: San Sébastián – San Sebastián (230,3 km)

Het parcours van de Clásica San Sebastián heeft enkele veranderingen ondergaan ten opzichte van vorig jaar. De route is nu bijna identiek aan het traject van 2019, toen Remco Evenepoel voor de eerste keer won. Dat betekent dat de Mendizorrotz (4,1 km aan 7,3%) terugkeert in de finale en de totale afstand toeneemt ten opzichte van 2022. De renners moeten nu 230,3 kilometer afleggen in plaats van 224,8 kilometer.

De start is wel weer gewoon in San Sebastián, oftewel: Donostia. Daarna wordt eerst een lange lus gemaakt, met de Meaga (3,5 km aan 3,4%) als eerste beklimming. Een niet al te lastig opwarmertje. De Iturburu (6,6 km aan 5,3%) en de Alkiza (4,4 km aan 6,2%) zitten ook in de eerste tachtig kilometer en zijn al wat pittiger.

Aansluitend blijft het wat op en af gaan, maar de eerste grote heuvelzone is op dat moment achter de rug. Pas na 130 kilometer begint de volgende officiële helling: de Jaizkibel (7,9 km aan 5,6%). Onlangs zat deze helling nog in de Tour de France, maar de klim is toch vooral iconisch dankzij de Clásica San Sebastián. In het verleden was de Jaizkibel een belangrijke scherprechter van deze wedstrijd. Tegenwoordig is dat niet meer het geval, want de klim ligt te ver van de finish.

De vreselijk steile Erlaitz (3,8 aan 10,6%) had vorig jaar nog wel een sleutelrol. Hier begon Evenepoel aan zijn solo, die hij 45 kilometer later succesvol afrondde. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de koers dit jaar weer hier al beslist wordt, want de top ligt dit keer op 73 kilometer van het einde. De volgende beklimming, de ‘nieuwe’ Mendizorrotz (4,1 km aan 7,3%), biedt wellicht meer mogelijkheden. Na deze beklimming, is het nog 37 kilometer naar de finish. Ontbindt Evenepoel zijn duivels hier?

De favorieten kunnen natuurlijk ook wachten op de Murgil-Tontorra, de laatste beklimming van de dag. Deze 2,1 kilometer lange muur heeft een gemiddeld stijgingspercentage van dik tien. Wie nog wat in de benen heeft, zal het er hier (bijna) allemaal uit moet gooien. Na de top is het weliswaar nog acht kilometer naar de finish, maar meer dan de helft daarvan is in dalende lijn. Alleen in de laatste drie vlakke kilometer door San Sebastián zal het nog even doorstampen zijn.

Start: 10.53 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.10 uur

Favorieten

De topfavoriet voor de Clásica San Sebastián luistert naar de naam Remco Evenepoel. De wereldkampioen kwam de voorbije weken niet in actie, maar heeft een uitstekend trackrecord in de Baskische eendaagse. Wat heet, hij nam twee keer deel en won… ook twee keer. Natuurlijk is de Vuelta a España dit najaar zijn hoofddoel, maar dat was in 2022 ook het geval, en we weten hoe hij toen huishield in Klasikoa Donostia. Bovendien liet hij eind juni zien dat hij de coronabesmetting uit de Giro d’Italia weer helemaal te boven was door, op indrukwekkende wijze, de Belgische wegtitel te pakken.

Er zijn echter genoeg kapers op de kust. Daarbij is het in de eerste plaats letten op de jongens die uit de Tour de France komen, want meestal gaat de zege in San Sebastián naar een renner die zes dagen eerder nog rondjes reed over de Champs-Élysées. Kijk maar naar de afgelopen tien edities. Philippe Gilbert (2012), Tony Gallopin (2013), Alejandro Valverde (2014), Adam Yates (2015), Bauke Mollema (2016), Michal Kwiatkowski (2017), Julian Alaphilippe (2018) en Neilson Powless (2021) hadden allen de Tour in de benen, toen ze de Klasikoa Donostia wonnen. Wonderkind Evenepoel (2019 en 2022) is de uitzondering die de regel bevestigt.

De renner die Evenepoel vorig jaar het langste kon volgen, was Simon Yates. De Brit blies zich wel wat op in het wiel van de Belg en werd uiteindelijk ‘pas’ zesde. Nu moet hij beter kunnen doen. De renner van Jayco AlUla heeft namelijk een goede Tour de France achter de rug, met een vierde plaats in Parijs als eindresultaat. Ook werd hij tweede in de koninginnenrit naar Courchevel én de openingsetappe naar Bilbao. Met laatstgenoemde uitslag bewees de vinnige Yates maar weer eens dat het Baskische gebergte uitstekend past bij zijn kwaliteiten. Niet voor niets won hij al twee keer de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika.

Ook Carlos Rodríguez was de voorbije weken actief in de Tour de France. De 22-jarige Spanjaard debuteerde in La Grande Boucle, en hoe! Hij won de loodzware Alpenrit naar Morzine les Portes du Soleil en werd, ondanks een val in de voorlaatste rit, vijfde in het eindklassement. Het toptalent van INEOS Grenadiers heeft duidelijk weer een stap gezet ten opzichte van vorig jaar, toen hij zich ook al liet zien in de Clásica San Sebastián. Indien hij voldoende hersteld is van schuiver in de Vogezen, moet hij zijn vijfde plek van 2022 zeker kunnen verbeteren.

Over naar die andere Spaanse groeibriljant: de 20-jarige Juan Ayuso. Nog jonger en… nog beter? Het heeft er alle schijn van. Vorig jaar eindigde Ayuso – toen 19 jaar oud – al als derde in de Vuelta a España en dit jaar maakte hij ook al indruk. Nochtans begon het seizoen dramatisch, met een hardnekkige peesblessure. Bij zijn rentree in de Ronde van Romandië won hij echter meteen de individuele tijdrit en in de Ronde van Zwitserland, zijn tweede wedstrijd van 2022, was hij al helemaal op dreef. Hij pakte twee etappes en werd tweede in het eindklassement, vóór Remco Evenepoel.

Met zijn klimkwaliteiten én rappe benen is Ayuso ook in San Sebastián een geduchte concurrent voor de wereldkampioen. Al is het wel afwachten hoe de UAE-renner hersteld is van een ongelukkige val in de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika. Hij schoof daar, in gewonnen positie, onderuit in de slotkilometer.

Nog even terug naar de Ronde van Zwitserland. Die koers werd gewonnen door Mattias Skjelmose. De Deen van Lidl-Trek trok vervolgens als dark horse naar de Ronde van Frankrijk, maar het klassement kon hij na een inzinking in de Pyreneeën al snel vergeten. Toch reed hij een verre van onverdienstelijke Tour. Skjelmose stond vijf keer in de top-tien van een rituitslag en deed voortreffelijk werk voor de uiteindelijke bolletjestruiwinnaar Giulio Ciccone. De Italiaan staat trouwens ook een de start in San Sebastián en kan hier wellicht wat terugdoen voor Skjelmose, die met ereplaatsen in de Amstel Gold Race (achtste), Waalse Pijl (tweede) en Luik-Bastenaken-Luik (negende) al bewezen heeft het zware eendagswerk perfect aan te kunnen.

Ben Healy kan dat ook. Zijn optreden in de heuvelklassiekers van april was nog wat indrukwekkender. Tweede in de Brabantse Pijl, tweede in de Amstel Gold Race, vierde in Luik-Bastenaken-Luik. De Tour de France betwistte Healy dit jaar nog niet, maar na zijn voorjaarscampagne liet hij zich nog wel meermaals zien. Vooral zijn lange, succesvolle solo’s in de achtste etappe van de Giro d’Italia (50 kilometer) en het Iers kampioenschap (100 kilometer) spraken tot de verbeelding. Schrijft hij nu voor het eerst een grote klassieker op zijn naam? De Clásica San Sebastián moet hem alvast goed liggen.

Wie deze wedstrijd méér dan goed ligt, is Bauke Mollema. Het rijtje ereplaatsen dat de Nederlander noteerde in San Sebastián is hallucinant. Hij won één keer, in 2016, en werd daarnaast: vijfde, negende, tweede, zesde, derde, tweede, vijfde, tiende en vierde. Tien beurten, tien keer top-tien. Ook dit jaar mogen we Mollema dus weer van voren verwachten, al was zijn voorbereiding wel iets anders dan gewoonlijk. De 36-jarige renner werd door Lidl-Trek niet geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk. Dat kan echter ook een extra stimulans zijn. Reken maar dat Mollema getergd is en in de Clásica San Sebastián zal willen laten zien dat hij een plekje in de Tourselectie had verdiend.

Mollema’s leeftijdsgenoot Michael Woods ging wel naar de Tour en won daar voor de eerste keer in zijn carrière een rit. Een legendarische rit, bovendien, want de Canadese klauteraar zegevierde bovenop de Puy de Dôme. Op dat moment was hij al geen gevaar meer voor het klassement, maar na de eerste twee dagen van de Tour de France stond Woods nog wel tussen de mensen. De venijnige hellingen in het Baskenland zijn duidelijk spek naar zijn bek. In de Clásica San Sebastián heeft hij dat de voorbije jaren niet kunnen laten zien, want sinds zijn negende plek in 2019 stond niet meer aan de start. Maar wees niet verbaasd als Woods op de Murgil-Tontorra zijn duivels ontbindt.

Opvallend genoeg miste ook Pello Bilbao de vorige twee edities van de Clásica San Sebastián. Nu staat de Bask echter weer aan de start van zijn thuiskoers, in uitstekende vorm. Hij werd zesde in de Tour de France en won daar, net als Woods, voor het eerst in zijn carrière een rit. Dat was niet tijdens het Baskische openingsweekend, maar in Issoire. Hij sprong die dag mee naar de kopgroep, bleef koelbloedig in de finale en regelde het sprintje met sprekend gemak. Mede dankzij dat sterke eindschot moet Bilbao ook op eigen bodem raak kunnen schieten.

Felix Gallwon in de Ronde van Frankrijk ook een rit vanuit de vroege vlucht, de koninginnenrit zelfs. Maar de Oostenrijkse revelatie liet ook vooral zien met de allerbeste klimmers te kunnen wedijveren in een rechtstreeks gevecht. In de laatste bergrit naar Le Markstein hoefde hij enkel Tadej Pogacar voor te laten. Hij eindigde de Tour dus ook met goede benen, die hij ongetwijfeld meeneemt naar San Sebastián.

Die nummer twee was trouwens Mathieu Burgaudeau, een van de outsiders voor de Clásica San Sebastián. In dat rijtje horen ook thuisrijder Ion Izagirre (Cofidis), Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Tiesj Benoot, Thomas Gloag (Jumbo-Visma), Rui Costa, Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty), Alex Aranburu (Movistar), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Ben Tulett (INEOS Grenadiers), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (Team dsm-firmenich), Santiago Buitrago, Mikel Landa (Bahrain Victorious), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Maxim Van Gils (Lotto Dstny) en Diego Ulissi (UAE Emirates).

Ullisi’s ploeggenoot Marc Hirschi is misschien wel meer dan een outsider, nadat hij dinsdag – met een beetje geluk, maar toch – de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika won. Spaans kampioen Oier Lazkano was in die wedstrijd wellicht zelfs nog een stukje sterker, maar kwam net als Juan Ayuso ten val in de slotkilometer. Het is afwachten hoeveel last hij daar nog van heeft.

Tot slot, moeten we ook zeker oud-winnaars Neilson Powless en Julian Alaphilippe nog noemen. Powless streed in de Tour de France lang mee voor de bergtrui, maar kwam uiteindelijk toch wat tekort ten opzichte van de betere klimmers. Er zal een schepje bovenop moeten, wil hij in San Sebastián meedoen om de prijzen. Dat geldt ook voor Julian Alaphilippe, die het vaak probeerde, maar bergop niet over de beste benen beschikt. Misschien treedt er zaterdag supercompensatie op en zien we de oude Loulou eindelijk terug.

De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet officieel. Het kan dus zijn dat er nog wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Simon Yates, Juan Ayuso

** Ben Healy, Mattias Skjelmose, Carlos Rodríguez

* Bauke Mollema, Pello Bilbao, Michael Woods, Marc Hirschi

Weer en TV

Het wordt zaterdag zo’n 25 graden Celsius in het Baskenland, volgens Weeronline. ’s Ochtends is het behoorlijk bewolkt in San Sebastián, maar ’s middags lijkt de zon er meer en meer door te gaan komen. De kans op neerslag is zo’n 65%. De wind (2 Beaufort) komt uit het noorden.

De Clásica San Sebastián is vanaf 15.00 te zien op Sporza (VRT1), Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Deze informatie is ook terug te vinden in onze tv-gids Wielrennen op TV.