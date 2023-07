Chaos alom: Hirschi wint Ordiziako Klasika nadat koplopers Ayuso en Lazkano vallen in slotkilometer

De honderdste editie van de Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika is gewonnen door Marc Hirschi. De Zwitserse kampioen klopte Ben Healy in een sprint-a-deux. De finale van de verregende wedstrijd verliep chaotisch: Juan Ayuso en Oier Lazkano begonnen met voorsprong aan de slotkilometer, maar gingen afzonderlijk van elkaar onderuit.

Het parcours van de Ordiziako Klasika bestond uit vijf ronden. Eerst drie rondes van 32 kilometer, daarna nog twee van 35,5. In beide lussen zat de Alto de Abaltzisketa (3,1 km aan 7,3%), de scherprechter van de dag. In de laatste rondjes was daar de Alto de Altzo (2,5 aan 6,1%) nog aan toegevoegd. De top van de laatste keer Alto de Abaltzisketa lag op iets meer dan tien kilometer van de streep. Daarna was het vooral in dalende lijn naar de finish.

In de openingsfase ontstond er een vroege vlucht van tien renners, maar in de regenachtige omstandigheden werd deze groep al ver voor de finale teruggepakt. UAE Emirates en Movistar controleerden vervolgens, totdat de koers volledig losbarstte op de voorlaatste beklimming. Negen renners scheidden zich af van de rest van het peloton: Felix Engelhardt, Jesús David Peña (Jayco AlUla), Jefferson Alexander Cepeda (EF Education-EasyPost), Oier Lazkano (Movistar), Igor Arrieta (Equipo Kern Pharma), Alessandro Fidelli (Q36.5), Javier Romo (Astana Qazaqstan), Marc Hirschi en Juan Ayuso (UAE Emirates).

Valpartijen in slotfase

Net voor de Alto de Abaltzisketa kwam een gedeelte van het peloton toch weer aansluiten, waarna Ben Healy meteen doortrok. De Iers kampioen liep echter op een counter van Ayuso, die samen met Hirschi en Lazkano wegreed bij de rest. Het ging de Zwitser na een prik van Lazkano ook te hard, waardoor we met twee renners aan de afdaling begonnen. Bij het ingaan van de slotkilometer zat Hirschi plots echter nog maar op enkele meters, samen met Ben Healy.

Het gat was nog niet helemaal dicht toen Lazkano in een spekgladde bocht naar links onderuit schoof. Ayuso leek zo vrij spel te hebben, maar in de volgende bocht naar links kwam ook het 20-jarige toptalent ten val. We kregen zo een duel tussen Hirschi en Healy, die twee tellen na Ayuso wel overeind bleven in de bocht. In de sprint tussen de twee ging Healy als eerste aan, maar Hirschi kon er gemakkelijk overheen komen en pakte zo alsnog de zege voor UAE Emirates.