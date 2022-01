Voorbeschouwing: Challenge Mallorca 2022

Afgelopen seizoen werd de Challenge Mallorca (UCI 1.1) nog noodgedwongen verzet naar mei, maar de wedstrijdreeks is nu gewoon weer een van de eerste koersen op Europese grond van het jaar. Ook is het evenement uitgebreid naar vijf dagen, zoals dat in de jaren 1990 en 2000 al het geval was. De Trofeo Calvia is op woensdag 26 januari de eerste koers, de Trofeo Playa de Palma is op zondag 30 januari de laatste. WielerFlits blikt uitgebreid vooruit!

Historie

De Challenge Mallorca werd in 1992, toen nog in de eerste week van maart, voor de eerste keer gehouden. Grondleggers van de koers waren de ondernemers en wielerliefhebbers Joan Serra, Juan Trobat, Pedro Ramis en Gabriel Saura, die het eiland Mallorca in de wielersport terug op de kaart wilden zetten. De opzet was een serie van vijf eendagskoersen die ook nog eens meetelden voor een algemeen klassement – zie het als een etappewedstrijd waarin gewisseld mag worden, maar alleen renners die alle wedstrijden betwisten doen mee om het klassement.

Kenneth Weltz, Juan-Carlos Gonzalez, Alfonso Gutierrez (twee keer) en Neil Stephens wonnen de afzonderlijke wedstrijden, maar Javier Murguialday werd de eerste eindwinnaar. De top-10 in het klassement eindigde in dezelfde tijd, waarna het puntenaantal doorslaggevend was. De Spaanse renner van Amaya Seguros won later dat jaar ook de tweede etappe van de Tour de France over de Col de Marie-Blanque naar Pau. Zijn zoon Jokin Murguialday is ook gaan fietsen en begint dit jaar aan zijn tweede profseizoen bij Caja Rural-Seguros RGA.

De Challenge Mallorca werd een blijvertje op de internationale wielerkalender en het klassement werd vier keer gewonnen door Francisco Cabello, in 1994 winnaar van een Touretappe, en twee keer door Laurent Jalabert, Alejandro Valverde en Antonio Colom. Ook Alex Zülle, Léon van Bon, Mathew Hayman, Luis León Sánchez en Philippe Gilbert staan op het palmares van de Challenge Mallorca. Sinds 2010 wordt het algemeen klassement niet meer opgemaakt en is het meerdaagse evenement ‘slechts’ een serie eendaagse wedstrijden.

In de jaren 2010 werd het aantal wedstrijddagen van de Challenge Mallorca vanwege financiële problemen teruggeschroefd van vijf naar vier, maar de organisatie wist het hoofd boven water te houden mede dankzij de toeristische dienst van het populaire eiland. In totaal kreeg een koers uit de Mallorca Challenge acht keer een Nederlandse winnaar: Jeroen Blijlevens won drie keer in de jaren 1995, 1996 en 1999, Michael Boogerd, Erik Dekker, Thomas Dekker, Godert de Leeuw en Remmert Wielinga waren allemaal een keer succesvol.

Zestien keer kwam een Belg als eerste over de finish. Tim Wellens had het vaakst succes met vier overwinningen in 2017 (2x), 2018 en 2019, Tom Steels boekte drie zeges, Philippe Gilbert en Gert Steegmans waren twee keer de beste, terwijl Kenny Dehaes, Ben Hermans, Gianni Meersman, Hendrik Van Dyck en Peter Van Petegem een zege op hun palmares hebben staan.

Tim Wellens in de Trofeo Serra de Tramuntana 2017 - foto: Cor Vos Tim Wellens in de Trofeo Andratx-Mirador des Colomer 2017 - foto: Cor Vos Tim Wellens in de Trofeo Serra de Tramuntana 2018 - foto: Cor Vos Tim Wellens in de Trofeo de Tramuntana Soler-Deia 2019 - foto: Cor Vos

Vorig jaar

Normaal gesproken wordt de Challenge Mallorca in de periode januari-februari verreden, maar de wedstrijdreeks werd vorig jaar vanwege het coronavirus uitgesteld naar 13-16 mei. De eerste van vier koersen, de heuvelachtige Trofeo Calvia, was een prooi voor Ryan Gibbons. De Zuid-Afrikaan klopte aan de finish zijn vluchtkompaan Anthony Delaplace, met wie hij op zeventig kilometer van de streep in de aanval was gegaan. Een dag later zegevierde Jesús Herrada in de Trofeo Serra de Tramuntana door Jonathan Lastra in een sprint-met-twee te verslaan.

Ook in de derde wedstrijd, de Trofeo Andratx, was de winnaar een aanvaller. Op de slotklim naar Mirador des Colomer bleef Winner Anacona zijn medevluchters Vegard Stake Laengen en Mikel Iturria de baas. In de laatste koers, de Trofeo Alcudia-Port d’Alcudia, streden de sprinters om de overwinning. André Greipel liet zien dat hij het winnen nog niet was verleerd: de Gorilla, die aan het einde van het jaar zijn racefiets aan de wilgen hing, verwees Alexander Kristoff en Christophe Noppe naar de andere ereplaatsen en boekte zijn eerste zege in meer dan twee jaar tijd.

Challenge Mallorca 2021

Trofeo Calvia – Winnaar: Ryan Gibbons

Trofeo Serra de Tramuntana – Winnaar: Jesús Herrada

Trofeo Andratx-Mirador des Colomer – Winnaar: Winner Anacona

Trofeo Alcudia-Port d’Alcudia – Winnaar: André Greipel

Parcours

Woensdag 26 januari, Trofeo Calvià: Perguera – Palmanova (154,7 km)

De vijfdaagse Challenge Mallorca begint op woensdag 26 januari met de Trofeo Calvià, de naam van de gemeente waar start- en aankomstplaats Peguera en Palmanova onder vallen. De renners krijgen meteen een veeleisende wedstrijd voor de wielen geschoven.

Met 154,7 kilometer is de koers weliswaar niet lang en ook komen de beklimmingen nooit boven de 500 meter boven zeeniveau uit, maar de klimmetjes zijn talrijk en het aantal hoogtemeters (2.895 m) is serieus. Na zeventien kilometer is de Coll des Tords de eerste klim, daarna volgen de Coll des Grau, de Coll den Claret (4,9 km aan 4,6%) en de Valldemossa elkaar snel op. Vlak voor halfkoers is de Coll de Sóller de volgende klim op de route.

De rit is in wezen een grote lus en vlak na de Sóller ligt het keerpunt. In de tweede helft liggen achtereenvolgens de Coll den Bleda (4 km aan 6%), de Can Costa (6,5 km aan 4,5%), nog een keer de Coll den Claret (deze keer vanaf de oostzijde, 2,7 km aan 3,1%), de Coll de sa Gramola en de Coll de n’Esteva.

Daarna is het nog twaalf kilometer tot de finish. Door het geaccidenteerde terrein is controleren lastig, wat aanvallers en puncheurs in de kaart speelt. Afgelopen jaar versloeg Ryan Gibbons zijn medevluchter Anthony Delaplace in Palmanova.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.52 en 16.17 uur

Donderdag 27 januari, Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia: Port d’Alcúdia – Port d’Alcúdia (173,2 km)

Op de tweede dag verplaatst de Challenge Mallorca zich van de westkant naar de oostzijde van het eiland, voor de Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia. De eerste 120 kilometer moet nauwelijks problemen opleveren voor de profs. In de eerste helft van de wedstrijd trekt het peloton door de Serres de Llevant en moet de Coll d’Artà (6,1 km aan 1,6%) worden beklommen.

Na 42 kilometer is de top bereikt en wordt het weer vlakker – tot de route de Serra de Tramuntana binnentrekt. Daar wacht de renners met de Coll de Sa Batalla (8,8 km aan 4,6%). Na een korte afdaling gaat de weg nog een keer omhoog naar de Coll de Femenia. De aanvallers zullen op deze beklimmingen hun slag willen slaan, omdat het na de Femenia nog 29 kilometer in dalende lijn naar de finish is.

Sprinters die goed kunnen klimmen, zullen op de klim juist de pure snelle mannen overboord willen gooien. Voor de pure sprinters is het dan weer zaak om zolang mogelijk hun wagonnetje aan te haken, omdat na het klimwerk nog een lange afdaling volgt om verloren terrein goed te maken. Vorig jaar was André Greipel de snelste sprinter in Port d’Alcúdia, maar toen lag de beklimming naar de 585 meter hoge Sa Batalla niet in de laatste 40 kilometer.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.07 en 16.19 uur

Vrijdag 28 januari, Trofeo Serra de Tramuntana: Lloseta – Lloseta (158,9 km)

De naam van de Trofeo Serra de Tramuntana zegt het al: de derde rit van de Challenge Mallorca voert over het Serra de Tramuntana-gebergte, langs de noordkust van Mallorca. Het parcours vormt een omgekeerde acht. Vanuit Lloseta gaat de route over geaccidenteerde wegen naar de Coll de Femenies (7,4 km aan 5,5%), na 36 kilometer de eerste klim van de dag. Na de Femenies rijden de renners terug naar Lloseta en daarmee voltooien zij de eerste lus.

Het overgrote deel van het klimwerk hebben ze echter nog voor de boeg met eerst de Coll de Orient (6,4 km aan 4,3%), direct gevolgd door de Coll d’Honor. Daarna dalen de renners af om vervolgens, net als in de Trofeo Calvià de Coll de Sóller omhoog te rijden. Na de afdaling van de Sóller moeten de renners zich opmaken voor de grootste klim van de dag, de Coll de Puig Major (14,4 km aan 6%).

Daarna blijft de koers nog even in de bergen, voordat de afdaling naar de finish in Lloseta wordt ingezet – op dezelfde wegen waarover eerder op de dag na de Femenies al is afgedaald. Met 3.009 hoogtemeters is het een zware dag voor de renners en mogelijk dat de aanval loont. Het staat in ieder geval vast dat de winnaar van goeden huize komt.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 15.58 en 16.10 uur

Zaterdag 29 januari, Trofeo Pollença-Port d’Andratx: Pollença – Andratx (170,1 km)

Het slotweekend wordt afgetrapt met de Trofeo Pollença-Port d’Andratx, een koers over 170,1 kilometer langs de robuuste noordkust van Mallorca. De rit begint met een relatief vlakke lus van 35 kilometer rond Pollença, voordat naar de finish in Andratx, op het westelijke uiteinde van het eiland, wordt gereden. Na 42 kilometer begint met de Coll de Femenías (7,5 km aan 4,4%) de eerste klim van de dag.

Daarna blijven de renners in de bergen en wordt ook de Coll de Puig Major beklommen. Anders dan in de Trofeo Serra de Tramuntana rijden de renners de Femenías en de Puig Major deze keer van oost naar west omhoog. Vervolgens wordt afgedaald naar Sóller, waar met de Coll den Bleda (4,1 km aan 6,3%) de volgende klim wacht. Daarna volgen de Coll de sa Pedrissa (6,5 km aan 4,1%) en de Coll den Claret (2,7 km aan 4,1%) elkaar in rap tempo op. Het wordt nooit helemaal vlak en als de renners al 136 kilometer in de benen hebben, volgt de Coll de sa Gramola (4 km aan 4,4%).

Ook daarna blijft het op-en-af gaan tot aan Andratx. De aankomststreep ligt na een venijnige klim (1,8 km aan 10,3%) met stijgingspercentages tot 15% en is daarmee de voor puncheurs op het lijf geschreven. Twee jaar geleden bleef Marc Soler daar zijn medevluchter Gregor Mühlberger de baas.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.28 uur

Zondag 30 januari, Trofeo Playa de Palma-Palma: Palma – Palma (169,1 km)

De laatste dag van de Challenge Mallorca, de Trofeo Playa de Palma-Palma is normaal gesproken een prooi voor de sprinters. Vanuit Palma gaat de koers eerst in oostelijke richting en leidt daarna over geaccidenteerd terrein naar de Portol (3,5 km aan 3,7%), na 89 kilometer de eerste klim van de dag. Ook na de beklimming blijft het op-en-af gaan.

Na 127 kilometer komen de renners bij het laatste obstakel, de Coll de Sa Creu (6,4 km aan 3,7%). Voor de profs moet deze klim over het algemeen niet voor veel problemen zorgen. Vanaf de top is het afdalen geblazen naar het centrum van Palma, waar de renners met nog 22,4 kilometer te gaan al een eerste keer de finish doorkruisen.

Op 11,1 kilometer van de finish wordt voor de tweede keer de streep gepasseerd. Bij de derde passage van de aankomst is de winnaar bekend. Twee jaar geleden klopte Matteo Moschetti hier Pascal Ackermann en Andrea Pasqualon in een massasprint. In 2019 was Marcel Kittel de winnaar. Welke sprinter wordt de opvolger van deze snelle mannen?

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 13.55 en 14.07 uur

Favorieten Trofeo 1 t/m 4

De ene Trofeo is natuurlijk de andere niet, maar de karakteristieken van de winnaars van de eerste vier wedstrijden op Mallorca hebben vermoedelijk toch redelijk hetzelfde profiel. Op het moment van publiceren is nog niet officieel bekendgemaakt welke renner in welke koers aan de start staat, maar de lijst met voorselecties is al wel gepubliceerd. Op basis daarvan kunnen we toch al een inschatting maken. In totaal zien we negen WorldTeams en ProTeams, en zeven continental teams aan het vertrek.

Movistar heeft een rits interessante namen op de startlijst. Alejandro Valverde begint op Mallorca aan zijn afscheidstournee en weet wat het is om te winnen in deze wedstrijd. In een vorig tijdperk won hij zelfs twee keer het eindklassement – dat al sinds 2010 niet meer wordt opgemaakt. Verder heeft hij diverse zeges in de losse koersen op zijn palmares. Ook Enric Mas, tweede in de voorbije Vuelta a España, begint op zijn geboorte-eiland aan het nieuwe seizoen. De ploeg heeft met Alex Aranburu en Gonzalo Serrano puncheurs voor de lastige finishes. Iván Sosa maakt zijn debuut.

Bij Israel-Premier Tech zullen veel ogen zijn gericht op het debuut van Giacomo Nizzolo voor de ploeg. De Italiaanse sprinter, die ook lang kan aanhaken op een klim, kwam deze winter over van Qhubeka NextHash dat uit het peloton verdween. Op Mallorca liggen voor hem mogelijkheden om zijn nieuwe werkgever gelijk een zege te schenken. Michael Matthews is uit ongeveer hetzelfde hout gesneden en trapt eveneens op Mallorca zijn seizoen af. De Australiër won afgelopen jaar voor het eerst in zijn carrière niet, maar krijgt in Spanje kansen om meteen van de nul af te komen.

BORA-hansgrohe heeft verschillende troeven in de Challenge Mallorca. Voor het seizoen maakte Maximilian Schachmann duidelijk dat hij voor een hattrick wil gaan in Parijs-Nice, dus dan moet de Duitser al vroeg in vorm zijn. Op het Spaanse eiland kan hij zich vast eens testen. Ploegmaat Emanuel Buchmann weet al wat ervoor nodig is om te winnen, want hij won in 2019 de Trofeo Andratx-Lloseta en in 2020 de Trofeo Serra de Tramuntana. Ook Tour de France-etappewinnaars Patrick Konrad en Nils Politt staan aan de start. Cian Uijtdebroeks maakt hier zijn profdebuut.

AG2R Citroën kan op meerdere paarden wedden. Aurélien Paret-Peintre schoot afgelopen jaar uit de startblokken door gelijk de GP La Marseillaise te winnen. De Franse renner kan goed klimmen en weet ook hoe hij een wedstrijd moet afmaken. Een man om rekening mee te houden aan het begin van het nieuwe seizoen! Oorspronkelijk stond ook Benoît Cosnefroy op de deelnemerslijst, maar de Franse puncheur moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan nadat hij positief was getest op het coronavirus.

Tim Wellens hoef je niet te vertellen hoe hij wedstrijden van de Mallorca Challenge moet winnen. Tussen 2017 en 2019 won hij de Trofeo Serra de Tramuntana drie keer op rij en in 2017 was hij tevens de beste in de Trofeo Andratx-Mirador des Colomer. Wellens begon de voorbije seizoenen steeds sterk, lukt hem dat ook in 2022? Zijn ploeggenoot Philippe Gilbert wil in maart proberen Milaan-San Remo te winnen. Het is zijn laatste kans om zijn ‘Strive for five’ te vervolledigen. Op Mallorca, waar hij al goede herinneringen heeft liggen, kan hij zich vast warm rijden.

Intermarché-Wanty-Gobert heeft met nieuwkomer Alexander Kristoff en Andrea Pasqualon namen aan de start die al eens op het podium eindigden in de wedstrijden van de Challenge Mallorca. De meest interessante naam in de voorselectie is echter Biniam Ghirmay. De Eritreeër kwam tijdens het afgelopen seizoen over van het noodlijdende Delko en zorgde meteen voor mooie resultaten. Zo won hij de Classic Grand Besançon Doubs en reed hij in de wegrit voor beloften tijdens het WK in Leuven naar de zilveren medaille.

UAE Emirates heeft met Alessandro Covi, Ryan Gibbons, Davide Formolo en Brandon McNulty verschillende opties voor de Challenge Mallorca. Formolo, in 2015 derde in de Trofeo Andratx, begon het nieuwe jaar met een val op training, maar de schade lijkt mee te vallen. Gibbons zegevierde afgelopen seizoen in de Trofeo Calvià. Cofidis kan voor de eerste vier Trofeo’s over Jesús Herrada beschikken: in 2019 winnaar van de Trofeo Ses Salines en in 2021 van de Trofeo Serra de Tramuntana.

Bij de ProTeams zijn Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), die afgelopen jaar tweede was in de Trofeo Serra de Tramuntana, Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), de nummer drie van de voorbije Tour de l’Avenir, Warren Barguil en Élie Gesbert (Arkéa Samsic) interessante namen voor de eerste Trofeo’s. Het continentale BEAT Cycling is het enige Nederlandse team aan de start.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alejandro Valverde

*** Giacomo Nizzolo, Michael Matthews

** Maximilian Schachmann, Benoît Cosnefroy , Aurélien Paret-Peintre

* Tim Wellens, Patrick Konrad, Alex Aranburu, Biniam Ghirmay

Favorieten Trofeo 5

Voor de vijfde en laatste Trofeo kijken we naar de sprinters. Op de voorlopige startlijst staat zeker een aantal rappe mannen. Giacomo Nizzolo kan na een lastige rit sprinten, maar dat geldt ook zeker voor een minder lastige rit. Zo won hij afgelopen jaar een massasprint in de Giro d’Italia.

Pascal Ackermann verliet deze winter na vijf jaar BORA-hansgrohe voor een nieuw avontuur bij UAE Emirates. De Duitser heeft wellicht nog wat tijd nodig om zijn sprinttrein op punt te krijgen, maar wees niet verbaasd als hij van de Mallorca Challenge met een overwinning terugkeert. Mocht Ackermann het laten afweten, dan heeft UAE Emirates ook nog Juan Sebastián Molano achter de hand.

Trek-Segafredo heeft dan weer de keuze uit Jon Aberasturi en Matteo Moschetti, in 2020 de winnaar van zowel de Trofeo Playa de Palma-Palma als de Trofeo Ses Salines. Ook Michael Matthews hoort op papier bij de betere sprinters van het deelnemersveld, maar in 2021 kwam aan het licht dat het voor de Australiër aartsmoeilijk bleek om ook overwinningen binnen te slepen. Zijn ploeg BikeExchange-Jayco heeft met Kaden Groves nog een rappe man in huis.

Intermarché-Wanty-Gobert kan Alexander Kristoff uitspelen in de sprint. Hugo Hofstetter is bij Arkéa-Samsic normaal gesproken de kopman voor de sprint. Iván García is de man met snelle benen bij Movistar. Cofidis kan Piet Allegaert en Maximilian Walscheid uitspelen, al wordt deze laatstgenoemde steeds meer een tijdrijder dan een pure sprinter.

En wat kan Matthew Walls aan het begin van zijn tweede seizoen bij BORA-hansgrohe? De Brit werd in 2020 wereldkampioen in het omnium op de baan, maar bleek ook al snel in het wegwielrennen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Giacomo Nizzolo

*** Pascal Ackermann, Jon Aberasturi

** Michael Matthews, Alexander Kristoff, Juan Sebastián Molano

* Hugo Hofstetter, Matteo Moschetti, Piet Allegaert, Matthew Walls

Weer en TV

Het belooft een zonnige Challenge Mallorca te worden met temperaturen tussen de 14 en 16 ℃. De wedstrijden zijn dagelijks in samenvatting te zien via Eurosport. Vanzelfsprekend komt WielerFlits iedere dag met een nieuwe Volg Hier.