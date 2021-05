Jesús Herrada zegeviert in Trofeo Serra de Tramuntana op Mallorca

Jesús Herrada heeft de Trofeo Serra de Tramuntana 2021 op zijn palmares bijgeschreven. De 30-jarige Spanjaard van Cofidis was na een heuvelachtige koers op Mallorca de snelste in een sprint-à-deux. Hij versloeg Jonathan Lastra met een fietslengte verschil. Hector Carretero werd derde. Op de erelijst is Herrada de opvolger van Emanuel Buchmann.

De Trofeo Serra de Tramuntana is een van de vier eendagskoersen die deel uitmeken van de Challenge Mallorca. Normaliter zijn deze wedstrijden voorbereidingskoersen in febuari, maar vanwege de situatie rondom COVID-19 werden deze uitgesteld tot in mei. Deze koers vindt plaats op het noordelijk deel van het grootste Balearen-eiland. De Coll de Puig Major is na zo’n 135 kilometer de lastigste klim van de dag. Na een technische afdaling volgt er nog een klein klimmetje met de top op vijf kilometer voor de streep in finish- en kustplaats Deià.

Klassieke vroege vlucht

Direct vanuit de start was het klimmen geblazen voor het peloton. Op de Coll de Orient probeerden diverse renners aanvankelijk tevergeefs de lont af te steken. Uiteindelijk slaagden zeven man erin om na ruim vijftien kilometer een voor het peloton comfortabele voorsprong te nemen: Alan Boileau (B&B Hotels p/b KTM), Sven Erik Bystrøm (UAE-Emirates), Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi), Cypriotisch kampioen Andreas Miltiadis (Gios), Alejandro Osorio (Caja Rural-Seguros RGA), Mathias Reutimann (Swiss Cycling) en Pelayo Sánchez (Burgos-BH). Het zevental werkte goed samen en mocht zo tezamen de afzink in.

In het peloton controleerde Movistar de vlucht. De Spaanse equipe had meerdere troeven voor de dagzege in de hand en nam de verantwoordelijkheid op zich. Toen de voorsprong kilometerslang om en nabij de drie minuten bleef schommelen, zakte de moed bij de vluchters in de schoenen. Ondanks de bonus wisten ze dat het vandaag niet voor hen zou zijn. Zeker niet voor Boileau, die onderweg lek reed en nooit meer van voren geraakte. In het peloton kreeg Movistar op dat moment bijval van Cofidis, een van de andere zes WorldTour-teams aan het vertrek op Mallorca. De voorsprong liep vanaf dat moment gestaag terug.

Movistar draagt de koers, maar wint niet

Op dertig kilometer van het einde slaagde Movistar erin om de overige vluchters terug te pakken. Kort daarop brak het peloton in diverse groepen uiteen. Vervolgens sprongen er vijf renners weg die een nieuwe kopgroep vormden: Carretero en Miguel Ángel López van Movistar, Herrada namens Cofidis, Lastra voor Caja Rural-RGA Seguros en ook Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert) zat mee. De vijf kwamen samen boven op Puig Major, waar hun voorsprong een kleine halve minuut was op de eerste groep die volgde. Daarin onder meer Alexander Kristoff en de winnaar van donderdag, Ryan Gibbons.

Op de Coll de Blenda met haar top op vijf kilometer voor het einde, probeerde Carretero er vandoor te gaan. Dat koste diens kopman López wel de kop, want de Colombiaan moest daarna afhaken vooraan. Uiteindelijk wisten Herrada en Lastra nog de oversteek te maken naar de Spanjaard van Movistar. Die was moegestreden en moest toezien hoe zijn twee landgenoten in de smalle straten van Deià streden om de zege. Uiteindelijk was Herrada de snellere van de twee. Mads Würtz Schmidt klopte Kristoff twintig tellen later om plek vier. Jan Maas was de beste Nederlander op stek 26, Julian Mertens werd in dezelfde tijd 28ste.