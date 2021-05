André Greipel boekt op Mallorca eerste zege sinds januari 2019

André Greipel heeft de afsluitende wedstrijd van de Challenge Mallorca gewonnen. De 38-jarige Duitser was na bijna 170 kilometer de snelste sprinter in de Trofeo Alcudia-Port d’Alcudia (UCI 1.1). Hij klopte Alexander Kristoff. Het is voor Greipel zijn eerste overwinning sinds januari 2019, toen hij een rit in La Tropicale Amissa Bongo won.

De vluchtgroep van de dag bestond uit Jan Maas (Leopard), Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Kyle Murphy, Joey Rosskopf (Rally) en Miguel Ángel Ballesteros (Electro Hiper Europa). Daarvan was oud-WorldTour-renner Rosskopf de beste, want hij bleef het langst uit handen van het peloton.

Maar ook de Amerikaanse hardrijder kon niet voorkomen dat hij twintig kilometer voor de meet werd ingerekend. Vervolgens was het Cofidis dat het peloton aanvoerde richting de slotklilometers in Port d’Alcúdia. In de massasprint die volgde was het Greipel die over de snelste benen beschikte, voor Alexander Kristoff en Christophe Noppe. Het is voor de Duitser zijn eerste zege in dienst van Israel Start-Up Nation.

Onlangs kondigde Greipel aan dat hij zijn huidige contract bij Israel Start-Up Nation, dat eind 2022 afloopt, niet zal verlengen. Der Gorilla stopt na het seizoen 2022.