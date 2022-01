Benoît Cosnefroy niet in Challenge Mallorca na positieve coronatest

Benoît Cosnefroy moet zijn seizoensstart noodgedwongen uitstellen. De Franse puncheur zou in de Challenge Mallorca aan het wielerjaar beginnen, maar door een positieve coronatest moet hij de Spaanse vijfdaagse wedstrijd aan zich voorbij laten gaan.

Cosnefroy maakte zijn afwezigheid bekend in een bericht op social media. “Gemaskerd, ingeënt, gecontroleerd en voorzichtig, maar toch positief getest op het coronavirus”, schrijft de 26-jarige renner van AG2R Citroën, die geen last heeft van de symptomen van het virus. Zijn positieve test betekent wel dat hij de Challenge Mallorca moet missen. De Spaanse wedstrijd begint woensdag.

Oorspronkelijk was de bedoeling dat Cosnefroy na de Challenge Mallorca aan de start zou staan van de Ruta del Sol (16-20 februari) en de Drôme Classic (27 februari), maar dat is vooralsnog ongewis. “Ik zal binnenkort mijn programma voor mijn rentree bekendmaken. Wees veilig en zorg goed voor jezelf”, sluit hij zijn bericht af.

Cosnefroy kan terugkijken op een sterk afgelopen seizoen, waarin hij de Tour du Finistère, de Tour du Jura en de Bretagne Classic achter zijn naam zette. In die laatste koers versloeg hij bovendien wereldkampioen Julian Alaphilippe in een rechtstreeks duel. Verder was hij onder meer tweede in La Polynormande en vierde in Tre Valli Varesine. In de EK-wegrit in Trento eindigde hij derde.