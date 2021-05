Challenge Mallorca: Gibbons verslaat medevluchter Delaplace in Trofeo Calvià

Ryan Gibbons heeft de eerste manche van de Challenge Mallorca op zijn naam geschreven. De Zuid-Afrikaan van UAE Emirates wist samen met zijn medevluchter Anthony Delaplace uit de greep te blijven van een achtervolgende groep en versloeg de Fransman in een sprint-à-deux. Rune Herregodts werd derde.

Terwijl het Giro-peloton vandaag van Grotte di Frasassi naar San Giacomo koerste, ging op het Spaanse eiland Mallorca de zogeheten Challenge Mallorca van start, een serie van vier eendagswedstrijden. Deze Challenge Mallorca vindt normaal gesproken in het prille voorjaar plaats, maar moest door de coronapandemie worden uitgesteld naar de maand mei. Vandaag stond de eerste ‘manche’ op het programma.

De eerste van de vier wedstrijden op het Spaanse eiland was de Trofeo Calvià, een heuvelachtige koers met start in Peguera en finish in Palmanova. Over een afstand van net geen 170 kilometer moesten er maar liefst 3.500 hoogtemeters worden overwonnen. Een massasprint in de straten van Palmanova leek onwaarschijnlijk. Het was vooral uitkijken naar de aanwezige puncheurs in het peloton.

Onstuimige beginfase

In de eerste vijftig kilometer werden verschillende aanvalspogingen in de kiem gesmoord en dus begonnen we met een compact peloton aan de laatste honderd kilometer. Ryan Gibbons (UAE Emirates), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) en Garikoitz Bravo (Euskaltel-Euskadi) wisten met nog zeventig kilometer te gaan wel een aardige voorsprong bijeen te fietsen. Het peloton volgde op een gegeven moment op iets minder dan twee minuten.

Net voor het opdraaien van de Coll d’en Claret van tweede categorie kregen Gibbons, Delaplace en Bravo bijna het gezelschap van drie tegenaanvallers. Carlos Garcia (Equipo Kern Pharma), Juri Hollmann (Movistar) en Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) probeerden de oversteek te maken, maar slaagden er net niet in om het verschil te overbruggen. Gibbons, Delaplace en Bravo reden gezwind door en wisten hun voorsprong nog wat te vergroten.

Gibbons en Delaplace doen gooi naar zege

Richting Palmanova liep het verschil op tot meer dan twee minuten en dus was het in het peloton alle hens aan dek. Vooraan bleek Bravo door zijn beste krachten heen en de Spanjaard moest zijn twee medevluchters laten gaan. Gibbons en Delaplace begonnen met 2:30 voorsprong aan de laatste 25 kilometer van deze Trofeo Calvià. Was dit nog speelbaar voor de achtervolgende groep? Gibbons en Delaplace mochten hoe dan ook dromen van de zege.

Met nog vijftien kilometer op de teller probeerde Delaplace ook zijn laatste medevluchter uit het wiel te kletsen. Gibbons plooide, maar kraakte niet volledig en bleef een tijdje hangen op een tiental seconden. De rappe Zuid-Afrikaan bleef knokken en met nog enkele kilometers te gaan hadden we opnieuw twee koplopers. Een sprint moest vervolgens de beslissing brengen in deze wedstrijd en daarin bleek de op papier rappere Gibbons ook daadwerkelijk de snelste.