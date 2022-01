Schachmann en Aleotti testen positief op corona, geen Challenge Mallorca

Maximilian Schachmann en Giovanni Aleotti doen deze week toch niet mee aan de Challenge Mallorca. De Duitser en Italiaan van BORA-hansgrohe moeten door een positieve coronatest passen voor de Spaanse vijfdaagse wedstrijd.

De twee renners van BORA-hansgrohe werden het voorbije weekend geconfronteerd met een positieve sneltest. Schachmann en Aleotti deden vervolgens een PCR-test en ook nu bleek de uitslag positief. Ze hebben geen last van symptomen van het virus, maar moeten wel in isolatie en ook noodgedwongen passen voor de Challenge Mallorca. Het is nog onduidelijk of hun verdere programma in gevaar komt.

Benoît Cosnefroy

Eerder vandaag liet ook Benoît Cosnefroy weten dat hij zijn seizoensstart noodgedwongen moet uitstellen na een positieve coronatest. De Franse puncheur van AG2R Citroën was eveneens van plan om zijn eerste wedstrijdkilometers van 2022 af te werken op het Spaanse eiland Mallorca. Het goede nieuws: ook Cosnefroy heeft geen last van symptomen.

De Trofeo Calvia is op woensdag 26 januari de eerste koers van de Challenge Mallorca, de Trofeo Playa de Palma is op zondag 30 januari de laatste. De Trofeo Port d’Alcúdia-Port d’Alcúdia, Trofeo Serra de Tramuntana en de Trofeo Pollença-Port d’Andratx zijn de overige drie manches.