Davide Formolo moet seizoensstart uitstellen door polsblessure

Davide Formolo moet zijn seizoensstart noodgedwongen uitstellen. De Italiaanse klimmer van UAE Emirates kampt namelijk met een polsblessure en moet vier tot zes weken herstellen.

Formolo kwam enkele weken geleden ten val terwijl hij in de buurt van Monaco aan het trainen was. In de afdaling van de Col de Turbie moest de Italiaan plots uitwijken voor een overstekend biggetje en ging aan zestig kilometer per uur onderuit. Gevreesd werd voor een breukje in zijn rechterpols.

Inmiddels heeft Formolo meer duidelijkheid over de gevolgen van zijn valpartij. Hij heeft namelijk een gebroken handwortelbeentje opgelopen, meldt zijn ploeg. Een operatie is niet nodig, maar wel moet de renner vier tot zes weken herstellen. Op dit moment kan Formolo thuis trainen, in afwachting van verdere onderzoeken begin februari.

Als er verder geen complicaties zijn, kan Formolo binnen zes weken weer koersen. Deelname aan de Challenge Mallorca en de Ster van Bessèges komt in ieder geval te vroeg.