Voorbeschouwing: Challenge Mallorca 2021

Hoera, hoera! De Challenge Mallorca staat voor het dertigste jaar op het programma. Van 13 tot en met 16 mei vinden op het populaire vakantie-eiland vier eendagskoersen plaats. Normaal een aangename serie wedstrijden om het Europese seizoen op te starten, nu eenmalig op de kalender in mei. WielerFlits kijkt vooruit op de collectie 1.1-wedstrijden.

Historie

Met het idee om Mallorca op de wielerkaart te zetten, begonnen Joan Serra, Juan Trobat, Gabriel Saura en Pedro Ramis vanaf begin jaren negentig koersen te organiseren. Een serie van vijf eendagskoersen die ook nog eens meetelden voor een algemeen klassement. Zie het als een etappekoers waarin er gewisseld mag worden, maar enkel de renners die alle wedstrijden betwisten doen mee om het algemeen klassement.

Henri Desgrange experimenteerde al eens met wisselcoureurs in de Tour de France van 1928, maar dat werd geen succes. In 1992 werden de eendaagse wedstrijden op Mallorca gewonnen door Kenneth Weltz, Juan Carlos González, Neil Stephens en Alfonso Gutiérrez (twee keer). Javier Murguialday werd echter eindwinnaar. De Lage Landen leverden elk een eindwinnaar af: in 1998 werd Léon van Bon klassementswinnaar en in 2008 Belg Philippe Gilbert werd in 2008 winnaar van het klassement.

Recordhouder is de Spanjaard Francisco Cabello met vier eindoverwinningen. Hij won de ronde in 1994, 1996, 2000 en 2002. Verder mag de organisatie ook met triomfators als Luis León Sánchez, Matthew Hayman, Laurent Jalabert, Alex Zülle en Alejandro Valverde pronken. Daar kun je als organisatie al hartstikke tevreden mee zijn. Na de tweede algemene triomf van de Mallorcaanse renner Antonio Colom in 2009 werd besloten geen klassement meer op te maken. In plaats daarvan kwam de focus volledig op de eendaagse wedstrijden te liggen.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos

In 2012 krimpte de Challenge Mallorca van vijf naar vier koersdagen vanwege financiële problemen. Maar de wedstrijdorganisatie heeft het hoofd boven water weten te houden, mede door de toeristische dienst van het immens populaire eiland. Wie een van de Trofeo’s wint, kan niet zeggen dat zijn seizoen al is geslaagd, maar voor het vertrouwen kan het wel een boost zijn. Een overwinning is altijd mooi meegenomen, maar het is ook weer geen ramp als het niet lukt.

Een hoop teams hebben ’s winters hun kamp opgeslagen op het Spaanse eiland. Het is dan ook een vrij ideale bestemming met behoorlijke voorzieningen, lekkere beklimmingen en ook heel wat vlakke kilometers. Niet verwonderlijk dat Mallorca een paradijs is voor fietsers in alle soorten, maten en gewichten. De beste coureurs ter wereld komen er graag, maar ook voor de wielertoeristen is er genoeg om van te genieten. Alleen al vanwege de legendarische Sa Calobra is het de moeite waard om eens met het stalen ros naar Mallorca te trekken.

Vorig jaar

Eind januari 2020 was Covid-19 aan een gestage opmars bezig, maar van maatregelen als afstand houden en het dragen van mond-neusmaskers was nog geen sprake. In Felanitx, finishplaats van de eerste Trofeo, stonden de mensen aan de finish dan ook nog lekker opeengepakt. De mensen die afzakten naar de finish van de Trofeo Ses Salines-Felanitx zagen Matteo Moschetti er met de bloemen vandoor gaan. Na 170 kilometer versloeg de Italiaan topfavoriet Pascal Ackermann en Jon Aberasturi in een sprint.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos

Moschetti verklaarde daarmee het Spaanse wielerseizoen voor geopend. Een dag later was het woord aan de iets betere klimmers. De Trofeo door de Serra de Tramuntana werd na een solo van een goede vijftien kilometer gewonnen door Emanuel Buchmann. In de Trofeo Pollença-Port d’Andratx stak Marc Soler een dag later al vroeg de lont in het kruitvat. Hij zou het na veel vijven en zessen afmaken. De Trofeo Palma was nogmaals een prooi voor Moschetti.

Parcours

Donderdag 13 mei, Trofeo Calvià: Peguera – Palmanova (168,7 km)

De wegen tussen Peguera en Palmanvova zijn niet bepaald heuvelachtig te noemen, maar de parcoursbouwer van dienst heeft een mooie omweg uitgestippeld. De maximale hoogte die wordt bereikt is 500 meter boven zeeniveau, maar je hebt niet per se hoge toppen nog om een leuke koers te krijgen. Dit parcours nodigt uit tot koersen. Vanuit de start gaat het – op een paar uitzonderlijke kilometers na – de hele dag op en af. De rit is dan ook goed voor 3.500 hoogtemeters.

De meeste hoogteverschillen krijgen de renners in het eerste van de wedstrijd voor hun kiezen. De Coll den Claret is het dak van de etappe na zo’n 115 kilometer koersen, waarmee er tweederde van de totale afstand is afgelegd. Maar ook daarna wachten er nog enkele hellingen, waardoor een omvangrijke masssasprint zeer onwaarschijnlijk lijkt. Een van de aanwezige punchers lijken het meest aanspraak te mogen maken op de zege.

Start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.13 en 16.41 uur

Vrijdag 14 mei, Trofeo Serra Tramuntana: Lloseta – Deià (158,6 km)

Langs de noordwestkust van Mallorca ligt een bergketen die altijd een prominente rol heeft in de Challenge Mallorca. De Serra de Tramuntana staat op de natuurerfgoedlijst van UNESCO, en niet ten onrechte. De tweede Trofeo begint direct met een klimmetje, maar daarna gaat het voor zo’n 75 kilometer over vlak terrein. Na 100 kilometer koersen wordt het weer serieus, aangezien de renners dan aan de Coll de Femenies (7,8 km à 5,4%) beginnen. Daarna gaat het niet gelijk naar beneden, want er wordt nog doorgeklommen richting de Coll de Puig Major.

De wedstrijd kan hier zeker tot ontbranding komen. Zeker voor de durfals in het peloton kan het een mooie plek zijn om wat voorsprong te pakken, want in de lange technische, soms behoorlijk tricky afdaling naar Sóller kunnen de verschillen worden uitgediept. Als toetje wordt de Coll den Bleda (3,7 km à 5,5%) nog voorgeschoteld, met de top op slechts vijf kilometer van de finish in Deià. Deze finale hebben de coureurs een dag eerder al eens kunnen verkennen. Benieuwd wie daar zijn voordeel mee kan doen..

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 15.22 en 15.47 uur

Zaterdag 15 mei, Trofeo Port d’Andratx-Mirador des Colomer: Camp de Mar – Alcúdia (161,3 km)

Opnieuw een dag waar de pure sprinters niet heel veel plezier aan zullen beleven. Maar het is evident dat er opnieuw geen sprinter met de overwinning vandoor zal gaan. De Trofeo met de langste naam voert namelijk wederom door de Serra de Tramuntana. De finale van een dag eerder is opnieuw de finale, zij het in tegenovergestelde richting. Er is al wat geklommen als de renners door Deià, de finishplaats van de tweede Trofeo komen rijden, maar dan begint het echte werk.

Aan een gemiddeld stijgingspercentage van 6,1% slingeren de coureurs zich over een afstand van 14,3 kilometer naar de top van de Coll de Puig Major. Vanaf dan gaat het grotendeels in dalende lijn richting Port de Pollença, waar de klim naar de finish (3,2 km à 6,1%) begint. Geen rampas inhumanas, maar genoeg voor de aanwezige springveren en stuiterballen om zich uit te kunnen leven.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.01 en 16.38 uur

Zondag 16 mei, Trofeo Alcúdia-Port d’Alcúdia: Port d’Alcúdia – Port d’Alcúdia (175,1 km)

Op de valreep is er dan toch nog een etappe voor snelle mannen. Het hieronder getoonde hoogteprofiel kent wel enkele serieuze pieken, maar de schaalverdeling verraadt dat dit de eenvoudigste Trofeo zal worden. Het peloton trekt eerst langs de baai van Alcúdia en daarna wordt het binnenland verkend. Onder meer Artà, de geboorteplaats van Enric Mas, wordt aangedaan. Na 128 kilometer over voornamelijk prima berijdbare tweebaanswegen hebben de sprinters de kans om de finish al eens te verkennen.

De afsluitende omloop voert de meute via Alcúdia, de baai van Pollença, Port de Pollença en Pollença zelf weer terug naar Port d’Alcúdia. Daar kan het haast niet anders dan een sprinter worden die zegeviert, al weet je het in de wielrennerij maar nooit. De laatste hindernis is een rotonde op circa 800 meter van de streep. Daarna is het immer gerade aus tot aan de finish. Remmen los en gaan!

Start: 09.50 uur

Finish: tussen 14.14 en 14.26 uur

Favorieten Trofeo 1 t/m 3

De ene Trofeo is de andere niet, maar de karakteristieken van de winnaars van de eerste drie wedstrijden op Mallorca zullen vermoedelijk toch redelijk hetzelfde profiel hebben. Hoewel op het moment van publiceren nog geen officiële deelnemerslijst is van de organisatie, staat de technische gids al wel vol met preselecties. Daardoor kunnen we toch al een inschatting maken. In totaal zien we zes WorldTour-ploegen, tien ProTeams, zes continentale ploegen en twee nationale selecties naar het grootste eiland van de Balearen afzakken.

Héctor Carretero, onlangs nog succesvol in de Vuelta a Asturias, lijkt de Movistar-renner met de grootste kans op succes. Bij Cofidis letten we de eerste dagen met name op Jesús Herrada, in het verleden al eens winnaar van een Trofeo, al mogen we zijn broer José en Fernando Barceló ook niet uitvlakken. Intermarché-Wanty-Gobert rekent dan weer op de Noor Odd Christian Eiking.

Israel Start-Up Nation komt met een gemengde ploeg. Ook enkele continentale renners zullen aansluiten, wat voor hen een mooie gelegenheid is om ervaring op te doen. Bij UAE Emirates zien we ze ook eerder succesvol zijn op de laatste dag. Een van de bergachtige koersen winnen zien we Qhubeka ASSOS eerder doen. Als hij zijn benen van de Strade Bianche weer eens kan onderschroeven kan Michael Gogl misschien een eind komen. Maar ProTeams zullen ook hun kansen ruiken.

Laten we gewoon nog wat namen noemen voor dit drieluik. Denk bijvoorbeeld aan types als Kevin Rivera (Bardiani-CSF-Faizanè), Mikel Iturria, Gotzon Marín, Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), Jonathan Lastra (Caja Rural-Serguros RGA), Kyle Murphy (Rally) en Diego Rosa (Arkéa-Samsic).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jesús Herrada

*** Héctor Carretero, Michael Gogl

** Odd Christian Eiking, Luis Ángel Maté, Diego Rosa

* Kevin Rivera, Roger Adrià, Jonathan Lastra, José Herrada

Favorieten Trofeo 4

Voor de vierde en laatste Trofeo trekken we een blik sprinters open. Op de voorlopige startlijst zien we zeker een aantal rappe figuren staan. Alexander Kristoff is de meest aansprekende naam die op papier staat. André Greipel komt qua reputatie misschien wel op gelijke hoogte te staan, maar we hebben hem toch al een hele tijd niet meer de pannen van het dak zien sprinten. Al waren zijn ereplaatsen in de Ronde van Turkije bemoedigend. Bij Israel Start-Up Nation zou het misschien ook nog wel voor Taj Jones of Rick Zabel kunnen zijn.

Als we het rijtje WorldTour-teams afwerken zien we onder meer Gabriel Cullaigh (Movistar), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Reinardt Janse van Rensburg (Qhubeka ASSOS). Zeker mannen die hun neus aan het venster kunnen steken. Dat geldt echter ook voor de snelle mannen van de Spaanse ProTeams. Zo prijken Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA) en Mikel Aristi (Euskaltel Euskadi) op de voorlopige deelnemerslijst.

En verder? Denkt u bij het invullen van uw pronostiek ook eens aan types als Alan Riou (Arkéa-Samsic), Thibault Ferasse (B&B Hotels p/b KTM). Maar we noemen toch vooral nog de razendsnelle Rally-renner Arvid de Kleijn, niet zo heel lang geleden knap ritwinnaar in de Ronde van Turkije. Kan hij het op Mallorca opnieuw?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alexander Kristoff

*** André Greipel, Danny van Poppel

** Jon Aberasturi, Arvid de Kleijn, Reinardt Janse van Rensburg

* Gabriel Cullaigh, Alan Riou, Mikel Aristi, Thibault Ferasse

Weer en TV

Wie aan Mallorca denkt, denkt vrijwel automatisch ook aan zon en lekkere temperaturen. Hoogzomer zal het er volgens de meeste weersvoorspellingen nog niet worden, maar overdag kan de temperatuur toch al lekker oplopen. Nog een reden waarom veel renners het vermoedelijk niet heel erg vinden om op Mallorca te moeten fietsen.

De wedstrijden worden niet live op TV uitgezonden. Wel zullen er via GCN en het Spaanse Teledeporte samenvattingen van de wedstrijden te zien zijn.