Marc Soler toont vroege vorm met zege in Trofeo Pollenca-Port d’Andratx

Marc Soler heeft vroeg in het seizoen bewezen over goede benen te beschikken door op Mallorca de Trofeo Pollença-Port d’Andratx op zijn naam te schrijven. De Spanjaard van Movistar stak al vroeg in de wedstrijd lont in het kruitvat en maakte het vervolgens in havendorpje Andratx af voor Gregor Mühlberger en Davide Vilella.



De derde wedstrijd in de Challenge Mallorca is de Trofeo Pollença-Port d’Andratx. Deze wedstrijd bood opnieuw kansen aan de heuvelrenners na de overwinning van Emanuel Buchmann in de Trofeo Serra de Tramuntana op vrijdag.

Würtz en Imhof in vroege kopgroep

De Alto de Puig Major was onderweg de zwaarste hindernis, maar deze bekende trainingsklim lag te vroeg in de wedstrijd om voor definitieve verschillen te zorgen. Op het moment dat de wedstrijd de Alto de Puig Major aandeed, reden Mads Schmidt Würtz en Claudio Imhof enkele minuten voor een vroege kopgroep, die in het restant van de wedstrijd geen rol van betekenis meer zou spelen.

Soler en Kämna laten koers ontploffen

Op de volgende beklimming van de dag ging de knuppel wél in het hoenderhok. De Coll de Bleda op 74 kilometer van de meet nodigde Marc Soler en Lennard Kämna uit tot aanvallen. Onder meer Gregor Mühlberger, Elie Gesbert, Loïc Vliegen en Diego Rosa gingen op zoek naar aansluiting, die zij na de volgende beklimming ook vonden. Ondertussen reden Imhof en Würtz nog steeds vooruit…

Finale begint na terugpakken Imhof

Van de twee koplopers bleek de 29-jarige Imhof de sterkste te zijn, maar op het moment dat hij zich ontdeed van Würtz, sloten de achtervolgers bijna weer opnieuw aan. Dat gebeurde op 38 kilometer van de meet.

De finale kon vervolgens echt beginnen. Soler, Rosa, Mühlberger en Kämna bestookten elkaar op de Spaanse heuvels voortdurend met aanvallen, maar een gat werd pas definitief op 18 kilometer van de finish. Op dat moment reden Soler, Mühlberger en Kämna weg uit de kopgroep, waar de Duitser vervolgens uit viel.

Soler boekt eerste zege

In de slotkilometers bleek dat de winnaar vooraan gezocht moest worden. Mühlberger en Soler waren uit het zicht geraakt van zes achtervolgers, waardoor de oplopende slotkilometer voor een beslissing moest zorgen. Op deze heuvel toonde Soler zich de sterkste, waardoor hij al vroeg in het seizoen zijn eerste overwinning kon vieren.