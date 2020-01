Emanuel Buchmann soleert naar winst in Trofeo Serra de Tramuntana vrijdag 31 januari 2020 om 15:32

Emanuel Buchmann heeft de Trofeo Serra de Tramuntana, de tweede wedstrijd van de Challenge Mallorca, op zijn naam geschreven. Na zijn tweede plaats vorig jaar, kwam de Duitser van BORA-hansgrohe nu als eerste over de finish in Deià. Op de erelijst volgt hij Tim Wellens op.

Nadat gisteren op Mallorca de Trofeo Ses Salines-Felanitx uitmondde in een sprint, waren ditmaal de klimmers aan de beurt. Het peloton koerste van Sóller naar Deià, twee plaatsen die amper tien kilometer bij elkaar liggen. Toch wist de organisatie een mooie ronde van ruim 160 kilometer uit te tekenen in het noordwesten van het Spaanse eiland. Binnen de eerste 25 kilometer lagen meteen de eerste beklimmingen op de route, de andere drie waren in de vijftig slotkilometers ingetekend.

Omdat de weg vanuit het vertrek omhoog liep op de Coll d’en Bleda werd in de eerste kilometers meteen aangevallen. Zes renners sloegen de handen ineen met daarbij ook Nils Politt. De Duitser van Israel Start-Up Nation kwam met Juan Fernando Calle, Isaac Cantón, Joan Bou, Diego Pablo Sevilla en Damian Lüscher als eerste over de top. Even later kon ook Robert Scott aansluiten. Op de Coll den Claret, de tweede klim, was hun voorsprong al opgelopen tot 2:45 op het peloton.

De vluchters mochten maximaal vier minuten wegrijden van de meute daarachter, waar Movistar lange tijd het commando voerde. In aanloop naar de Coll de Femenies, de derde klim van de dag, werd de voorsprong steeds verder teruggebracht tot amper dertig seconden aan de voet. Op die klim viel de kopgroep uit elkaar, terwijl Lennard Kämna juist de oversteek wist te maken. Hij bleek over goede benen te beschikken en liet de overgebleven vroege vluchters achter.

Kämna’s voorsprong werd nooit groter dan een halve minuut en op 24 kilometer van de aankomst streek een elite-groepje op hem neer; eerst Marc Soler en Emanuel Buchmann, even later sloten ook Harm Vanhoucke, Gregor Mühlberger, Enric Mas, Alejandro Valverde en Ruben Fernandez aan. Op ruim vijftien kilometer van de finish demarreerde Buchmann uit de voorste groep en de Duitser, vorig jaar de nummer vier in de Tour de France, pakte meteen zeven seconden.

Buchmann slaagde erin in de laatste tien kilometer zijn voorsprong op te rekken tot bijna vijftig seconden, waardoor hij een fraaie solozege kon bijschrijven op zijn palmares. Daarachter reed Valverde naar de tweede plaats. Mühlberger werd derde. Morgen staat de Trofeo Pollença-Port d’Andratx op de kalender, de derde ronde van de Challenge Mallorca.