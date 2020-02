Matteo Moschetti toont hoogvorm met zege in Trofeo Palma zondag 2 februari 2020 om 14:12

Matteo Moschetti is uitstekend aan het nieuwe wielerseizoen begonnen. De Italiaanse spurter won enkele dagen geleden al de Trofeo Ses Salines-Felanitx, maar vandaag was hij ook de snelste in de Trofeo Palma. Moschetti versloeg andermaal Pascal Ackermann, terwijl er met Andrea Pasqualon een tweede Italiaan op het podium stond.

Het is voorbij gevlogen, de Challenge Mallorca op het Spaanse eiland Mallorca. Na overwinningen van Matteo Moschetti, Emanuel Buchmann en Marc Soler was het vandaag tijd voor de vierde en laatste manche: de Trofeo Palma. Het was in deze sprinterskoers uitkijken naar rappe mannen als Mochetti, Ackermann, Jon Aberasturi en Bram Welten.

Brian van Goethem, Lluis Mas en Álvaro Cuadros reden lange tijd voorop, maar Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe – de ploegen van Moschetti en Ackermann – waren niet van plan om de vluchters veel ruimte te geven. Met nog veertig kilometer te gaan was de voorsprong van Van Goethem, Mas en Cuadros geslonken tot een volle minuut.

Perfect begin voor Moschetti

Een massasprint stond in de sterren geschreven, maar in de finale probeerden acht renners de sprintersploegen te verrassen. Zo zagen we plots Loïc Vliegen (eerder al zesde in de Trofeo Serra de Tramuntana en achtste in de Trofeo Ses Salines-Felanitx), Jasper Stuyven en Jempy Drucker in de aanval, maar we kregen enkele kilometers later toch een massasprint in de straten van Palma.

De 23-jarige Moschetti bleek andermaal de snelste sprinter, voor Ackermann en Pasqualon. Het is voor Trek-Segafredo alweer de vierde zege van 2020, na het eerdere succes van Richie Porte in de Tour Down Under. Met Amaury Capiot en Cédric Beullens eindigden er twee Belgen in de top-10.