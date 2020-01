Matteo Moschetti begint seizoen met zege in Trofeo Ses Salines-Felanitx donderdag 30 januari 2020 om 15:44

De Trofeo Ses Salines-Felanitx is gewonnen door Matteo Moschetti. De Italiaan van Trek-Segafredo bleek na een wedstrijd van 170 kilometer de snelste sprinter in finishplaats Felanitx, gelegen op het eiland Mallorca. Moschetti versloeg topfavoriet Pascal Ackermann en Jon Aberasturi.

Het Spaanse wielerseizoen werd vandaag afgetrapt met de Trofeo Ses Salines-Felanitx op Malllorca. De renners trekken jaarlijks naar dit eiland voor de Challenge Mallorca, een viertal op zichzelf staande eendagskoersen met afwisselend kansen voor sprinters en klimmers. De eerste manche was met bijna 1700 hoogtemeters over een afstand van 170 kilometer zeker geen vlakke koers, maar een sprint behoorde zeker tot de mogelijkheden.

Vier vluchters vinden elkaar

De kopgroep van de dag bestond uit Rémy Mertz, Aaron Van Poucke, Riccardo Verza en Claudio Imhof. Deze vier renners reden vlak na de start weg en wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van ruim vijf minuten. In het peloton zagen we al snel BORA-hansgrohe en Arkeá-Samsic hun verantwoordelijkheid nemen, waardoor het verschil binnen de perken bleef en het eigenlijk wachten was op de hergroepering.

Maar Mertz, Van Poucke en Imhof hadden andere plannen en bleven stug doorrijden, hopend op een misrekening van het peloton. De jonge Italiaan Verza kreeg het lastig en moest vooraan afhaken, waardoor we met drie koplopers begonnen aan de laatste vijftig kilometer. Mertz en Imhof bleken over de beste benen te beschikken, wisten Van Poucke te lossen, maar moesten nog wel een op hol geslagen peloton afhouden richting de finishplaats.

Mertz en Imhof houden lang stand

Met nog twintig kilometer te gaan was het verschil nog maar één minuut tussen de twee koplopers en de grote groep, vijftien kilometer later waren Merz en Imhof er alsnog aan voor de moeite. De wedstrijd eindigde vervolgens in een massasprint, aangezien er geen verschillen ontstonden op de flanken van de Coll Es Monjos (1,6 km aan 4,1%) en in de resterende kilometers naar Felanitx.

Het beloofde een spectaculaire laatste kilometer te worden met een gevaarlijke bochtencombinatie en een licht oplopende finish. Het bleek spek naar de bek van Matteo Moschetti, de 23-jarige Italiaan van Trek-Segafredo. Moschetti versloeg niemand minder dan Pascal Ackermann en Jon Aberasturi, waardoor zijn Amerikaanse werkgever alweer op drie zeges staat in 2020.

Richie Porte won eerder al een etappe én het eindklassement in de Tour Down Under. Voor Moschetti is het zijn eerste zege voor Trek-Segafredo sinds zijn komst bij de ploeg eind 2018. Morgen staat op Mallorca de Trofeo Serra de Tramuntana op het programma, een koers voor de klimmers.