Voorbeschouwing: Brussels Cycling Classic 2023 – Wordt de Muur van Geraardsbergen beslissend?

De Brussels Cycling Classic is sinds enkele jaren toe aan een nieuw elan: de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg geven deze doorgaans nogal saaie sprinterskoers meer cachet. Kunnen de sprinters op zondag 4 juni alsnog overleven of krijgen we een open koers? WielerFlits blikt vooruit.



Historie

Deze najaarsklassieker kent vooral onder de naam Parijs-Brussel een behoorlijk lange historie. ‘De Klassieker der Twee Hoofdsteden’ werd in 1893 (zelfs nog drie jaar voor de eerste Parijs-Roubaix) voor het eerst verreden.

De uitgevers van het Parijse wielerblad La Bicyclette namen het initiatief om een prestigieuze najaarswedstrijd te organiseren tussen de Franse en de Belgische hoofdstad. André Henry, een metselaar uit het Belgische Verviers, werd de eerste winnaar. Het zou tot 1906 duren voordat er een tweede editie kwam. In de beginjaren bedroeg de afstand liefst vierhonderd kilometer, in de loop der jaren is dat afgebouwd tot ongeveer de helft. Voor de Eerste Wereldoorlog domineerden de Fransen, met Octave Lapize en Lucien Petit-Breton op kop.

Daarna namen de Belgen de regie over. Alle grote namen uit de Belgische wielersport prijken op het palmares, zoals Rik van Steenbergen, Rik van Looy, Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens en Tom Boonen.

In de eenentwintigste eeuw verloor deze klassieker echter aan status en kwam het in het continentale circuit terecht. Ook het parcours werd – onder meer door de kortere afstand – minder lastig, waardoor deze wedstrijd de status van spurtersklassieker kreeg. Robbie McEwen zette zich in die periode maar liefst vijfmaal op de erelijst, tot op heden nog steeds een record.

In 2013 besloot de organisatie nogmaals om het roer helemaal om te gooien. De start lag voortaan niet meer in de buurt van Parijs, maar – evenals de aankomstlijn – in de Belgische hoofdstad Brussel. Het betrof meteen een volledig Belgische wedstrijd, waarop de naam op de schop moest. De Brussels Cycling Classic was geboren, en kreeg met André Greipel meteen een mooie naam op de erelijst. Later zouden ook onder anderen Tom Boonen en Remco Evenepoel zich bij dat lijstje voegen.

Laatste tien winnaars Brussels Cycling Classic

2013: André Greipel

2014: André Greipel

2015: Dylan Groenewegen

2016: Tom Boonen

2017: Arnaud Démare

2018: Pascal Ackermann

2019: Caleb Ewan

2020: Tim Merlier

2021: Remco Evenepoel

2022: Taco van der Hoorn

Vorig jaar

Regen, regen en nog eens regen: de Brussels Cycling Classic van 2022 was een natte editie. Tien vroege vluchters, Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Thimo Willems (Minerva), Jelle Wallays (Cofidis), Bram Welten (Groupama-FDJ), Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Axel Laurance (B&B Hotels-KTM), Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB), Gilles De Wilde, Runne Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), lieten dat echter niet aan hun hart komen en mochten acht minuten wegrijden.

In het peloton was er niet meteen sprake van paniek, ondanks de aanwezigheid van enkele erkende hardrijder als Van der Hoorn, Wallays en Herregodts. Het bleek een totaal verkeerde inschatting, aangezien de voorsprong richting de twee passages van het trio Muur-Bosberg-Congoberg maar bleef schommelen rond de acht minuten. De hellingen zorgden, dankzij de jongens van INEOS-Grenadiers en Lotto Soudal, voor heel wat schifting, maar zo gooiden ze ook een pak knechten overboord.

Een groep met Magnus Scheffield, Tim Wellens, Piet Allegaert, Axel Zingle, Florian Vermeersch, Ben Turner, Michael Matthews en Gianni Vermeersch ging op zoek naar de aanvallers van het eerste uur, maar die verdedigden nog steeds een voorsprong van bijna twee minuten.

De achtervolgers zouden dan ook snel weer terugvallen. Na de hergroepering in het peloton moest het vooral van de mannen van Lotto Soudal komen. De Belgische ploeg zette zich resoluut op kop van de groep en wist het verschil terug te schroeven tot een minuut. Er waren echter nog te weinig knechten over in het peloton, waardoor de groep vroege vluchters – inmiddels zonder Wallays en Laurence – het mochten uitvechten voor de overwinning.

Onder de vod van de laatste kilometer trok Van der Hoorn vol door, Bayer zat meteen op het wiel. Willems van het continentale Minerva Team wist ook op tijd te reageren, maar de overige vluchters keken vooral naar elkaar. Toen Van der Hoorn de benen stilhield, sprong Willems zelf weg. De Belg sloeg een gaatje en leek stand te houden richting de streep. Van der Hoorn weigerde echter te plooien en wist in een sprint der stervende zwanen toch nog te juichen.

Uitslag Brussels Cycling Classic 2022

1. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)

2. Thimo Willems (Minerva Cycling)

3. Tobias Bayer (Alpecin-Fenix)

4. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise)

5. Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise)

Wedstrijdverslag

Parcours

De Brussels Cycling Classic heeft haar nieuwe recept beet. Sinds 2021 moet een uitstap naar Geraardsbergen, voor een dubbele passage met de Muur en de Bosberg, deze vaak redelijk saaie sprinterskoers een groter spektakelgehalte geven. En daar blijft de organisatie nu aan vasthouden, want we zien amper verschillen op het traject ten opzichte van de vorige jaren.

Na de officieuze start, die naar goede gewoonte nabij het Brusselse Jubelpark wordt gegeven, trekken de renners meteen een aantal keer de taalgrens over. Eerst klinkt het officiële startschot in het Vlaams-Brabantse Tervuren, om vervolgens richting de provincies Waals-Brabant en Henegouwen te trekken. Zo krijgt ook de Leeuw van Waterloo zijn passage mee.

Hellingen als de Rue de Croiseau of het Hellend Vlak van Ronquières zijn slechts opwarmertjes voor de finale, die een goede 93 kilometer voor het einde in Geraardsbergen begint met de fel oplopende Zavelstraat. Vervolgens ligt er tweemaal een lusje met drie lastige kuitenbijters te wachten.

Het pronkstuk is natuurlijk de Muur van Geraardsbergen, die vanaf de Vesten voor de volle 1.075 meter aan 9,2% zal moeten beklommen worden. De Muur heeft door zijn verleden in de Ronde van Vlaanderen en de jaarlijkse aankomst in de Benelux Tour maar weinig geheimen voor de renners. Dat geldt ook voor de daaropvolgende Bosberg (980 meter aan 5,8%). Die wordt nooit echt steil, maar de slecht bollende kasseien zorgen voor voldoende lastigheid. De allerlaatste passages van de Muur en Bosberg liggen op 56 en 52 kilometer van de aankomst.

Ook in deze lus te vinden: de allicht minder bekende Congoberg. De helling is 1.150 meter lang aan een stijgingspercentage van 5,4%. Mocht het veld op de kasseien van koningskoppel Muur-Bosberg nog niet volledig uit elkaar geranseld zijn, dan kan de trainingsklim van Arne Marit allicht soelaas brengen. Hierna zijn de hindernissen bijna op, want in de laatste 45 kilometer volgen alleen nog de kasseien van de Heiligekruiswegstraat. Daarna resten er 14 kilometer.

Voor de diepe finale trekken we weer naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar op de Houba de Strooperlaan de aankomstlijn wordt getrokken. De laatste bocht is te vinden op meer dan een kilometer van de aankomst, waarna het traag maar gestaag oploopt richting aankomst. Ruimte genoeg overigens daar, want de finishlaan is zeer breed.

Zondag 4 juni 2023, Brussel – Brussel (207 km)

Start: 10.15 uur

Finish: tussen 15.15 en 15.40 uur

Favorieten

De Brussels Cycling Classic kenden we lange tijd als een koers waar we een massasprint niet in vraag stelden. Maar sinds de overname door Flanders Classics en de bijhorende wijziging van het traject, moeten we stellen dat deze eendagskoers aan spanningskracht heeft gewonnen. Niet voor niets kunnen we plots Remco Evenepoel op de erelijst bijschrijven.

Let op, de snelle mannen zijn nog altijd in het voordeel, maar dan moeten ze wel twee keer de gevreesde combinatie Muur van Geraardsbergen – Bosberg overleven. Voor Belgisch kampioen Tim Merlier mag dat geen probleem zijn. In het verleden durfde zijn bobijntje soms leeglopen wanneer het terrein te heuvelachtig was, maar de kopman van Soudal – Quick-Step heeft grote stappen gezet. Zo reed hij al enkele mooie resultaten in Gent-Wevelgem, een koers die je qua profiel wat met deze BCC kan vergelijken.

Wanneer we gaan sprinten, staat er allicht geen maat op Merlier. De Belgische kampioen is de enige snelle man van wereldklasse die hier aan het vertrek staat, maar na een zware wedstrijd – en op een licht oplopende finishlijn – kunnen verrassingen zich zomaar voordoen. In dat geval zal Arnaud Démare maar wat graag opstaan. De Fransman was al eens winnaar van deze semiklassieker, en heeft sinds vorige week eindelijk zijn eerste seizoenszege beet. Na een dominant 2022 duurde het even voor de sprinter van Groupama-FDJ zijn winnaarsbenen terugvond, maar na de Boucles de la Mayenne is da nu toch het geval.

Ook Biniam Girmay heeft slechts één streepje achter zijn naam staan. Teleurstellend, voor de renner die een jaar terug schitterde in ritten in de Giro en Gent-Wevelgem. De vorige maanden keerde de Intermarché-Circus-Wanty-renner terug naar zijn thuisland Eritrea om zich daar optimaal voor te bereiden op deel twee van het seizoen, dat in deze Brussels Cycling Classic begint. Verwacht dus geen Girmay in wereldvorm, maar met zijn explosiviteit en inhoud moet ook een Girmay op negentig procent kunnen meedoen voor winst.

Anders beschikt de Waalse equipe ook over Arne Marit . De Oost-Vlaming is misschien een vreemde eend in de bijt op het startblad, gezien hij de volledige, loodzware Giro d’Italia in de benen heeft. Maar zijn aanwezigheid zal alles te maken hebben met het feit dat Marit een halve thuiskoers kan rijden. De Vollezelenaar is namelijk thuis op de Bosberg, waar ook zijn fanclub is gevestigd. Overigens is Marit zeer goed uit de Giro gekomen, met verschillende dichte ereplaatsen.

Een andere Belgische sprinter met winstkansen is onvermijdelijk Jordi Meeus . In het Circuit de Wallonie etaleerde de grote Meeus nog eens zijn snel stel benen, waardoor hij BORA-hansgrohe de zege bezorgde. Maar de Limburger moet tot meer in staat zijn, als hij zijn ambitie om zichzelf in de Tourploeg te rijden wil doorzetten. Arnaud Démare en Tim Merlier kloppen in een rechtstreeks duel bijvoorbeeld, zondag in Brussel…

Of Bryan Coquard , die begin dit seizoen afrekende met een bijzonder opvallende statistiek. De Franse sprinter had op dat moment bijna vijftig profzeges beet, wat natuurlijk een zeer mooi aantal is, maar daarbij zat zowaar geen enkele WorldTour-koers. Daarmee was hij de renner in het peloton met de meeste profzeges zonder WorldTour-winst. Maar in de Tour Down Under maakte Coquard eindelijk korte mette met dat gegeven. De Fransman is bevrijd en kan nu dus weer doen waar hij het beste in is: dichte uitslagen rijden in wedstrijden van het tweede niveau.

De ProTeams Lotto Dstny en Israel-Premier Tech pakten de maand mei allebei op hun eigen manier aan. De Lotto’s lieten de Giro links liggen en focusten zich op de ProSeries-koersen in eigen land en Frankrijk, terwijl Israel-Premier Tech los ging in de Giro. Hier moet Lotto Dstny het zonder snelle mannen Milan Menten, Caleb Ewan en Arnaud De Lie doen, en dus is de jonge Tijl De Decker – winnaar van Parijs-Roubaix voor beloften – de uitverkoren man. Giacomo Nizzolo mag de honneurs waarnemen namens Israel-Premier Tech, waar ook revelatie Derek Gee te vinden is.

Lionel Taminiaux is een mooie outsider namens Alpecin-Deceuninck, dat ook haar aanvallers Dries De Bondt en Axel Laurence in stelling brengt. Human Powered Health rekent op de Pool Stanisław Aniołkowski, terwijl Arkea-Samsic meerdere ijzers in het vuur heeft. Jenthe Biermans pakte uit met een straffe seizoensstart, waar hij nu op voort kan borduren, maar David Dekker is in die ploeg de man in vorm. Casper van Uden mag Team DSM naar een mooi resultaat leiden, terwijl Matteo Moschetti de eer van Q36.5 hoog houdt.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Biniam Girmay, Arnaud Démare

** Jordi Meeus, Giacomo Nizzolo, Bryan Coquard

* Tijl De Decker, Lionel Taminiaux, Arne Marit, Stanisław Aniołkowski

Website organisatie

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Weeronline voorspelt zondag fantastisch weer, met een stralende zon en temperaturen tot 24 graden Celsius. Er staat wel een behoorlijke wind, van drie Beaufort vanuit het noordoosten.

Sporza op VRT1 is er vanaf 13.30 uur bij voor een live-uitzending. Eurosport brengt de wedstrijd alleen via Eurosport.nl/Discovery+/GCN+, ook vanaf 13.30 uur. Een volledig overzicht van alle wedstrijden op televisie, vind je in ons handig overzicht.