Voorbeschouwing: BK veldrijden voor mannen 2024 – Vier grote kanshebbers, géén topfavoriet voor tricolore

Het BK veldrijden in Meulebeke belooft misschien wel het boeiendste kampioenschap in jaren te worden. Zelden was het lastiger om de uitkomst van de nationale titelstrijd te voorspellen. Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Laurens Sweeck of toch Eli Iserbyt? WielerFlits blikt vooruit.



Historie

Laatste winnaars BK veldrijden, mannen

2023: Michael Vanthourenhout

2022: Wout van Aert

2021: Wout van Aert

2020: Laurens Sweeck

2019: Toon Aerts

2018: Wout van Aert

2017: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2015: Klaas Vantornout

2014: Sven Nys

Vorig jaar

BK veldrijden in Lokeren

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 2s

3. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 1m42s

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m29s

5. Gerben Kuypers op 2m39s

Parcours

In 2021 werden Wout van Aert en Sanne Cant Belgisch kampioen in de West-Vlaamse gemeente. Dat was toen in een typische weidecross, iets wat we dit jaar ook gaan zien. “Het parcours is grotendeels hetzelfde. Ten opzichte van de vorige editie van de cross (dus niet het BK, red.) hebben we een paar aanpassingen gedaan. We hebben er onder meer voor gekozen om het parcours iets meer uit te breiden. Dat is vooral in functie van het publiek”, aldus Anthony Verwilst, algemeen coördinator in Meulebeke.

“Daarnaast is er een zandbak en een passage over balkjes bijgekomen. Maar in het algemeen blijft het gewoon dezelfde cross. Meulebeke is en blijft een snelle en technische cross. De vorige weken lag het er natuurlijk zeer modderig bij, maar dat is inmiddels weer anders. De ondergrond zal dit weekend voornamelijk hard zijn. Een aantal stroken zullen wat zwaarder zijn dan anders, maar een trage cross gaan we in principe niet zien.”

De twee zandbakken, waarvan er eentje nieuw is, zijn beide 40 meter lang. “We hebben ervoor gekozen om geen sporen aan te leggen in de zandbak. Voor en na elke cross zullen we alle sporen die er zijn weer weghalen, zodat de zandbakken er niet te makkelijk zullen bijliggen. Ik verwacht dan ook dat de beslissing ten laatste zal gemaakt worden in de tweede zandbak.”

“Na die zandbak is er ook een lange strook zonder al te veel bochten, waardoor het verschil kan gemaakt worden. Daarna volgen de haakse brug en de passage op de schuine kant. Nadien draaien ze op de atletiekpiste, waar ze een halve ronde rijden. Na de bocht op de piste en is het nog een kleine 100 meter tot de streep, die dus nog steeds op de piste ligt. Als er nog renners bij elkaar zitten, zal het een vreemde sprint worden.”

Dat laatste scenario verwacht Verwilst echter niet. Er zijn genoeg punten op het parcours om het verschil te maken, zoals de zandbak bijvoorbeeld. Wie schuift hij zelf naar voor op het parcours? “Ik weet dat Eli Iserbyt uitkijkt naar het BK op dit parcours, maar ook Michael Vanthourenhout gaat dit goed kunnen.”









Programma en info

Programma zondag 14 januari 2024

10.00 uur: Nieuwelingen eerstejaars, jongens

11.00 uur: Nieuwelingen tweedejaars, jongens

13.45 uur: Beloften, mannen

15.15 uur: Elite, mannen

Locatie

Domein Ter Borcht, Ingelmunstersesteenweg 11, Meulebeke

Publieksinformatie

Tickets voor zondag kosten 20 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten

Het leuke aan dit BK veldrijden, is dat er geen echte topfavoriet staat te trappelen. Een dikke twee weken geleden had dé verwachte man altijd Eli Iserbyt geweest, maar ziekte zette een serieuze rem op zijn topconditie. En dus kunnen we naar de titelstrijd toeleven met vier renners die we min of meer op gelijke hoogte zetten.

Laten we beginnen met Eli Iserbyt zelf. Die schrok een dikke twee weken geleden, toen hij in de cross van Hulst ziek uit de wedstrijd moest stappen en even later op de spoedafdeling van het ziekenhuis belandde. Na de nodige rust, kwam een tamelijk onzekere Iserbyt zondag in de Wereldbeker van Zonhoven weer in actie. Met een zesde plaats werden zijn ambities opnieuw wat aangewakkerd. “Ik wil er zo goed mogelijk doen, maar ik start er zeker niet als favoriet. Daarvoor voelde ik mij niet goed genoeg. Er kunnen mirakels gebeuren op een week, daar hoop ik op”, zei Iserbyt na de cross in Zonhoven voor onze camera. Eerlijk? Iserbyt zou zo’n mirakel wel verdienen, na zijn fantastische seizoenshelft.

Favoriet nummer twee komt ook uit het kamp van Pauwels Sauzen-Bingoal. Michael Vanthourenhout moet het doen op dezelfde manier waarop Klaas Vantornout het voor diezelfde ploeg twee keer flikte. Tijdens de kerstperiode grotendeels op de achtergrond blijven, om vervolgens perfect naar die ene dag te pieken. Natuurlijk deed Vanthourenhout dat niet met opzet: blessures en ziekte zetten een rem op zijn seizoen. Maar het is een feit: op de dag van een kampioenschap kan de titelverdediger altijd dat tikkeltje meer dan sommige concurrenten. Eerder dit crossseizoen toonde hij dat nog maar eens op het EK in Pontchâteau. De vorm is er overigens ook wel, anders win je niet in Gullegem.

Hetzelfde verhaal bij Laurens Sweeck. Op zijn parcoursen doet de renner van Crelan-Corendon het allesbehalve slecht, maar van echte hoogvorm kan je niet spreken. In Zonhoven zagen we voor het eerst sinds lang weer tekenen van de allerbeste Sweeck, wat er op zou kunnen wijzen dat het net op tijd weer goed komt met de renner uit Schriek. “Het heeft gewoon niet meegezeten. “Het is al slecht begonnen en een paar keer goed geweest, maar nooit constant. Het is nu zoeken naar de bevestiging dat het beter gaat. Koksijde was niet slecht, maar ik bevestig vandaag wel dat ik de goede kant uitga”, klonk het hoopvol na de generale repetitie in Zonhoven.

Met favoriet nummer vier is Thibau Nys. Voor hem is de benaming ‘ups en downs’ uitgevonden. De jonge Nys kan zomaar met overmacht winnen, maar ook even goed met slechte benen uit de koers stappen. Toch zit het met de vorm van de Baloise Trek Lions snor. “Maar alles zal voor Thibau moeten kloppen”, vindt vader Sven. ‘Hij heeft bewezen dat hij kan winnen, maar dat is al een tijdje geleden. Anderzijds heeft hij in Diegem en in Baal laten zien dat hij heel kort bij een hoog niveau zit. Als dat niveau aangeraakt wordt, dan zijn er mogelijkheden.” Nys mikt in de eerste plaats op het podium, maar voor ons is hij zeker een titelkandidaat.

Realistisch gezien zal een van deze vier zondag winnen in Meulebeke. Maar ook Niels Vandeputte staat te trappelen. In internationale crossen is hij een vaste waarde tussen de posities vijf en tien, maar op een BK schuift hij automatisch enkele plekjes op. Hetzelfde geldt voor ex-beloftewereldkampioen Joran Wyseure, die steeds meer regelmaat in zijn prestaties krijgt. Beide zijn ze zeer technische renners. Dat kan je van een Toon Vandebosch of wegrenners Gianni Vermeersch en Quinten Hermans minder zeggen, maar ook zij zullen niet ver naast het podium vallen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Michael Vanthourenhout

** Eli Iserbyt, Laurens Sweeck

* Thibau Nys, Niels Vandeputte, Joran Wyseure

Deelnemerslijst

Weer en TV

In Meulebeke geen vriestemperaturen meer in het weekend, maar warm wordt het niet. De temperatuur zou oplopen tot 4 graden Celsius, en daarnaast is er 55 % kans op beperkte neerslag. De wind blaast aan 3 Beaufort vanuit het westen.

Sporza zendt de mannen beloften en mannen elites uit vanaf 13.30 uur.