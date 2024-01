dinsdag 9 januari 2024 om 12:00

BK veldrijden 2024 in Meulebeke: Programma en uitslagen

Overzicht Het Belgisch kampioenschap veldrijden van het seizoen 2023-2024 vindt plaats in Meulebeke. De West-Vlaamse stad is the place to be als het gaat om de BK-titels in de verschillende leeftijdscategorieën. Op zaterdag 13 januari en zondag 14 januari wordt gestreden om acht Belgische titels. WielerFlits zet het programma en de uitslagen op een rij.

Zaterdag 13 januari 2024

BK veldrijden nieuwelingen vrouwen, U19







Start: 10.00 uur

BK veldrijden junioren vrouwen, U19







Start: 11.00 uur

Finish: tussen 11.30 en 11.40 uur

BK veldrijden junioren mannen, U19







Start: 13.45 uur

Finish: tussen 14.15 en 14.25 uur

BK veldrijden elite vrouwen







Start: 15.15 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.10 uur

BK veldrijden beloften vrouwen, U23







Start: 15.15 uur (samen met de elites)

Finish: tussen 16.00 en 16.10 uur (samen met de elites)

Zondag 14 januari 2024

BK veldrijden eerstejaars nieuwelingen mannen, U17







Start: 10.00 uur

BK veldrijden tweedejaars nieuwelingen mannen, U17







Start: 11.00 uur

BK veldrijden beloften mannen, U23







Start: 13.45 uur

Finish: tussen 14.30 en 14.40 uur

BK veldrijden elite mannen







Start: 15.15 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.20 uur

BK veldrijden elite mannen, clubrenners







Start: 15.15 uur (samen met de elites)

Finish: tussen 16.10 en 16.20 uur (samen met de elites)