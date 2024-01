• zaterdag 13 januari 2024 om 07:45 zaterdag 13 januari 2024 om 07:45

Voorbeschouwing: BK veldrijden voor vrouwen 2024 – Kan iemand Sanne Cant kloppen in Meulebeke?

Zaterdag is het zover, het BK veldrijden voor vrouwen. Er is de laatste tijd al zeer veel over gesproken, want het zou wel eens het spannendste BK in jaren kunnen worden. Sanne Cant gaat op zoek naar haar vijftiende titel, Laura Verdonschot komt in aanmerking voor haar eerste. Of verrast Marion Norbert Riberolle? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars BK veldrijden vrouwen

2023: Sanne Cant

2022: Sanne Cant

2021: Sanne Cant

2020: Sanne Cant

2019: Sanne Cant

2018: Sanne Cant

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

Vorig jaar

BK veldrijden in Lokeren

Uitslag vrouwen

1. Sanne Cant (Crelan-Fristads) in 52m00s

2. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads) op 1m20s

3. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 2m5s

4. Jinse Peeters (Proximus-AlphaMothorhomes-Dolticini) op 4m39s

5. Jana Dobbelaere (Duolar-Chevalmeire) op 5m2s

Parcours

In 2021 werden Wout van Aert en Sanne Cant Belgisch kampioen in de West-Vlaamse gemeente. Dat was toen in een typische weidecross, iets wat we dit jaar ook gaan zien. “Het parcours is grotendeels hetzelfde. Ten opzichte van de vorige editie van de cross (dus niet het BK, red.) hebben we een paar aanpassingen gedaan. We hebben er onder meer voor gekozen om het parcours iets meer uit te breiden. Dat is vooral in functie van het publiek”, aldus Anthony Verwilst, algemeen coördinator in Meulebeke.

“Daarnaast is er een zandbak en een passage over balkjes bijgekomen. Maar in het algemeen blijft het gewoon dezelfde cross. Meulebeke is en blijft een snelle en technische cross. De vorige weken lag het er natuurlijk zeer modderig bij, maar dat is inmiddels weer anders. De ondergrond zal dit weekend voornamelijk hard zijn. Een aantal stroken zullen wat zwaarder zijn dan anders, maar een trage cross gaan we in principe niet zien.”

De twee zandbakken, waarvan er eentje nieuw is, zijn beide 40 meter lang. “We hebben ervoor gekozen om geen sporen aan te leggen in de zandbak. Voor en na elke cross zullen we alle sporen die er zijn weer weghalen, zodat de zandbakken er niet te makkelijk zullen bijliggen. Ik verwacht dan ook dat de beslissing ten laatste zal gemaakt worden in de tweede zandbak. Die ligt niet al te ver van de finish.”

“Na die zandbak is er ook een lange strook zonder al te veel bochten, waardoor het verschil kan gemaakt worden. Daarna volgen de haakse brug en de passage op de schuine kant. Nadien draaien ze op de atletiekpiste, waar ze een halve ronde rijden. Na de bocht op de piste en is het nog een kleine 100 meter tot de streep, die dus nog steeds op de piste ligt. Als er nog renners bij elkaar zitten, zal het een vreemde sprint worden.”

Dat laatste scenario verwacht Verwilst echter niet. Er zijn genoeg punten op het parcours om het verschil te maken, zoals de zandbak bijvoorbeeld. Wie schuift hij zelf naar voor op het parcours? “Ik weet dat Eli Iserbyt uitkijkt naar het BK op dit parcours, maar ook Michael Vanthourenhout gaat dit goed kunnen. Hij won hier ook al eens. Bij de vrouwen kan ik niet meteen zeggen wie het meest in het voordeel is. Ik verwacht een strijd tussen Sanne Cant of Laura Verdonschot.”









Programma en info

Programma zaterdag 13 januari 2024

11.00 uur: Junioren vrouwen

13.45 uur: Junioren mannen

15.15 uur: Elite vrouwen en beloften

Locatie

Domein Ter Borcht, Ingelmunstersesteenweg 11, Meulebeke

Publieksinformatie

Tickets voor zaterdag kosten 10 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Favorieten

Alleen al uit respect beginnen we met Sanne Cant. Dit seizoen lijkt Cant toch weer een stap gezet te hebben. Even leek een valpartij roet in het eten te gooien, maar de afgelopen weken reed ze verschillende keren sterk rond. Zo ook in Loenhout, waar ze voor het eerst sinds lang in een internationaal deelnemersveld kon winnen. Met die zege op zak zal Cant zonder twijfel met vertrouwen aan de start staan van het BK.

Haar grote uitdaagster moet Laura Verdonschot worden. Verdonschot heeft zich dit seizoen een aantal keer flink in de kijker gereden, vooral in zandcrossen. In Mol stond ze bijvoorbeeld op het podium. De Limburgse lijkt meer vertrouwen dan ooit te hebben en kan dus een gooi doen naar het goud. Krijgen we deze keer een echte strijd?

Het parcours in Meulebeke speelt niet per se in de kaart van een van de twee. Er zijn twee passages door het zand, wat Verdonschot natuurlijk graag zal zien. Maar ook Cant kan goed door het zand klieven, en ook de rest van het parcours kan ze aan. Door haar ervaring geven we de renster van Crelan-Fristads dan ook net dat tikkeltje meer kans op de zege.

Na Cant en Verdonschot is het uitkijken naar Marion Norbert Riberolle. Zij stond dit seizoen voor het eerst op het podium in een klassementscross, maar zit de laatste weken in een dipje. De renster van Crelan-Fristads is ziek geworden en verloor daarbij heel wat gewicht. Als ze nog fit geraakt is ze wel een te duchten tegenstander, zeker als het parcours er zwaar bij ligt.

Alicia Franck is de derde en laatste echte uitdaagster van Cant. Franck, ploegmate van Verdonschot bij De Ceuster-Bonache, moet wel een zeer goede dag hebben om mee te doen voor het goud. Een podiumplaats mag ze zeker wel ambiëren.

Na de vier eerder genoemde namen komen we terecht bij heel wat vrouwen die ongeveer hetzelfde niveau hebben. We denken dan aan onder meer Suzanne Verhoeven, Jinse Peeters en Jana Dobbelaere. De U23-vrouwen doen ook mee in de wedstrijd van de elitevrouwen. Zo zouden bijvoorbeeld Fleur Moors, Julie Brouwers, Lore De Schepper en Xaydee Van Sinaey zomaar in de top-10 van de wedstrijd voor de elite kunnen eindigen. Daarom nemen we ze ook mee in deze voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Sanne Cant

** Laura Verdonschot, Marion Norbert Riberolle

* Alicia Franck, Xaydee Van Sinaey, Julie Brouwers

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het zal zaterdag een bijzonder koude dag worden in Meulebeke. Weeronline verwacht temperaturen rond de 3 à 4 graden Celsius. Neerslag of felle wind moeten de crossers niet verwachten. Dat zal niet wegnemen dat de rensters moeite zullen moeten doen om zich warm te houden.