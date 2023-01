Vanthourenhout is Sweeck de baas op BK veldrijden in Lokeren, brons voor Nys

Michael Vanthourenhout mag zich een jaar lang Belgisch kampioen veldrijden noemen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal vocht op het BK in Lokeren een duel uit met Laurens Sweeck en besliste dat in zijn voordeel. Thibau Nys eindigde als derde.

De grote man van de afgelopen veldritweken, Wout van Aert, ontbrak vanwege een trainingsstage op het BK veldrijden in Lokeren. Renners als Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout kregen aldus een uitgelezen kans op de Belgische driekleur te veroveren. Alle drie hadden ze een goede start, maar het was Thibau Nys die als eerste het veld indook. Hij nam het initiatief in het eerste deel van de eerste ronde. Ondertussen zagen we enkele foutjes van Iserbyt, die ook nog eens ten val kwam. Hij had na één ronde al een flinke achterstand.

Dat was in de eerste plaats op Sweeck en Vanthourenhout, die zich los hadden geweekt van de anderen. Nys bleef in deze fase nog het dichtst in de buurt. Achter hem volgden Jens Adams en Emiel Verstrynge, daarna kwam Iserbyt pas. De West-Vlaming stoomde vervolgens wel weer op, maar Sweeck en Vanthourenhout leken gevlogen. Ook Nys kwam na drie van de zes rondes nog met een halve minuut voorsprong op Iserbyt over de streep.

Sweeck versus Vanthourenhout

De twee vooraan zetten elkaar onder druk. Soms pakte de een een gaatje op de ander, dan sloeg de ander weer een bres. In de vierde ronde reed Sweeck lange tijd enkele meters voor Vanthourenhout uit, maar hij wist de Europees kampioen niet te breken. Sterker nog, later in de ronde was het Vanthourenhout die doortrok. Ook hij kan zijn tegenstander niet overboord gooien.

In de vijfde ronde had Sweeck een probleem bij de fietswissel. Hij haakte met zijn eigen fiets in de afgegeven fiets van Vanthourenhout, waardoor laatstgenoemde een paar meters pakte. Daarna werd het een enorm spannende strijd. Sweeck gaf zich niet gewonnen, maar uiteindelijk was het toch Vanthourenhout die de zege pakte. Achter de twee werd Thibau Nys derde. Iserbyt en Gerben Kuypers, die de beste elite zonder contract was, vervolledigden de top-vijf.

BK veldrijden in Lokeren

Uitslag elite-mannen

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads)

3. Thibau Nys (Baloise Trek Lions)

4. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)