Niels Bastiaens • zondag 7 januari 2024 om 14:08

Eli Iserbyt terug in de cross na ziekte: “Tegen BK wil ik helemaal hersteld zijn”

Video Hoe zou het gaan met Eli Iserbyt, na zijn ziekte die na de Wereldbeker in Hulst de kop op stak? De West-Vlaming liet de X2O Trofee-crossen in Baal en Koksijde links liggen, in de hoop opnieuw fris te zijn voor de Wereldbeker van zondag in Zonhoven. Voor de wedstrijd kwam Iserbyt voor de camera van WielerFlits staan.

“Het gaat al iets beter, maar nog niet optimaal. Ik ben blij dat ik nog een wedstrijd kan rijden in functie van het BK (dat op zondag 14 januari valt, red.). Als de cross in Zonhoven geen Wereldbeker was, dan had ik de cross misschien nog overgeslagen.”

De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal – tevens leider in de Wereldbeker- zit met heel wat twijfels. “Mijn lichaam is nog niet honderd procent gerecupereerd, dus ik weet niet wat ik moet verwachten. Het was immers mentaal en fysiek een zware week. Ik had niet verwacht dat mijn lichaam zo hard in crashmodus zou gaan.”

Iserbyt wil nog altijd fit geraken voor het kampioenschap. “De ambitie is om het uur rond te maken zonder akkefietjes. Misschien kan het BK dan toch nog, maar dat is een sprookjesscenario. Ziekte komt nooit op het goede moment, zeker omdat ik in een goede flow zat. Ik hoop écht tegen BK honderd procent hersteld te zijn. Als het lichaam vandaag goed reageert, dan kan ik deze week nog goed trainen. En dan komt het misschien nog goed.”

Oververmoeid?

Kwam die ziekte nu voort uit een te druk schema, met oververmoeidheid als gevolg? “Misschien heeft dat een rol gespeeld, maar zelf heb ik daar ook niet honderd procent een antwoord op. Het was een domino-effect na Hulst. Plots ging het van kwaad naar erger, en hopelijk is het in Zonhoven al beter. Maar als het lichaam weer stop zegt, is dat het teken om daar goed naar te luisteren.”