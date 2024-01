Niels Bastiaens • donderdag 11 januari 2024 om 07:35 donderdag 11 januari 2024 om 07:35

Vader Sven wikt kansen van Thibau Nys op BK veldrijden: “Podium zou al mooi zijn”

Video Kan Thibau Nys zondag zijn eerste Belgische titel bij de profs grijpen? Van vader en ploegmanager Sven Nys mogen we niet te hard van stapel lopen, maar in afwezigheid van Wout van Aert liggen de kansen voor renners zoals Nys, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Eli Iserbyt wel open in Meulebeke. WielerFlits wikt met Sven de kansen van de jonge Nys.

Ploegmaat Pim Ronhaar heeft zijn regelmaat gevonden, maar voor Thibau Nys – die met zijn 21 lentes nog een jaar jonger is – werd de kerstperiode en afwisseling tussen dagen waarop hij de wereldtop aankon, en bij momenten lastige confrontaties. Vorige donderdag werd de X2O Trofee-cross in Kortrijk een dieptepunt, maar conclusies moeten we daar niet aan koppelen.

Tenminste, als het van Sven afhangt. “Koksijde was niet zo goed, maar dat was vorig jaar ook zo. Een paar dagen later won hij wel de Wereldbeker van Zonhoven en stond hij op het podium van het BK bij de profs. Ik wil daar dus niet te veel aan vasthangen. Zeker omdat Thibau twee dagen voordien in Baal sprak over zijn beste dag van het seizoen. Zo snel kan het dus gaan.”

Waar moeten we de oorzaak voor die offday – zo’n anderhalve week voor het BK – zoeken? “Ik wijt dat aan het zandgevoel. Daar heeft hij nog geen goed gevoel bij, en dat is iets waar de komende jaren aan gewerkt moet worden. Ik weet dat ik bij de jeugd iemand was die daar ook moeite mee had. Pas veel later ben ik daar wat ervaring mee beginnen krijgen. We gaan het nu gewoon bekijken”, legt Sven uit.

BK Meulebeke

Zonder Wout van Aert, is het maar de vraag wie Belgisch kampioen wordt in Meulebeke. “Het veld ligt helemaal open. Veel zal van het parcours en de vorm van de dag afhangen. Ik denk dat Thibau vooral goed probeert te herstellen van een drukke periode, om zondag een goede dag te proberen hebben.”

“Het is een parcours waar veel renners kunnen winnen, maar alles zal voor Thibau moeten kloppen. Hij heeft bewezen dat hij kan winnen, maar dat is alweer een tijdje geleden. Anderzijds heeft hij in Diegem en Baal laten zien dat hij heel kort bij een hoog niveau zit. Als dat niveau aangeraakt wordt, dan zijn er wel mogelijkheden.”

Net als op de Koppenberg, zou Thibau de negen overwinningen van zijn vader kunnen afronden tot tien voor de Nys-familie. “Dat zou mooi zijn, maar laat ons niet te veel conclusies trekken. Hij moet gewoon in orde zijn. Als hij op een podium kan staan zoals vorig jaar, dan zou dat al heel mooi zijn.”