Voorbeschouwing: Amstel Gold Race voor vrouwen 2021

De Amstel Gold race voor vrouwen is toe aan haar achtste uitgave! Het wordt dankzij die vermaledijde pandemie allemaal net even anders dan we gewend zijn, maar gekoerst zal er worden in Zuid-Limburg. Gelukkig maar. Twee jaar geleden was Katarzyna Niewiadoma na een bloedstollend spannende wedstrijd de beste dankzij een machtige versnelling op de Cauberg. Wie wordt haar opvolgster? WielerFlits kijkt vooruit!

Historie

“Ik heb de nodige wedstrijden in mijn leven gewonnen maar de zege in de Amstel Gold Race draag ik in mijn hart. Het is een zege die ik nooit van mijn leven vergeet. Ik kwam toen solo aan. Al ruim voor de finish reed ik met kippenvel rond. De mensen droegen me gewoonweg naar de eindstreep.” Was getekend, Leontien van Moorsel.

Van Moorsel is in wielerquizzen regelmatig een correct antwoord, maar de erelijst van de Amstel Gold Race opende ze niet. Tinus zou de wereldbekerwedstrijd bij haar tweede poging weten te winnen. Hoewel de media-aandacht in 2002 niet reusachtig was, genoot de vaandeldraagster van het Nederlandse vrouwenwielrennen op weg naar de zege wel enorm van de aanmoedigingen van het dolenthousiaste wielerpubliek.

Wie de eerste winnares dan wel was? Debby Mansveld, geboren op 21 december 1972 in Hoogezand-Sappemeer. De Noord-Nederlandse verdient het om niet vergeten te worden. Ze was bij de plaatselijke muziekvereniging actief als majorette, maar geïnspireerd door zus Nathalie besloot ze om op het stalen ros de wegen onveilig te gaan maken. In haar jeugdjaren was ze misschien niet meteen een veelwinnares, maar ze zou het uiteindelijk ver schoppen, mede dankzij de begeleiding van Olympisch kampioene Monique Knol en de legendarische ploegleider Piet Hoekstra.

Kamikaze Debby triomfeerde in wedstrijden als de Holland Ladies Tour, de Ronde rond het Ronostrand en de Ster van Zeeland. Verder pakte ze een rit in de Giro Rosa en daarnaast kon ze ook aardig overweg op de wielerbaan en in het veld. Hiervan getuige onder meer twee Nederlandse 500 meter-titels en een achtste plaats bij de WK veldrijden van 2001. Om maar te zeggen: die Mansveld kon een serieus houtje fietsen. Op 28 april 2001 is Mansveld één van de dames die aan de start staat van de eerste Amstel Gold Race voor vrouwen.

De editie van 2001 vertoont flinke parallellen met die van dit jaar. Europa was destijds in de ban van de MKZ-crisis, maar de Amstel Gold Race kon na veel vijven en zessen doorgang vinden dankzij een keur aan voorzorgsmaatregelen. Ontsmettingsploegen, ontsmettingsmatten, een aangepast parcours; alles om de koers maar door te laten gaan. En met succes, want gefietst wordt er.

In de circa honderd kilometer lange koers meldden onder meer Mirjam Melchers-Van Poppel, Chantal Beltman en Diana Žiliūtė, de gevreesde Litouwse die in 1998 wereldkampioene werd in het Limburgse land, zich in een kopgroep. Op weg naar Maastricht keerden een hoop achtervolgsters echter terug. Onder hen, u raadt het waarschijnlijk al, Debby Mansveld. In de afsluitende sprint op de Maasboulevard toonde zij zich ruimschoots de snelste.

Wie denkt dat de vrouwenkoers daarmee definitief haar plaats in het Amstel Gold Race-weekend heeft veroverd heeft het mis, want na de derde editie – met de finish op de top van de Cauberg – ziet de organisatie zich genoodzaakt een streep door het evenement te zetten. Tijdens de door Nicole Cooke (tot 2019 de enige niet-Nederlandse op de erelijst) gewonnen koers dreigden de mannen- en vrouwenwedstrijd elkaar te kruisen op de Sibbergrubbe vanwege het lage tempo in de vrouwenwedstrijd en de mannen die sneller reden dan voorzien. En dat leek het einde.

De roep om de Amstel Gold Race voor vrouwen nieuw leven in te blazen blijven klinkt wel, maar deze verzoeken werden niet gehonoreerd. Cooke is lang de laatste winnares van de wedstrijd, maar in 2016 staan Van Moorsel, Anna van der Breggen en Marianne Vos ineens met een licht alcoholisch zomerbiertje van het sponsorende biermerk in de hand naast Leo van Vliet. Het viertal brengt een blijde boodschap: de vrouwenkoers komt terug!

Dankzij betere planning is er heden ten dage van overlappingsgevaar geen sprake meer. Natuurlijk zal de extra koers de organisatie wel eens kopzorgen hebben gebaard, maar de wedstrijd wordt nu wel echt gezien als een toevoeging aan het AGR-weekend in plaats van enkel lastig. Daarnaast wordt de finale van de wedstrijd live op TV gebracht, iets waar de twee andere Ardennenkoersen tot vorig jaar een puntje aan konden zuigen.

Bij de terugkeer op de kalender was er één gedoodverfde favoriet die moest en zou winnen. En, jawel, Anna van der Breggen maakte het ook waar. De olympisch kampioene buitte het overwicht van Boels-Dolmans perfect uit. Ze sprong weg en haar hardrijdersbenen bleven daarna maar malen, de concurrentie machteloos achterlatend. Weer een jaar later was Chantal Blaak iedereen te snel en te slim af. Twee achtereenvolgende Nederlandse overwinningen werden opnieuw gevolgd door een buitenlandse zege, waardoor er voorzichtig sprake is van een patroon.

Een prachtig eerste podium in 2001: Melchers (2) Mansveld (1) en Van Moorsel (3) 2002: Leontien van Moorsel - foto: Cor Vos 2003: Nicole Cooke - foto: Cor Vos 2017: Anna van der Breggen - foto: Cor Vos 2018: Chantal Blaak - foto: Cor Vos 2019: Katarzyna Niewiadoma - foto: Cor Vos

Erelijst Amstel Gold Race

2019: Katarzyna Niewiadoma

2018: Chantal Blaak

2017: Anna van der Breggen

2003: Nicole Cooke

2002: Leontien Zijlaard-Van Moorsel

2001: Debby Mansveld

Vorige editie

De zesde Amstel Gold Race voor vrouwen werd een editie om in te lijsten. In de lange finale waren er continu demarrages, schermutselingen en positiewisselingen, wat de koers voor velen een van de leukste wedstrijden van het jaar maakte. Al een eind voor het finalecircuit wist een elitegezelschap zich af te scheiden.

Elizabeth Deignan liet zich in de eerste wedstrijd na haar zwangerschap direct positief opmerken. De Britse van Trek-Segafredo reed een tijdje voor de topfavorieten uit en gaf daarmee de aanzet voor een spektakelrijke finale waarin het aanvallen bleef regenen.

Fast forward naar de laatste ronde. Elisa Longo Borghini rijdt al een tijdje alleen vooruit als ze gezelschap krijgt van Ashleigh Moolman-Pasio en Amanda Spratt. Zou dit trio het dan gaan halen? Nee, want het ontbrak aan goede samenwerking en aan de voet van de Cauberg was alles weer te herdoen.

Op de mythische Limburgse helling was het Katarzyna Niewiadoma die haar aanval van een ronde eerder nog eens dunnetjes overdeed. Wat heet: ze knalde Marianne Vos regelrecht uit het wiel. Een prestatie op zich. Een sterk opstomende Annemiek van Vleuten haalde Vos in en zij ging in de slotkilometers nog op jacht naar de Poolse. De vogel was echter gevlogen, al kwam AvV nog bijna tot aan het achterwiel van de zielsgelukkige Niewiadoma.

Uitslag Amstel Gold Race 2019

1. Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM) in 3u25m48s

2. Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) z.t.

3. Marianne Vos (CCC-Liv) op 10s

4. Annika Langvad (Boels-Dolmans) z.t.

5. Soraya Paladin (Alé Cipollini) z.t.

Parcours

De Amstel Gold Race behoort niet tot het selecte clubje van evenementen waar publiek bij aanwezig mag zijn. En dus ontkomt de organisatie niet aan maatregelen. Geen tocht door het lieflijke Zuid-Limburgse heuvelland om de wedstrijd mee te openen, maar enkel en alleen rijden op een hermetisch afgesloten parcours. De 16,9 kilometer lange, publieksvrije omloop voert door de gemeenten Valkenburg, Maastricht en Eijsden-Margraten. Elke ronde worden de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg bedwongen. De rensters krijgen in totaal 21 beklimmingen voorgeschoteld in een koers van nog geen 120 kilometer. In de tweede, derde, vierde en vijfde ronde tellen alle beklimmingen mee voor een heus bergklassement. De winnares van dit klassement strijkt een premie van € 2.500,- op, net zoveel als de uiteindelijke winnares van de wedstrijd. Niet lang na de finishpassage wordt er over de Vogelzangweg in moordend tempo afgedaald richting kasteel Geulzicht, het voormalige optrekje van de legendarische Jean Nelissen. Tijd om stil te staan bij het veelbewogen leven van deze wielerliefhebbende levensgenieter is er niet, want de Geulhemmerberg is niet enkele honderden meters later de eerste helling op het parcours. Geen aartsmoeilijke klim, maar het loopt toch een goede kilometer vies omhoog. Na dit eerste klimmetje rijden de rensters verder over de Rijksweg richting Maastricht. Bij de Peutgensweg wordt er linksaf geslagen, om via dit smalle weggetje naar de Bemelerberg te rijden. Misschien het minst zware heuveltje op de omloop, maar desondanks kan het diep in de finale een mooie plek zijn om een versnelling te plaatsen. De snelle opeenvolging van hellingen is wat deze Amstel Gold Race zwaar maakt, en de Bemelerberg doet wat dat betreft zeker een duit in het zakje. Eenmaal boven hoeven de rensters alleen maar de doorgaande weg te volgen om uit te komen bij de laatste en meest legendarische klim op het rondje. Na de afdaling van de Daalhemmerweg is het namelijk tijd voor de Cauberg. Gewijde wielergrond. Nergens in Nederland vind je een stuk weg waar er meer wielergeschiedenis is geschreven. Op de top van deze vermaarde kuitenbijter is het zaak om de pedalen te blijven geselen tot de finish in Vilt. Op de Rijksweg kan er immers nog van alles gebeuren.

Zondag 18 april: Berg en Terblijt – Berg en Terblijt (116,3 km)

Start: 08.30 uur

Finish: 11.51 uur

Favorieten

Het parcours van deze unieke Amstel Gold Race doet sterk denken aan het WK-parcours van 2012. Destijds was het Marianne Vos die na diverse achtereenvolgende tweede plaatsen ‘eindelijk’ weer eens een wereldtitel op wist binnen te harken. Als na 2003 de wedstrijd gewoon op de kalender was blijven staan had Vos natuurlijk al een of meerdere keren op de erelijst gestaan, dat is niet meer dan logisch. Hoog tijd om, na Gent-Wevelgem eerder dit seizoen, ook deze wedstrijd te winnen. Jumbo-Visma schuift haar in ieder geval naar voren als kopvrouw.

Tijdens het WK van 2012 maakte het grote publiek ook voor het eerst kennis met Elisa Longo Borghini. De Italiaanse was mee met de beslissende kopgroep en ze reed naar een bronzen medaille. Het bleek het begin van een carrière waarin ze vele grote overwinningen pakte. Niemand die eraan twijfelt dat de renster van Trek-Segafredo tijdens deze Amstel Gold Race een van de smaakmakers wordt. Dat is ze namelijk in bijna al haar wedstrijden. Hoewel ze echt niet zo traag is als vaak beweerd wordt, moet ELB het niet meteen van haar sprint hebben.

Haar beste optie op een overwinning in de Limburgse heuvels is een solo. In de Trofeo Alfredo Binda bewees ze eens te meer dat het lastig is om haar terug te pakken als ze eenmaal een gat heeft geslagen. Longo Borghini is een logisch kopstuk, desondanks houden we ook maar beter een klasbak als Elizabeth Deignan in de gaten. En laten we Ruth Winder, winnares van de Brabantse Pijl niet vergeten, al zal zij op de laatste Cauberg vermoedelijk toch niet met de groten der aarde kunnen wedijveren. In een tactisch steekspel kan ze echter, net als Lucinda Brand, ver komen.

In 2019 reed Demi Vollering de Amstel Gold Race voor het eerst. Het was pas haar derde WorldTour-wedstrijd ooit, maar ze kwam desondanks heel dichtbij een podiumplaats. Uiteindelijk werd ze zevende, alsnog een uitslag waarmee je thuis kunt komen in je eerste AGR. Nu zullen de verwachtingen van het publiek groter zijn aangezien ze alleen maar beter is geworden. Dat ze in vorm is bewees ze al tijdens de Brabantse Pijl. Hoewel ze nipt werd verslagen door Ruth Winder maakte ze indruk met haar manier van koersen. Ze kan zomaar eens dé troef van SD Worx worden.

Zeker daar Anna van der Breggen in aanloop naar Nederlands grootste eendagswedstrijd voor vrouwen kampt met een verkoudheid. Het is op het moment dat deze voorbeschouwing geschreven wordt zelfs onzeker of ze op tijd fit is voor de koers. We zetten dus een vraagteken achter haar naam, al hoort een fitte Van der Breggen uiteraard in de favorietenlijst te staan.

Haar afwezigheid zou een flinke tegenvaller zijn, al heeft de Limburgse formatie nog wel enkele andere troeven in huis. Denkt u aan Ashleigh Moolman-Pasio, Amy Pieters en oud-winnares Chantal van den Broek-Blaak, zonder twijfel rensters die kunnen oogsten als het tactische spel goed wordt gespeeld.

Na een gedeelde derde plaats in 2017 en een nipte tweede plaats in 2019 zou de wedstrijd dit jaar volgens eenvoudige logica een prooi voor Annemiek van Vleuten moeten zijn. Zo eenvoudig is het natuurlijk niet, maar het is evident dat Van Vleuten genoeg in huis heeft om de Amstel Gold Race te winnen. Ook lekker: met een renster als Leah Thomas heeft ze iemand in de ploeg die lang mee zou moeten kunnen. Altijd handig als er ergens in een groepje nog wat gestoord moet worden of als er een gat moet worden dichtgereden.

De titelverdedigster hoort ook zonder twijfel thuis in de lijst met favorieten. Katarzyna Niewiadoma heeft een magnifieke punch in huis en dat leverde haar in 2019 de overwinning op. Het moet allemaal even meezitten, maar als zij op de Cauberg volle bak kan aanzetten zullen er maar weinig rensters zijn die haar kunnen volgen. De vraag is: kan de Poolse van Canyon-SRAM dit wapen tijdens de koers inzetten? De concurrentie zal, met de vorige editie in het achterhoofd, toch niet zomaar de rode loper voor haar willen uitrollen…

Team BikeExchange heeft de beschikking over twee dark horses. Amanda Spratt stond in 2018 al eens op het podium van de Amstel Gold Race, en de drie Ardennenklassiekers zijn traditiegetrouw koersen die haar goed liggen. Ze heeft zich dit seizoen nog niet zo kunnen laten zien als andere jaren, maar ze zegt zelf in vorm te zijn voor het door haar geliefde heuveldrieluik. Bij haar ploeg wordt ze, ondanks de aanwezigheid van vrouw-in-vorm Grace Brown, naar voren geschoven als speerpunt. Met beide rensters houden we maar beter rekening, toch gaan wij voor Brown.

Bij FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope zouden we drie rensters kunnen opschrijven. Marta Cavalli lijkt in de Vlaamse klassiekers iets beter uit de verf te komen, maar als vooruitgeschoven post kan Cavalli zeker voor gevaar zorgen. Het zou niemand verbazen als Cecilie Uttrup Ludwig het goed doet in deze wedstrijd. De heuvelklassiekers liggen haar als gegoten, al zal het voor haar in deze wedstrijd niet meevallen om de andere favorieten af te schudden.

Het sterretje geven we voor de variatie echter aan Emilia Fahlin. Ze maakte in 2019 indruk op de laatste beklimming van de Cauberg. Was ze in staat tot een regelrechte stunt? Nee, want haar versnellingsapparaat maakte een einde aan haar kansen. Fahlin is geen usual suspect, maar met een nieuwe superdag en een tikkeltje meer geluk zit er voor de Zweedse wellicht iets heel moois in. Maar zoals Fahlin zijn er nog een hoop rensters die ambities mogen koesteren, ook al worden ze niet in een adem genoemd met de Longo Borghini’s en de Van Vleutens van deze wereld.

Liane Lippert, Floortje Mackaij, Alena Amialiusik, Mikayla Harvey, Mavi García, Soraya Paladin, Sabrina Stultiens, Elisa Balsamo, Sarah Gigante, Lauren Stephens zijn zomaar wat namen die in de wedstrijd in meer of mindere mate een en ander voor elkaar kunnen krijgen. Of ze ook daadwerkelijk met een biertje in de hand op het erepodium zullen staan hangt af van het koersverloop, dat alle kanten op kan. Ze zullen moeten profiteren om op het juiste moment op de juiste plaats hun pijl af te schieten.

Omdat we houden van nieuwe namen aan het firmament willen we u nog wel de naam van de Alaskische revelatie Kristen Faulkner meegeven. Zij is met recht een groentje in het peloton. Wat heet: de Tour de l’Ardèche was vorig jaar pas haar eerste UCI-wedstrijd. Dat ze in die wedstrijd direct een rit won zegt wel iets over haar kwaliteiten. En anders voeren we een tiende plaats in de Ronde van Vlaanderen, of een zevende stek in Gent-Wevelgem aan als bewijs.

Natuurlijk, Faulkner moet nog een hoop leren, maar haar prestaties zijn desalniettemin uitstekend. In haar tweede Ronde van Vlaanderen was de voormalig Harvard-studente al tiende, terwijl ze in Gent-Wevelgem knap zevende werd. Het lijkt een kwestie van tijd voordat Faulkner haar ploeg Tibco-SVB aan een mooie zege zal helpen. Het is zeer interessant om te zien waar de 28-jarige Amerikaanse uit zal komen.

Noot: deze favorietenlijst is gebaseerd op een nog niet volledige startlijst. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Annemiek van Vleuten

*** Elisa Longo Borghini, Marianne Vos

** Katarzyna Niewiadoma, Demi Vollering, Grace Brown

* Chantal van den Broek-Blaak, Elizabeth Deignan, Kristen Faulkner, Emilia Fahlin

Weer en TV

De weergoden hebben het niet slecht voor met de rensters. Het zal geen warme wedstrijd worden, maar het zonnetje zal zo nu en dan van de partij zijn. Daarnaast valt er geen regen en ook de wind lijkt zich koest te houden.

De vrouwenkoers is zondag vanaf 08.30 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app, en vanaf 11.05 uur ook op NPO 1. Dat is tevens het moment waarop Eurosport, GCN en Sporza op Canvas eraan beginnen. Als trotse mediapartner van de Amstel Gold Race zit WielerFlits natuurlijk ook de hele dag bovenop de actie!