Marianne Vos kopvrouw Jumbo-Visma in Amstel Gold Race: “Verwacht een uitputtingsslag”

Tijdens de Amstel Gold Race voor vrouwen zal Marianne Vos de selectie van Jumbo-Visma aanvoeren. Na een derde plaats in de editie van 2019 is ze nu gebrand op de zege.

Het parcours van de Amstel Gold Race doet dit jaar sterk denken aan de omloop waarop Vos in 2012 wereldkampioene werd. Het rondje dat zeven keer moet worden afgelegd bestaat uit een circuit van 16,9 kilometer met daarin onder andere de Geulhemmerberg, de Bemelerberg en de Cauberg.

“Mooi dat de Amstel Gold Race dit jaar verreden kan worden”, zegt Vos allereerst in een vooruitblik op de website van de ploeg waar ze sinds dit jaar rijdt. “Als Nederlandse geeft dat toch extra cachet, zeker in de kleuren van Team Jumbo-Visma. De klimmetjes volgen elkaar snel op en ik verwacht dat het een uitputtingsslag zal worden”, blikt ze vooruit op de wedstrijd.

De kopvrouw wordt in deze eendaagse wedstrijd bijgestaan door Riejanne Markus, Teuntje Beekhuis, Anouska Koster, Karlijn Swinkels en Julie Van de Velde. “Met de ploeg hebben we een gezamenlijke voorbereiding gedaan met verkenningen van het Ardense drieluik”, vertelt Vos. “Het is fijn de parcoursen gezien te hebben en prettig met de ploeg samen naar de komende doelen toe te werken. We zijn klaar om er tegenaan te gaan.”