WielerFlits en Ride Magazine mediapartners Amstel Gold Race

WielerFlits en Ride Magazine hebben deze week een akkoord bereikt met de organisatie van de Amstel Gold Race om als mediapartner naar buiten te treden. Daardoor gaan de lezers van WielerFlits nog meer nieuws rondom Nederlandse enige klassieker krijgen, terwijl er in Ride Magazine geregeld informatie over fietsen in Limburg zal komen.

WielerFlits is het grootste online wielerplatform in Nederland en België, kende in 2020 ruim 5,5 miljoen unieke bezoekers en ligt dit jaar op schema om liefst 100 miljoen pageviews te halen. Ride Magazine is het nieuwe wielertijdschrift, dat in maart voor het eerst is verschenen en voor toerfietser en Tourwinnaar is gemaakt. Met een goede verhouding verhalen over het profwielrennen en de fietstoerist, hoopt Ride dat de bekende profs een goede inspiratiebron voor de toerfietsers kunnen zijn.

“Ik volg WielerFlits al jaren en heb het platform de laatste jaren alleen maar zien groeien”, geeft koersdirecteur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race aan. “Een blik op WielerFlits en je bent op de hoogte van al het wielernieuws. Ik denk dat er maar weinig wielerliefhebbers in Nederland en België zijn die niet geregeld op deze website kijken.”

“Dat WielerFlits zich tegenwoordig ook op het fietstoerisme richt, maakt dit platform voor ons interessant. Naast de wedstrijden voor de mannen en vrouwen is de Toerversie Amstel Gold Race ook een groot onderdeel van ons evenement. De Toerversie zal dit jaar op zaterdag 11 september worden georganiseerd. Via WielerFlits willen wij toerfietsers ook kennis laten maken met schitterende fietsroutes en plekken in Limburg.”

Nieuwe mijlpaal

Voor WielerFlits is de samenwerking met de Amstel Gold Race een nieuwe mijlpaal. “Vorig jaar werden we al partner met Club 48 voor de Verkiezingen Wielrenner van het Jaar. Met de Amstel Gold Race gaan we samen werken met de belangrijkste wielerwedstrijd van Nederland”, zegt hoofdredacteur Maxim Horssels.

“Het is mooi dat we nu geregeld een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Verder gaan we met en via de Amstel Gold Race ook fietsgebieden in Limburg ontdekken. Hieruit gaan natuurlijk ook weer mooie reportages ontstaan voor Ride Magazine dat vanaf 2022 viermaal in print gaat verschijnen. Daarnaast heeft een eerste brainstorm met de organisatoren Leo van Vliet en Roy Packbier talrijke andere ideeën opgeleverd die we de komende periode gaan uitwerken en waar mooie verhalen voor onze volgers in zitten.”