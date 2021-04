Ruth Winder verslaat Demi Vollering in Brabantse Pijl in millimetersprint

Ruth Winder heeft de Brabantse Pijl aan haar erelijst mogen toevoegen. Na 127,3 kilometer koers won de Amerikaanse van Trek-Segafredo een sprint van een kopgroepje in Overijse. Het verschil met Demi Vollering (SD Worx), die op de streep de overwinning aanvankelijk voor zich opeiste, was wel heel klein: Winder kwam 0,0004 seconden (!) eerder over de lijn.

Het peloton bleef in het eerste deel van de wedstrijd lang samen. Op de ‘oude omloop’ over de Alsemberg en de Bruine Put stond de deur achteraan al wel open, maar tot serieuze ontsnappingen kwam het nog niet. Op weg naar de lokale omloop in Overijse waren er diverse uitvalspogingen van onder meer Shirin van Anrooij, Marta Jaskulska en Jesse Vandenbulcke, maar lang duurden deze avonturen nooit.

Het bleek wel de aanzet voor een eerste serieuze kopgroep waar onder andere Demi Vollering, Ashleigh Moolman-Pasio, Annemiek van Vleuten, Leah Thomas, Coryn Rivera, Sabrina Stultiens, Lucinda Brand, Ruth Winder en Elisa Balsamo onderdeel van uitmaakten. Zij reden weg op het lokale circuit, maar stand hield dit gezelschap niet. Ook een intermezzo van Femke Gerritse, Vita Heine en Inga Cesuliene hield het niet lang vol.

Uiteindelijk werd de beslissende demarrage vlak voor het luiden van de bel geplaatst. Zes rensters zouden nog kansmaken om de Brabantse Pijl van 2021 op hun naam te schrijven: Winder, Vollering, Elisa Balsamo (Valcar-Travel & Service), Juliette Labous (Team DSM), Joscelin Lowden (Drops-Le Col s/b Tempur) en Leah Thomas (Movistar). Vollering verrichtte een hoop kopwerk om het peloton af te houden. En met succes.

De voorsprong van de groep werd zodanig dat de zes wisten dat ze het onder elkaar mochten gaan uitmaken. Uiteindelijk kwam het aan op een sprintje. De snelle Balsamo ging de spurt van te ver aan, zij moest zich tevreden stellen met plaats drie. Op de TV-beelden leek het alsof Amerikaanse kampioene de zege nipt moest laten aan de juichende Vollering, maar na bestudering van de finishfoto riep de jury Winder uit tot winnares, tot teleurstelling van de Nederlandse.