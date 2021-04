Zieke Anna van der Breggen onzeker voor Amstel Gold Race

Anna van der Breggen ontbreekt woensdag in de Brabantse Pijl. De wereldkampioene van SD Worx is verkouden en grieperig, maar test niet positief op het coronavirus. Het is nog onduidelijk of ze op tijd hersteld is voor de Amstel Gold Race, bevestigt de ploeg.

De 30-jarige wielrenster is de afgelopen dagen twee keer getest op corona, maar beide keren was de uitslag negatief. SD Worx houdt daarom de optie open om Van der Breggen mee te nemen naar de vrouweneditie van de Amstel Gold Race. De Nederlandse heuvelklassieker staat, na een jaar afwezigheid, zondag op het programma op een afgesloten circuit.

Van der Breggen wist in 2017 de eerste ‘hernieuwde’ versie van de Amstel Gold Race te winnen.