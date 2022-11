Uitslag wielrenners van de maand oktober bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand oktober 2022 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot vrijdag 18 november stemmen op genomineerde renners verdeeld over drie categorieën.

Bij de mannen ging de verkiezing tussen Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Yoeri Havik en Lars van der Haar, terwijl het bij de vrouwen ging tussen Ellen van Dijk, Laura Smulders en Lucinda Brand. In de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen het drietal Fem van Empel, Puck Pieterse, Olav Kooij en Pim Ronhaar.

Wielrenner van de maand oktober: Harrie Lavreysen

Voor de vierde keer op rij kroonde Harrie Lavreysen zich tot wereldkampioen Sprint. Op het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines was hij opnieuw het goudhaantje door ook de wereldtitel op de Keirin te pakken. Toch was het geen perfect WK want op de Teamsprint moest hij samen met zijn collega’s een gevoelige nederlaag accepteren in de finale.

Wielrenster van de maand oktober: Ellen van Dijk

Voor Ellen van Dijk was het een lang seizoen. Het duurde bijna acht maanden. Maar op haar laatste wedstrijddag in 2022 nam ze wel de bloemen mee naar huis. In Chrono des Nations – de enige eendagskoers die als tijdrit op de kalender staat – verpulverde ze de tegenstand. Het was tevens haar eerste wedstrijd waarin ze weer in haar regenboogtrui mocht starten.

Talent van de maand oktober: Fem van Empel

Op basis van haar leeftijd geldt Fem van Empel nog als talent, want op 3 september werd ze ‘pas’ 20 jaar. Haar status als toptalent heeft ze inmiddels ingewisseld voor wereldtopper. Op de veldrijdster stond in oktober namelijk geen maat. Lucinda Brand was in een sprintje weliswaar nog iets sterker in de Berencross, maar achtereenvolgens won Van Empel de Wereldbekers in Waterloo, Fayetteville, Tábor én Maasmechelen. Bij de elite vrouwen, welteverstaan.

Baansprinter Harrie Lavreysen verzekert zich met deze uitverkiezing voor een nominatie voor de verkiezing Wielrenner van het jaar 2022, die in december wordt uitgereikt. Ellen van Dijk (mei) en Fem van Empel (september) werden eerder dit jaar al eens verkozen tot winnaar in hun categorie.

Wielrenners van de maand 2022

Januari, februari: Fabio Jakobsen

Maart: Mathieu van der Poel

April: Dylan van Baarle

Mei: Mathieu van der Poel

Juni: Bauke Mollema

Juli: Fabio Jakobsen

Augustus: Thymen Arensman

September: Thymen Arensman

Oktober: Harrie Lavreysen

Wielrensters van de maand 2022

Januari, februari: Marianne Vos

Maart: Annemiek van Vleuten

April: Annemiek van Vleuten

Mei: Ellen van Dijk

Juni: Lorena Wiebes

Juli: Annemiek van Vleuten

Augustus: Lorena Wiebes

September: Annemiek van Vleuten

Oktober: Ellen van Dijk

Talent van de maand 2022

Januari, februari: Puck Pieterse

Maart: Casper van Uden

April: Olav Kooij

Mei: Olav Kooij

Juni: Olav Kooij

Juli: Shirin van Anrooij

Augustus: Olav Kooij

September: Fem van Empel

Oktober: Fem van Empel