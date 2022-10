Uitslag wielrenners van de maand september bekend

De uitslag van de verkiezing Wielrenners van de maand september 2022 is bekend. Oud-beroepsrenners van de Club 48, de huidige profs van rennersvakbond VVBW en het publiek van WielerFlits konden tot vrijdag 21 oktober stemmen op genomineerde renners verdeeld over drie categorieën.

Bij de mannen ging de verkiezing tussen Thymen Arensman, Fabio Jakobsen en Mathieu van der Poel, terwijl het bij de vrouwen ging tussen Ellen van Dijk, Laura Smulders, Annemiek van Vleuten en Lorena Wiebes. In de categorie ‘Talent van de maand’ ging het tussen het drietal Lars Boven, Mischa Bredewold en Fem van Empel.

Wielrenner van de maand september: Thymen Arensman

Nederlands hoop in bange dagen wat betreft klassementsrenners is Thymen Arensman. Dat die hoop gegrond is, bewees hij andermaal. In de Vuelta a España ging hij voor het eerst van start met klassementsambities. In het tweede weekend liet hij echter zien uit welk hout hij gesneden was. Nadat hij eerst zevende werd op Sierra de la Pandera, trok hij een dag later mee in de vroege vlucht. Dat was de koninginnenrit naar Sierra Nevada.

Arensman bleek de sterkste vluchter en won zijn eerste bergrit in een grote ronde. Hij werd ook nog vijfde op Alto del Piornal én tweede op de voorlaatste dag op Puerto de Navacerrada. De Nederlander eindigde als zesde in het klassement van de Vuelta.

Wielrenster van de maand september: Annemiek van Vleuten

In september voltooide Annemiek van Vleuten een ongekende quatrologie. Nadat ze eerder de Giro d’Italia en Tour de France voor vrouwen had gewonnen, was ze in september ook de beste vrouw in de Vuelta a España. Vervolgens richtte Van Vleuten zich op het WK.

Ze stelde teleur op de tijdrit (zevende, offday) en kwam bij de start van de Mixed Relay vervolgens hard ten val. Ze brak daarbij haar elleboog én haar vertrouwen op een wereldtitel in de wegwedstrijd. Toch belandde Van Vleuten in de ultieme slotfase in de kopgroep van de koers. Daaruit versnelde ze meteen, van achteren uit, en verraste ze met de wereldtitel. En dus won Van Vleuten de Giro, Tour, Vuelta en het WK in één seizoen!

Talent van de maand september: Fem van Empel

In september waren er verschillende voorbereidingscrossen op de eerste Wereldbekers in oktober. Daarin toonde toptalent Fem van Empel meteen haar klasse. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal deed haar huidige ploeg meteen een aantal zeges cadeau.

In de Poldercross in Kruibeke reed ze de tegenstand op een hoop. Ze won met een ruime minuut en bijna anderhalve minuut voorsprong op Annemarie Worst en Denise Betsema. In de Exact Cross Beringen was Van Empel in een sprint met twee dan weer de betere van Lucinda Brand.

Fem van Empel verzekert zich met deze uitverkiezing voor een nominatie voor de verkiezing Wielrenner van het jaar 2022, die in december wordt uitgereikt. Thymen Arensman (augustus) en Annemiek van Vleuten (maart, april en juli) werden eerder dit jaar al eens verkozen tot winnaar in hun categorie.

Wielrenners van de maand 2022

Januari, februari: Fabio Jakobsen

Maart: Mathieu van der Poel

April: Dylan van Baarle

Mei: Mathieu van der Poel

Juni: Bauke Mollema

Juli: Fabio Jakobsen

Augustus: Thymen Arensman

September: Thymen Arensman

Wielrensters van de maand 2022

Januari, februari: Marianne Vos

Maart: Annemiek van Vleuten

April: Annemiek van Vleuten

Mei: Ellen van Dijk

Juni: Lorena Wiebes

Juli: Annemiek van Vleuten

Augustus: Lorena Wiebes

September: Annemiek van Vleuten

Talent van de maand 2022

Januari, februari: Puck Pieterse

Maart: Casper van Uden

April: Olav Kooij

Mei: Olav Kooij

Juni: Olav Kooij

Juli: Shirin van Anrooij

Augustus: Olav Kooij

September: Fem van Empel