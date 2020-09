Tour 2020: Voorbeschouwing vijfde etappe naar Privas dinsdag 1 september 2020 om 19:00

Na de eerste aankomst bergop, waar Primoz Roglic de zege pakte namens Jumbo-Visma, zijn woensdag waarschijnlijk de sprinters weer aan de beurt. De Tour verlaat de Alpen en trekt naar de Ardèche, waar de streep is getrokken in Privas. Maar de renners moeten opletten… WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De vijfde dag van de Tour de France begint in Alpenstad Gap, waar Matteo Trentin vorig jaar in zijn Europese kampioenstrui solo de overwinning behaalde. Daarvandaan trekt de karavaan voornamelijk in dalende lijn over 183 kilometer naar het in de Ardèche gelegen Privas, dat slechts een keer eerder etappeplaats was. In 1966 ging hier de vijftiende rit naar Bourg-d’Oisans van start, die onder erbarmelijke weersomstandigheden solo werd gewonnen door Luis Otaño.

Deze etappe wordt weliswaar aangevat in de Hautes-Alpes, maar de Hoge Alpen laat de Ronde van Frankrijk links liggen. Vanuit Gap koerst het peloton in westelijke richting. De korte ongecategoriseerde klim richting La Freissinouse (op net geen 1.000 meter hoogte) biedt in de openingsfase direct een kans voor vluchters om ten aanval te trekken.

Bij L’Épine zijn er na 47,5 kilometer tijdens een tussensprint belangrijke punten te verdienen zijn in de strijd om het puntenklassement. Vervolgens leidt de route door de Drôme en het Rhônedal. Dit gebied is berucht om de Mistral, die soms flink kan huishouden. Tijdens de etappe wordt een vrij krachtige wind verwacht en er wordt gewaarschuwd voor windstoten tot 50 kilometer per uur, maar naar het zich laat aanzien hebben de renners die tégen. De eerste bergpunten zijn te verdienen op de top van de Col de Serre Colon (4,1 km aan 3,7%), een beklimming van vierde categorie.

Eenmaal de Rhône overgestoken ligt de tweede, en tevens laatste, klim op de route. Dat is de Côte de Saint-Vincent-de-Barrès (2,7 km aan 4,2%). Daarna is het nog zestien kilometer tot de finish. De etappe staat aangemerkt als sprintersrit, maar de finale telt een aantal verraderlijkheden.

Tot die conclusie kwam ook Steven Verstockt, veiligheidsexpert van de Universiteit van Gent, die een model ontwikkelde dat objectief kijkt naar de veiligheid van een parcours. Volgens dat model is deze vijfde etappe, samen met de tiende, zelfs de gevaarlijkste van deze Ronde van Frankrijk, vertelde Verstockt in De Avondetappe.

Laatste kilometer:



Vlak voor de rode vod van de laatste kilometer is er namelijk een wegversmalling bij een rotonde. Vervolgens gaat de route een stukje vals plat omhoog, volgen een aantal slingerbochten en ligt op 250 meter van de streep nóg een rotonde op de weg. Het is dus opletten geblazen voor het peloton op de risicovolle passages en voor de sprinters is het zaak dat ze niet te vroeg aangaan, aangezien de slotfase geleidelijk oploopt.

Start: 13.10 uur in Gap

Finish: tussen 17.18 en 17.41 uur in Privas

Favorieten

Was het Alberto Tomba die maandag naar de winst slalomde in de derde Touretappe? De manier waarop Caleb Ewan zijn etappezege binnensleepte, deed in elk geval denken aan de Italiaanse oud-skiër. Rond de Australiër hingen voor de rit naar Sisteron nogal wat vraagtekens, nadat hij een dag eerste als allerlaatste over de streep kwam. Maar The Pocket Rocket liet zien dat zijn vorm in orde is en had niet eens een laatste jump nodig voor de overwinning. Daarmee staat hij op polepositie voor de winst in Privas.

Voordat Ewan in Sisteron de zege voor zijn neus wegkaapte, leek Sam Bennett op weg naar de winst. De Ierse kampioen werd goed naar de streep gebracht door zijn ploeg Deceuninck-Quick Step, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. “De tegenwind was heel stevig en maakte het makkelijk voor iemand van achteruit om van wiel naar wiel naar voren te komen. Ik had ook niet mijn beste benen, al zou ik de volgende keer niets anders doen in deze sprint”, zei hij na de finish. Normaal gezien doet hij in Privas weer mee voor de winst.

Giacomo Nizzolo was in Sisteron the best of the rest. Na de lead out achter de grote rug van Max Walscheid kwam de Europese kampioen weliswaar te kort om zich te mengen in het duel tussen Ewan en Bennett, maar daarachter was hij Hugo Hofstetter en Peter Sagan duidelijk de baas. Die derde plaats is zijn beste klassering in de Tour de France sinds hij vorig jaar zijn debuut maakte, dus de Italiaan is vol vertrouwen. “Qua performance ben ik blij en in de ploeg kijken we uit naar de volgende sprint.”

Twee dagen na zijn fraaie derde plek in die onstuimige openingsrit rond Nice, moest Cees Bol in Sisteron genoegen nemen met de zevende plaats. Wellicht had er meer in gezeten voor de snelle Nederlander, die na de finish vaststelde dat in de sprint een paar fouten waren gemaakt. “De volgorde van de lead-out veranderde en toen we op kop kwamen, bleven we niet langs de hekken rijden. Dat had wel gemoeten. Daardoor raakte ik ingesloten en kon ik mijn sprint niet rijden.” Gaat alles goed, dan kan Bol in etappe vijf zomaar revanche nemen.

Caleb Ewan van de winst te houden? Daarvoor kwam Bryan Coquard in Sisteron tekort, nadat hij door de Australiër uit het wiel werd gereden. Toch kwam de Fransman in de slotfase nog sterk opzetten, maar raakte hij vervolgens ingesloten achter Peter Sagan en Matteo Trentin. Hij moest genoegen nemen met de negende plaats. Mogelijk had er een derde of vierde plaats in gezeten en daarom krijgt de sprinter, die dit jaar zijn eerste etappezege in de Tour najaagt, een vermelding in onze favorietenlijst.

Peter Sagan heeft in deze Ronde van Frankrijk zijn eerste top 5-klasseringen reeds in de tas. Dat soort uitslagen hebben hem in het verleden al zeven keer het groen opgeleverd. En ook nu heeft de Slowaak de koppositie in de strijd om het puntenklassement weer ingenomen. Na de etappe naar Sisteron kwam hij tot de conclusie dat hij de sprint wellicht wat te vroeg was aangegaan, waardoor hij al op 150 meter van de streep werd voorbijgestoken. Ook in Privas, met de risicovolle en oplopende finale, is de uitstekende stuurman een van de kanshebbers.

Bij Israel Start-Up Nation is Hugo Hofstetter de troefkaart voor de sprintetappes. De winnaar van Le Samyn eindigde in Sisteron al op een fraaie vierde plek en we zien hem ook in de lastige finish in Privas wel zijn mannetje staan. Hetzelfde geldt voor Edward Theuns, die in Sisteron zesde was, al is het elke dag afwachten welke pion Trek-Segafredo naar voren schuift. Ook Jasper Stuyven en wereldkampioen Mads Pedersen kunnen uitgespeeld worden.

Nu de finale wat ingewikkelder is, moeten we mogelijk ook rekening houden met Wout van Aert en Greg Van Avermaet, die al wel kansen zag voor de vijfde etappe. Ook Van Aert liet al weten zijn ogen gericht te hebben op deze oplopende aankomst. De Belg is luxeknecht van Primoz Roglic en Tom Dumoulin en liet dinsdag op Orcières-Merlette zien over een uitstekende vorm te beschikken. Lukt het hem ook in een sprint?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Sam Bennett, Giacomo Nizzolo

** Cees Bol, Wout van Aert, Peter Sagan

* Bryan Coquard, Hugo Hofstetter, Edward Theuns, Greg Van Avermaet

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachting voor de start in Gap is zonnig, aan een temperatuur van 22 ℃. Ook aan de finish in Privas wordt zonnig weer verwacht. De wind waait zwak tot matig, maar is vrij krachtig in het Rhônedal, waar wordt gewaarschuwd voor windstoten tot 50 kilometer per uur.

De vijfde rit is vanaf 13.05 uur, vanaf de start, rechtstreeks te zien op Eurosport 1. Vanaf 14.20 uur schakelen ook Sporza op Eén en de NOS op NPO1 over op de Tour de France.