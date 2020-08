Cees Bol zevende in Sisteron: “We hebben twee fouten gemaakt” maandag 31 augustus 2020 om 19:34

Cees Bol kon in Sisteron niet meedoen om de zege in de derde etappe van de Tour de France. De sprinter van Team Sunweb werd zevende, terwijl hij op een kilometer van de meet nog goed geplaatst zat. “Het was een onrustige sprint, zoals we verwacht hadden van tevoren”, vertelt Bol na afloop.

“Lange tijd hadden we de goede focus te pakken en we vonden de ruimte aan de linkerkant van de weg. Dat hadden we besproken vanmorgen. Maar op dat moment maakten we twee fouten die niet meer hersteld konden worden”, aldus de Noord-Hollander.

“De volgorde van de lead out veranderde en toen we aan kop kwamen, bleven we niet langs de hekken rijden. Dat had wel gemoeten. Daardoor raakte ik ingesloten en kon ik mijn sprint niet goed rijden. Meer dan een zevende plaats zat er niet in”, zegt Bol.

Ploegleider Matt Winston bekijkt de slotfase van zijn team iets minder kritisch. “We zaten nog met vier man van voren bij het ingaan van de laatste kilometer”, geeft Winston aan. “Misschien hebben we wat kleine foutjes gemaakt, wat ons een kans op een echt topresultaat gekost heeft. Maar ik denk dat we snel weer aan de bak mogen en ons klaar mogen maken voor een goede uitslag.”