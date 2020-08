Van Avermaet teleurgesteld na vierde plek: “Ik had de gele trui in gedachten” zondag 30 augustus 2020 om 19:03

Greg Van Avermaet baalt als een stekker dat hij zondag niet mee kon doen om de etappezege in Nice. Een eventuele ritwinst had zo goed als zeker ook de gele trui opgeleverd. Uiteindelijk won de CCC-kopman de sprint om de vierde plaats, achter drie aanvallers. “Ik heb mijn best gedaan, maar ben wel teleurgesteld natuurlijk”, zegt Van Avermaet na afloop.

“Deze rit was beter dan gisteren, maar wel op een heel andere manier”, lacht de olympisch kampioen. “Ik had de gele trui en de ritzege in gedachten. Daarom heb ik alles gegeven, alsof het een eendagskoers was.”

“Helaas bleven drie man weg, zij waren ook de besten”, geeft Van Avermaet toe. “Maar ik weet dat alles kan gebeuren. Ik heb mijn best gedaan, maar ben ook teleurgesteld natuurlijk. Als je zo dichtbij bent, dan wil je meedoen om de ritzege. Het is zoals het is en ik kan er niets aan veranderen.”

Nieuwe kans in vijfde etappe

De komende weken wil Van Avermaet nog voor een ritzege gaan. “Eerst ga ik herstellen en hopelijk komen er nog etappes voor mij. De vijfde etappe moet mij wel liggen, met de sprint bergop. Mijn benen zijn goed en we gaan zien of er nog etappes aankomen die mij passen. Ik hoop dat dit niet mijn laatste kans was”, sluit hij af.