Sam Bennett geklopt in Sisteron: “Ik had niet de beste benen” maandag 31 augustus 2020 om 20:06

Sam Bennett behaalde voor het eerst in zijn carrière een top 3-uitslag in de Tour de France, maar blij is de Ier niet met zijn tweede plek in Sisteron. Hij leek op weg naar de zege, maar werd in extremis gepasseerd door Caleb Ewan. “Ik had niet de beste benen vandaag”, geeft Bennett toe.

Deceuninck-Quick-Step had alle reden om in de derde etappe het peloton aan te voeren. Julian Alaphilippe veroverde zondag in Nice de gele trui en met Bennett had de Belgische formatie een favoriet voor de ritzege.

In de finale werd Bennett goed afgezet. “De jongens hebben echt een geweldige lead out gedaan, maar de tegenwind was heel stevig en maakte het makkelijk voor iemand om van achteren, van wiel naar wiel, naar voren te komen”, aldus de sprinter. “Ik had ook niet mijn beste benen vandaag, al zou ik de volgende keer niets anders doen in deze sprint.”

Het geluk was aan de kant van Ewan en niet aan die van Bennett. “Het is echt een kwestie van geluk soms en ik hoop dat ik snel een reden heb om te lachen”, zegt hij.