Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Col de la Loze dinsdag 15 september 2020 om 19:00

Naar de zeventiende rit van de Tour de France wordt door veel wielerliefhebbers al reikhalzend uitgekeken. De aankomst ligt namelijk op de loodzware Col de la Loze, die voor de eerste keer wordt bedwongen in de Tour. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Alleen een groot kampioen zal kunnen winnen op de Col de la Loze, orakelde Tourbaas Christian Prudhomme al. Met de beklimming van de Col de la Loze heeft de zeventiende rit van de Ronde van Frankrijk een primeur. Nooit eerder werden de renners omhoog gestuurd op deze bergpas, na de Col de l’Iséran en de Galibier de hoogste van de Savoie. Op een hoogte van 2.304 meter wordt hier trouwens het dak van de Ronde bereikt.

Gestart wordt vanuit Grenoble, ook wel de hoofdstad van de Alpen genoemd. Schuif tijdens een bezoek aan deze plaats ’s morgens de gordijnen opzij en van alle kanten komen de bergtoppen je tegemoet, terwijl achter ze de ochtendzon opkomt. Grenoble neemt niet alleen een centrale plaats in de Alpen in, maar is ook een vaste basis van de Tour. Al veertig keer eerder kwam het peloton hier aan, of ging het er van start.

In 1936 boekte de Nederlander Theo Middelkamp in Grenoble een etappezege door de eindsprint van een kopgroep met twaalf man te winnen. In 1970 zorgde Eddy Merckx voor Belgisch succes door solo aan te komen in de Alpenstad, nadat hij in de afdaling van de Granier was weggereden bij de tegenstand. En negen jaar geleden werd Andy Schleck hier uit het geel gereden door Cadel Evans, die een dag later in Parijs de eindzege veiligstelde.

In Grenoble dus begint de zeventiende etappe, die aanvankelijk de oevers van de rivier de Isère volgt. Na 45,5 kilometer ligt bij La Rochette de tussensprint op het parcours, waar voor de eerste vijftien man weer punten zijn te verdienen. Vervolgens bereiken de renners na 90,5 kilometer het plaatsje Notre-Dame-du-Cruet, waar de Col de la Madeleine (17,1 km aan 8,4%) begint. Dit is de eerste klim van de dag.

Net als Grenoble is deze Col de la Madeleine, die van zuid naar noord wordt overgestoken, een gerenommeerde naam in de Tour. Al talloze keren werd de klim in de route opgenomen. Onder anderen Lucien Van Impe, Richard Virenque en Michael Boogerd, op weg naar zijn fameuze zege in La Plagne, kwamen hier als eerste boven. Het is een klim waar de renners continu spanning op de benen hebben.

Klik om te vergroten

Als de top na 107,5 kilometer eenmaal is bereikt, volgt de lange afdaling tot aan het Isèredal. Dan koersen de renners via Aigueblanche en Moûtiers naar het bergdorp Brides-les-Bains, dat in 1992 als het olympisch dorp fungeerde voor de Winterspelen van Albertville. Het bronwateroord telde in die tijd 610 inwoners, maar had ten tijde van de Spelen 2.300 logés. Woensdag doet deze plaats vooral dienst als de toegangspoort naar de slotklim van de zeventiende Touretappe.

De Col de la Loze vormt het sluitstuk van deze bergrit. Zoals geschreven, voor het eerst in haar rijke geschiedenis gaat de Ronde van Frankrijk hier omhoog. Toegegeven, in 1973 werd al eens onder erbarmelijke omstandigheden gefinisht bij het vliegveld van Méribel op 1.800 meter en zegevierde Bernard Thévenet, nadat hij op twee kilometer van de streep was weggereden bij de concurrentie. Nu moeten de renners echter nog een stuk verder klimmen.

Tot voor kort was de top alleen bereikbaar via een onverharde weg, tot het skigebied Les Trois Vallées besloot de route te asfalteren. “Toen wij hier een kijkje kwamen nemen, zagen we deze geweldige col. Haar charme en schoonheid hadden onze harten meteen veroverd. Daarnaast viel ook haar sportieve kant (de steile hellingen en de hoogte) gelijk in de smaak. We wilden de klim zo snel mogelijk in de Tour op te nemen”, zei parcoursbouwer Thierry Gouvenou eerder.

Klik om te vergroten

De cijfers van de slotklim zijn duizelingwekkend. Afgaande op haar lengte en gemiddelde stijging is de Col de la Loze lang, maar lijkt hij niet extreem steil. Schijn bedriegt! Op de erg onregelmatige klim gaan in de laatste kilometers de stijgingspercentages met een ruk de hoogte in. Zo zijn er stukken tot 18% en zelfs 24% in de laatste drie kilometer en lopen de slotkilometers aan gemiddeld 10% omhoog.

De Col de la Loze is een klim waar je weinig aan volgen hebt, waar het ieder voor zich is en waar je nergens de kans krijgt om een ritme te vinden. Het peloton van de Tour de l’Avenir mocht de klim alvast eens testen vorig jaar. Alexander Evans (dit jaar Circus-Wanty Gobert) won. “Dit is geweldig, vooral omdat de laatste kilometers van de klim loeizwaar waren.”

Start: 12.15 uur in Grenoble

Finish: tussen 17.03 en 17.39 uur op de Col de la Loze

Afstand: 170 kilometer

foto: Ties Wijntjes foto: Ties Wijntjes foto: Ties Wijntjes foto: Ties Wijntjes

Favorieten

De zeventiende etappe van de Tour de France, met de Madeleine en de Col de la Loze, is er echt een voor de berggeiten. De vraag is of de klassementsrenners gaan strijden om de ritzege of juist de avonturiers. Voor gele trui Primož Roglič en zijn ploeg Jumbo-Visma kunnen de bonificaties op de streep een reden zijn om de vluchters het dagsucces te gunnen, zodat een tegenstander als Tadej Pogačar op die manier niet kan inlopen.

Als de klassementsrenners gaan strijden om de etappezege, moeten we de favorieten zoeken bij het handje Slovenen in de Tour. En dan komen we natuurlijk uit bij Jumbo-Visma’s Primož Roglič en Tadej Pogačar van UAE Emirates. Na ruim twee weken koers steken zij boven de concurrentie uit. Roglič ging in skioord Orcières-Merlette, waar de streep lag na een klim, Pogačar vooraf in de sprint.

In Laruns en op de Grand Colombier draaide Pogačar de rollen om. Bij zijn tweede etappezege plaatste de jonge Sloveen zijn sprint op honderd meter van de streep en wist hij die door te trekken tot op de finish. Daarom heeft hij nu een klein streepje voor op zijn landgenoot in het geel. Met de bonificaties aan de aankomst kan de UAE-renner bovendien weer dichter komen bij de koppositie van Roglič.

De aanval van Pogačar op de slotklim naar Villard-de-Lans is wellicht een voorbode voor woensdag. Zet hij Roglič ook op de Col de la Loze onder druk? Het verschil tussen beide kleppers is met nog vijf etappes te gaan slechts 40 seconden. Wat in het voordeel weegt van Roglič is zijn sterke ploeg. Tom Dumoulin (inmiddels negende in het klassement) en Sepp Kuss moeten de geletruidrager lang bij kunnen staan op de slotklim.

De podiumplekken zijn na tweeënhalve week nog allesbehalve verdeeld. Rigoberto Urán staat nu derde, sinds Egan Bernal op de Grand Colombier wegviel uit de top van het klassement. Maar de inmiddels 33-jarige Colombiaan van EF Pro Cycling geldt niet als een veelwinnaar en voelt de hete adem van een handvol renners in zijn nek. Liefst vier renners staan nog binnen een minuut achter Urán.

Mogelijk kan Miguel Ángel López (Astana) op de Col de la Loze een gooi doen naar het dagsucces. De aankomst op 2.304 meter hoogte moet alvast geen probleem zijn voor de nummer vier in het klassement, want zelf is hij ook op grote hoogte opgegroeid. In de etappes naar Orcières-Merlette en de Grand Colombier zat hij er al goed bij. Bovendien kan hij profiteren van de kennis van zijn ploeggenoot Harold Tejada, die in de Tour de l’Avenir de Col de la Loze al omhoog reed. López plaatste dinsdag al een demarrage in de slotfase van de rit naar Villard-de-Lans: de Colombiaan is in vorm!

De andere namen die maar wat graag de derde plaats van Urán willen overnemen, zijn Adam Yates (Mitchelton-Scott), Richie Porte (Trek-Segafredo) en Mikel Landa (Bahrain McLaren). Yates was op de tweede dag in Nice al attent, wat resulteerde in de derde plek. In de eerste week droeg hij ook al enkele dagen het geel, en op de Grand Colombier kwam hij als achtste boven. Porte, die helemaal is opgeleefd als ronderenner, was daar zelfs derde. Maar ook Landa verteert de bergen tot op heden goed en hij aast op een plek op het eindpodium.

Achter de eerste zeven is Enric Mas redelijk stiekem naar de achtste plaats geslopen. De klimmer van Movistar is de momenteel de kopman en staat op minder dan twee minuten van de derde plek in het klassement.

Als avonturiers de ruimte krijgen, komen we uit bij de bekende namen. Namen als Richard Carapaz en Lennard Kämna zouden we graag noemen, maar na hun inspanning van dinsdag (toen Kämna de betere was van Carapaz) lijkt het onwaarschijnlijk dat zij nog een keer ten aanval trekken. Misschien krijgt Daniel Felipe Martínez wel de ruimte, al kunnen we het ook begrijpen als de Colombiaan zijn kopman Urán moet bijstaan.

En wat kunnen we nog verwachten van Egan Bernal? De Colombiaan maakte al de hele Tour een mindere indruk dan Primož Roglič, vooraf als zijn belangrijkste tegenstrever bestempeld, maar boog pas echt in de etappe naar de Grand Colombier. Daar verloor hij ruim zeven minuten op de tegenstand. Op weg naar Villard-de-Lans haakte Bernal snel af en reed hij met de bus naar de finish, waardoor hij nu 19 minuten achterstand heeft. Kan de klimmer van INEOS Grenadiers zich op de Col de la Loze, normaal gesproken zijn terrein, nog een keer oprichten?

De belangrijkste Colombianen hebben we wel genoemd nu, maar de naam van Nairo Quintana ontbreekt nog. De oud-winnaar van de Giro d’Italia en Vuelta a España koerste als herboren na zijn transfer van Movistar en Arkéa-Samsic, maar moest vorige week zijn wonden likken na een val in de dertiende etappe. Daaraan hield hij blessures aan knieën en ellebogen op. Op de Grand Colombier verloor hij bijna vier minuten. En dat hij gelost werd bij de favorieten in de finale naar Villard-de-Lans, geeft een slecht signaal af op weg naar de Col de la Loze-etappe.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Miguel Ángel López, Primož Roglič

** Mikel Landa, Richie Porte, Adam Yates

* Rigoberto Urán, Enric Mas, Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachting voor Grenoble is zonnig, aan een maximum temperatuur van 30℃ en een zwakke wind. Maar gedurende de etappe neemt de kans op regen en onweer toe in de omgeving van de Col de la Loze en Méribel. Ook koelt het af naar ongeveer 21℃.

De zeventiende rit is vanaf de start om 12.15 uur, live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza begint om 12.05 uur met uitzenden op Canvas, om vervolgens om 13.30 uur over te schakelen naar Eén. De NOS zendt de Tour vanaf 12.25 uur, in verband met de algemene politieke beschouwingen na Prinsjesdag, uit op NPO2.