Topcompetitie hoopt op twee koersen, programma’s van ploegen krijgen vorm

Na een korte pauze is WielerFlits Nationaal terug. Met de herstart van het seizoen op komst, beginnen de Nederlandse continentale teams aan hun voorbereiding. Zo weten de meeste ploegen steeds meer over hun programma, in binnen- en buitenland. In deze rubriek bundelen wij het laatste nieuws van het nationale wielrennen.

Topcompetitie hoopt nog op twee wedstrijden

Een klein lichtpuntje voor het nationale wielrennen. De Topcompetitie houdt hoop op nog twee wedstrijden dit najaar.

In Brabant staat voorlopig op 6 september de De Bruyn Metaal – Omloop van Valkenswaard op de planning. De lokale organisatie heeft inmiddels groen licht gekregen van de KNWU en ook de begeleiding van politiemotards is rond, meldt de organisatie ons.

In Zeeland wordt gekeken naar een nieuwe datum voor de Omloop van de Braakman. Deze klassieker door Zeeuws-Vlaanderen zou eigenlijk in april verreden worden, maar krijgt wellicht in oktober een plekje op de kalender. De datum waar nu naar gekeken wordt is 3 oktober. Op dezelfde dag staat ook de openingstijdrit van de Giro d’Italia gepland.

De organisatie van de Topcompetitie probeert ook nog een individuele of ploegentijdrit aan het regelmatigheidsklassement toe te voegen. De Topcompetitie zoekt daarvoor wel nog een organisator. Indien die gevonden wordt, zou de Topcompetitie dit jaar uit vier evenementen bestaan. Alleen de Craft Ster van Zwolle werd in het voorjaar al verreden en gewonnen door David Dekker.

Programma BEAT Cycling Club: Groen licht voor Czech Tour

Het nieuwe programma van BEAT Cycling Club begint vorm te krijgen. Het team van kopmannen Jan-Willem van Schip en Bas van der Kooij begint op 1 augustus in de Heistse Pijl en heeft ook groen licht gekregen van de Czech Tour (6-9 augustus). In die ronde treft de ploeg onder meer Jumbo-Visma en Team Sunweb.

“Wij richten ons nu op de Ronde van Tsjechië”, legt manager Geert Broekhuizen uit. “Daarna is onze deelname aan Dwars door het Hageland (15 augustus, red.) ook bevestigd.” BEAT Cycling Club hoopt eind augustus ook te starten in de Druivenkoers en de Brussels Cycling Classic, op respectievelijk 29 en 30 augustus.

Voor de Scheldeprijs (14 oktober) had de Nederlandse continentale ploeg eerder dit seizoen al een uitnodiging ontvangen. Vlak daarvoor hoopt de ploeg ook nog te debuteren in Parijs-Tours, de Franse semi-klassieker staat op de kalender voor 11 oktober.

Teamweekend À BLOC brengt duidelijkheid richting 2021

Komend weekend komen renners en staf van À BLOC voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer bij elkaar. Uiteraard volgens alle voorschriften. Tijdens de bijeenkomst wordt met elkaar gesproken over het restant van het seizoen en bespreekt de ploegleiding individueel met renners over hun toekomst bij de ploeg.

Een groot deel van de beloften van À BLOC beschikt over een doorlopend contract. Zij zijn al zeker van een plek in de selectie voor volgend seizoen. De renners met een aflopende verbintenis hebben een contractverlenging van één seizoen aangeboden gekregen voor 2021.

À BLOC wacht op reisadvies voor Roemenië

Voor de continentale ploeg van À BLOC zou het seizoen begin juli hervat worden met de Sibiu Cycling Tour. Eerder deze week werd de Roemeense rittenkoers echter een paar weken uitgesteld. De ronde kan definitief doorgaan van 23-26 juli, maar is À BLOC daarbij?

Het land zelf heeft groen licht gegeven, maar kan de ploeg er ook komen en hoe? Die vragen worden hardop gesteld. Op 15 juni versoepelt de Nederlandse overheid het reisadvies naar twaalf Europese landen, maar daar hoort Roemenië nog niet bij. Dat advies wordt naar verwachting voor juli of begin komende maand aangepast.

‘Alle ballen op de proloog’

Ivar Slik is in ieder geval gemotiveerd voor de Sibiu Cycling Tour. “Ik heb er goede hoop op dat het door kan gaan over een kleine zeven weken. Van die ronde heb ik een doel gemaakt. Vorig jaar heb ik daar de proloog gewonnen. Ik ken dat parcours goed en als ik mij specifiek voorbereid dan kan ik daar weer winnen. Alle ballen op de proloog!”, lacht Slik.

Ook de Czech Tour stond op het wensenlijstje van À BLOC, dat vorig jaar ook deelnam aan de Tsjechische rittenkoers. De deelname van Jumbo-Visma lijkt roet in het eten te gooien voor de conti-ploeg. À BLOC, dat ook kan deelnemen aan ProSeries-wedstrijden, heeft zich in ieder geval voor zoveel mogelijk wedstrijden ingeschreven dit najaar. Maar dan komt het modewoord ‘afwachten’ weer naar voren…

À BLOC is ook een kind aan huis in Aziatische rittenkoersen, maar gezien de huidige gezondheidssituatie in de wereld en het oranje reisadvies (alleen voor noodzakelijke reizen, red.) voor landen buiten Europa, heeft de ploegleiding daar een hard hoofd in. De hoop is gevestigd op een nieuw Chinees avontuur in 2021.

Vlasman CT dit weekend voor het eerst weer samen

Ook het Vlasman CT komt dit weekend voor het eerst weer samen. Aanstaande zondag staat de eerste groepstraining sinds de uitbraak van het coronavirus op de planning.

De slopersploeg weet ook al wanneer het weer aan de start van een wedstrijd wenst te staan. Als de wedstrijd doorgaat zullen de mannen van Ton Welling van 15 tot 18 juli het wedstrijdseizoen hervatten in de Tour of Mozovia in Polen. Het Vlasman CT wacht vooralsnog af vanwege de coronamaatregelen of het daadwerkelijk kan afreizen naar Polen.

Team Sunweb Development puzzelt nog

Het is ietwat stil rond de opleidingsploeg van Team Sunweb. Het Development Team is vooralsnog niet gespot aan de start van grote virtuele wedstrijden. Ook over een nieuw wedstrijdprogramma is nog weinig bekend. “We zijn nog volop bezig met puzzelen”, meldt de ploeg ons.

Hartthijs de Vries breekt elleboog

Slecht nieuws voor Hartthijs de Vries. De renner van Vlasman CT heeft zijn rechter elleboog gebroken bij een val op training. Hij zal de komende periode niet op de fiets kunnen stappen.

Door een val op training vandaag heeft Hartthijs de Vries helaas zijn elleboog gebroken. Goed herstel Hartthijs 👊.

⁦@VlasmanNL⁩ .

⁦@Vlasmancycling⁩ pic.twitter.com/GCfuJfEr5p — VLASMAN UCI CONTINENTAL CYCLING TEAM (@Vlasmancycling) June 1, 2020

Visbeek concludeert verbetering ondanks coronacrisis

Aike Visbeek is tevreden over hoe zijn renners de omgaan met de absurde situatie die is ontstaan door de coronacrisis. De koers ligt stil, maar desalniettemin heeft SEG Racing Academy geprobeerd om deze periode zo zinvol mogelijk in te vullen. Over het hoe en wat lees je binnenkort in een uitgebreider interview met de teammanager van de opleidingsploeg. Een van de initiatieven was de SEG eRacing Academy eSeries U23, een virtueel serie wedstrijden alleen voor beloften.

Italiaans beloftenkampioen Marco Frigo won zodoende de rittenkoers, die – net als de andere wedstrijden – plaatsvond op het platform RGT. Daarnaast kregen de renners ook online webinairs voorgeschoteld. Onder meer Nederlands kampioen Fabio Jakobsen, Rory Sutherland (Israel Start-Up Nation) en Nick Schultz (Mitchelton-Scott) deelden hun ervaringen met de beloften. “De renners waren daar heel positief over”, vertelt Visbeek.

Ondanks dat er niet gekoerst is de voorbije maanden, werden alle renners van SEG Racing Academy onderworpen aan een testweek. Daarbij bekijkt de performance staf de vorderingen die de jonkies gemaakt hebben. Met die resultaten kan agency SEG Cycling straks naar profteams toestappen. “Onze testweek verliep uitermate succesvol”, stelt Visbeek. “Bijna alle renners verbraken hun persoonlijke records. Dat is een mooie belong voor ons aanpak van trainingen en eRacing.”

Jumbo-Visma Academy voegt Ronde de l’Isard toe

Op het voorlopige wedstrijdprogramma van Jumbo-Visma Development Team stonden geen zware rittenkoersen uit het beloftencircuit. De reden daarvoor was plausibel: de ploeg bestaat uit dertien renners, waarvan er negen eerstejaars belofte zijn. Het teammanagement wilde hen niet al te veel belasten en daarom ontbraken koersen als de Giro voor beloften en de Giro della Valle d’Aosta op de voorlopige kalender.

Het Development Team heeft nu toch een van de zwaardere rittenkoersen voor beloften toegevoegd. De organisatie van de Ronde de l’Isard bevestigt aan WielerFlits de deelname van de Nederlandse opleidingsploeg. Daarmee is na SEG Racing Academy de tweede formatie van vaderlandse bodem die acte de présence zal geven. De Franse koers is er eentje voor klimmers; de Pyreneeën zijn het decor van de Ronde de l’Isard.

Aanvankelijk zou de koers bestaan uit een vlakke etappe, een ploegentijdrit en drie bergetappes (twee keer aankomst bergop) en stond de wedstrijd eind mei gepland. Door de coronacrisis en de hertekende wedstrijdkalender vindt deze beloftenkoers nu plaats van 17 tot en met 20 september. Of het oorspronkelijke routeschema – met vijf etappes in vier dagen tijd – overeind blijft, is afwachten. Daarover is nog niets gecommuniceerd.

Oorspronkelijke routeschema Ronde de l’Isard 2020

1e etappe – Toulouse > Salies-du-Salat (126 kilometer)

2e etappe – Bagnères-de-Luchon > Hospice de France (79 kilometer) *aankomst bergop

3e etappe – Bagnères-de-Luchon >Bagnères-de-Luchon (11,6 kilometer) *ploegentijdrit

4e etappe – Saverdun > Ax-3-Domaines (140 kilometer) *aankomst bergop

5e etappe – Betchat > Saint-Girons (155,5 kilometer)

Technische gids met etappeprofielen

Laatste vijf winnaars Ronde de l’Isard

2019: Andrea Bagioli (Colpack)

2018: Stephen Williams (SEG Racing Academy)

2017: Pavel Sivakov (BMC Development Team)

2016: Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal U23) †

2015: Simone Petilli (Unieuro-Wilier)

Metec-TKH start Sponsor Challenge om sponsoren te bedanken

Metec-TKH heeft de Sponsor Challenge bedacht om alle 47 sponsoren te bedanken voor jaren samenwerking. De renners van Metec-TKH kunnen dan misschien zelf wel niet koersen momenteel, maar ze hebben wel alle tijd om de sponsoren te bezoeken. Al fietsend bezochten de coureurs de afgelopen weken alle sponsors. De ploeg maakte er een mini-serie van zeven afleveringen van.

Toekomst VolkerWessels-Merckx lijkt verzekerd

De kans is zeer groot dat VolkerWessels-Merckx ook volgend seizoen nog actief is in het peloton. “We hebben namelijk een stabiele sponsor en zien dan ook geen reden waarom zij er mee zouden stoppen”, zo laat Allard Engels weten.

“Ik denk ook niet dat we qua programma moeten inbinden”, gaat hij verder. “Misschien dat we wel wat minder geld zullen ontvangen, maar dat is goed op te lossen. We hebben aan het begin van het seizoen namelijk veel materiaal nieuw aangeschaft. Dat hoeven wij in 2021 natuurlijk niet nog een keer te doen.”

VolkerWessels-Merckx, dat sinds dit jaar onderdeel uit maakt van het continentale peloton, deed eerder een oproep aan de renners om de sponsors zo veel mogelijk in beeld te brengen tijdens deze koersloze maanden. Niels van Ekeren bedacht daarop de 100 van Amerongen, waarmee hij ongeveer 7.000 euro ophaalde voor het goede doel.

Lars van den Berg kan bijna terug naar Frankrijk

Lars van den Berg hoopt halverwege juni weer terug naar Frankrijk te gaan om zich daar voor te bereiden op de rest van het seizoen. De Nederlander, die afgelopen winter de overstap maakte naar de opleidingsploeg van Groupama-FDJ, was aan het begin van het jaar bij zijn team in Frankrijk gaan wonen om zijn klimcapaciteiten te verbeteren. De coronacrisis gooide echter roet in het eten, waardoor Van den Berg de afgelopen maanden in Nederland moest vertoeven.

De 21-jarige Nederlander gaf eerder aan dit seizoen als een alles-of-nietsjaar te beschouwen om een overstap naar de profs te maken. Van den Berg mocht in februari al eens mee met de hoofdmacht van Groupama-FDJ, waar hij in de slotetappe van de Tour du Var op de derde plaats eindigde.

