Dit is het voorlopige wedstrijdprogramma van Jumbo-Visma Development

Het wedstrijdprogramma van het nieuwe Jumbo-Visma Development Team is grotendeels rond. De ploeg hoopt nog wel een aantal koersen aan de kalender toe te voegen, vertrouwt ze aan WielerFlits toe. Onder meer de beloftenversies van Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije staan op het programma. De zwaardere rittenkoersen ontbreken vooralsnog.

Koersprogramma Jumbo-Visma Development Team

Ster van Zwolle (1.2, Topcompetitie)

Trofej Umag (1.2)

Trofej Poreč (1.2)

Istrian Spring Trophy (2.2)

Bevrijdingsronde van Drenthe (1.1) – in combinatie met het WorldTour-team

Olympia’s Tour (2.2)

Omloop van de Braakman (Topcompetitie)

Le Triptyque des Monts et Châteaux (2.2U)

Volta Limburg Classic (1.1) – in combinatie met het WorldTour-team

Wim Hendriks Trofee (nationale klassieker)

Omloop van de Houtse Linies (nationale klassieker)

Tour de Bretagne (2.2)

Ton Dolmans Trofee (Topcompetitie)

Veenendaal-Veenendaal Classic (1.1) – in combinatie met het WorldTour-team

Flèche Ardennaise (1.2)

Parijs-Roubaix U23 (1.2U)

Tour de la Mirabelle (2.2)

Heistse Pijl (1.1)

Ronde van Noord-Holland (Topcompetitie)

Nationale kampioenschappen tijdrijden

Nationale kampioenschappen op de weg

Klimtijdrit Vaals (Topcompetitie)

Midden-Brabant Poort Omloop (1.2)

Kreiz Breihz Elite (2.2)

Slag om Norg (1.1) – in combinatie met het WorldTour-team

GP Stad Zottegem (1.1)

Omloop Mandel-Leie-Schelde Meulebeke (1.1)

GP de Marbriers (1.2)

Ploegentijdrit Emmen (Topcompetitie)

Hafjell ITT (1.2)

Lillehammer GP (1.2)

Gylne Gutuer (1.2)

Eurode Omloop (Topcompetitie)

Gooikse Pijl (1.1)

Il Piccolo Lombardia U23 (1.2U)

Tacx Pro Classic (1.1) – in combinatie met het WorldTour-team