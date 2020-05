Stef Krul zwaait na zeven seizoenen af bij Metec-TKH

Stef Krul (24) is volgend jaar niet meer te zien in het shirt van Metec-TKH. De Fries, die vorig jaar een stagecontract versierde bij Jumbo-Visma, zal na zeven seizoenen bij het team van Michel Megens afzwaaien.

Krul zal in september beginnen aan een pre-master Econometrie in Rotterdam, waardoor het fietsen op een lager pitje komt te staan. “Ik had al een tijdje in mijn hoofd dat ik verder wilde studeren na het fietsen”, zo laat hij weten aan WielerFlits. “Ik heb al enkele studies gedaan, maar telkens deed ik dat naast het fietsen. Nu ik weer fulltime ga studeren, wil ik het wielrennen op continentaal niveau er niet half bij doen. Daarvoor is het niveau te hoog en bovendien is het lastig om dan nog etappekoersen te rijden, wat ik altijd het leukst vond om te doen.”

Mocht er in september nog wel gekoerst worden, dan zal Krul ondanks het begin van zijn pre-master het seizoen ‘gewoon’ afmaken voor Metec-TKH. “Maar ik ga dan geen etappewedstrijden meer rijden. Eendaagse wedstrijden in het weekend moeten geen probleem zijn. Het lijkt me mooi om nog één keer een doel te hebben.”

“Prof worden was altijd de droom”

Vanaf het moment dat Krul in 2014 bij Metec-TKH terecht kwam, was prof worden altijd de droom. Alhoewel de Tjalleberder er eind vorig jaar van heeft mogen ruiken bij Jumbo-Visma, heeft het helaas nooit zo ver mogen komen. “Het is niet alsof mijn droom nu in duigen valt, hoor”, gaat hij verder. “Ik heb nooit gedacht dat ik een van de grootste talenten was en dat ik ooit bij de beste profs zou horen. Wel heb ik al die tijd gedacht een goede wielrenner te kunnen worden.”

Toch leek Krul vorig jaar in aanmerking te komen voor een profcontract, dankzij goede prestaties in een aantal zware etappekoersen. “Ik heb wel wat mailtjes gestuurd, maar het is nooit echt concreet geworden. Als je niet het grootste talent bent, dan is het gewoon heel moeilijk om er tussen te komen.”

Je zou denken dat de coronacrisis invloed heeft gehad in de afweging voor Krul om het fietsen op een lager pitje te zetten. Juist de renners van het kaliber Krul, niet de allergrootste talenten, zien hun kansen op een profcontract slinken door deze crisis. Volgens de Nederlander heeft het echter niet meegespeeld in zijn beslissing: “Nee, hoor. Ik had die keuze al gemaakt.”

PWZ Zuidenveld Tour

Krul stond in zijn zeven seizoenen bij Metec-TKH niet bekend als veelwinnaar. Slechts één keer mocht hij het zegegebaar maken. De overwinning in de PWZ Zuidenveld Tour van 2018 is direct het hoogtepunt in zijn carrière. “Ja, dat is wel echt het hoogtepunt inderdaad. Mijn klassementen vorig jaar in de Tour du Loir et Cher (derde, red.) en de Flèche du Sud (eveneens derde, red.) volgen daar vlak achter. Ook was het heel gaaf om Jumbo-Visma van dichtbij te mogen zien.”

Maar nu resteert hem niks anders dan – hopelijk – nog enkele koersen rijden in het tenue van Metec-TKH, voordat hij aan nieuw een leven gaat beginnen. “Ik heb daar heel erg veel zin in, ook in het op kamers wonen. En ik vind het fietsen nog steeds hartstikke leuk, dus volgend jaar zal ik sowieso nog criteriums gaan rijden en misschien nog wat klassiekers”, eindigt Krul.