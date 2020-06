Daniel Abraham (BEAT) zit 17,5 uur op tijdritfiets voor rit van 560 kilometer

BEAT Cycling Club-renner Daniel Abraham heeft dinsdag een prestatie van formaat geleverd. De paralympisch kampioen van Rio de Janeiro stapte op zijn tijdritfiets voor een trainingsrit van ruim 560 kilometer. Daar had hij uiteindelijk 17,5 uur voor nodig. “Vandaag ga ik misschien uitfietsen, maar niet zo heel lang”, lacht hij in een terugblik met WielerFlits.

Om 2.00 uur in de nacht vertrok Abraham voor zijn rit. “Ik heb alles op de tijdritfiets gedaan, gewoon om zoveel mogelijk kilometers te rijden”, legt hij uit. “Ik kwam zelf met het idee. Eerder heb ik al eens 400 kilometer gereden, maar dat vond ik eigenlijk wel meevallen. Dus pakte ik nu de tijdritfiets om zoveel mogelijk kilometers te rijden en het is gelukt.”

De rit ging van Almere, via Apeldoorn, Zwolle, Hardenberg, Coevorden, Emmen, Stadskanaal, de Duitse grens (ter hoogte van Winschoten), langs Groningen en het Lauwersmeer, naar Dokkum, door Leeuwarden, Joure, Lemmer, Urk en via Lelystad terug naar Almere. Ruim 560 kilometer in 17 uur en 30 minuten, dat is goed voor een gemiddelde snelheid van 32,1 kilometer per uur.

Snelheid verloren door wilde zwijnen

Toch had Abraham op een hogere gemiddelde snelheid gehoopt. “Ik vertrok ’s nachts en kon een goede snelheid vasthouden, alleen toen ik bij de Veluwe aankwam was het pikdonker. Aan alle kanten sprongen wilde zwijnen over de weg. Toen dacht ik: nu ga ik het even rustig aan doen. Daar verloor ik dus wat snelheid. Toen het weer licht was, was ik voorbij de Veluwe en daar heb ik mijn snelheid weer wat kunnen verhogen.”

Overigens reed Abraham meer dan de gemeten 561,1 kilometer op zijn Strava-file. “Mijn Wahoo was even uitgevallen en die moest ik daarna met een powerbank weer opladen. Daardoor zit er een kleine afwijking in”, vertelt hij.

De renner van BEAT zit een dag later niet op de blaren van zijn avontuur op de tijdritfiets. “Ik heb eigenlijk van niets last. Wel van vermoeidheid en slechte benen, maar dat heeft even de tijd nodig om te herstellen”, geeft hij aan. Of er binnenkort een nieuwe tocht van 500+ kilometer op de teller staat weet hij niet. “Vandaag en morgen in ieder geval niet”, lacht hij. “Ik wil graag maximaal afzien. Maar wie weet komt er weer een andere challenge.”

Vluchteling

Daniel Abraham Gebru is een 35-jarige wielrenner die in 2000 als vluchteling uit Eritrea naar Nederland kwam. In Rio de Janeiro won Abraham – toen hij nog een verblijfsvergunning had – namens Nederland goud in de C4-wegwedstrijd, voor wielrenners met onder anderen amputés, verminderde spierkracht of beperkingen in coördinatie. In 2017 kreeg hij een Nederlands paspoort en sinds 2018 rijdt hij voor BEAT.