Van Ekeren (VolkerWessels-Merckx) beklimt Amerongse Berg honderd keer voor lokale horeca

De 20-jarige Niels van Ekeren kreeg de opdracht van zijn team VolkerWessels-Merckx om zijn team in beeld te houden deze maanden. Zo gezegd, zo gedaan, dacht de Gelderlander. Zaterdag beklom hij honderd keer de Amerongse Berg om geld in te zamelen voor de lokale horeca.

Een taaie klus was het wel. De Nederlander deed er in totaal bijna acht uur over om de Amerongse Berg honderd keer boven te komen, goed voor een totaal van 254 kilometer. Van Ekeren werd omhoog geschreeuwd door zijn familie, de lokale horeca én mocht zelfs nog tien keer mee omhoog in het wiel van Lennard Hofstede, die hij kent van het bedrijf waar hij zijn krachttrainingen doet. “Hij heeft ook nog even waterijsjes voor me gehaald, haha. Die had ik wel nodig.”

Van Ekeren bedenkt plan na oproep VolkerWessels-Merckx

Nadat VolkerWessels-Merckx de selectie een oproep had gedaan om zoveel mogelijk in beeld te rijden, begon Van Ekeren met het uitwerken van een plan. “Hoe kan ik mijn team op de kaart zetten?”, bedacht hij zich. Het antwoord volgde niet veel later: door een actie op te zetten voor het goede doel.

“Ik was door een café in Wijk bij Duurstede ooit gesponsord voor een trainingskamp, dus ik wilde graag iets voor hen terug doen”, vertelt hij enthousiast. “Ik heb vervolgens aan hen gevraagd wie het nog meer lastig hadden, waarna ik op een gegeven moment vijf bedrijven had. Ik wilde er niet meer, want als mijn actie zou tegenvallen dan had ik in ieder geval nog iets.”

Het oorspronkelijke doel van 10.000 euro werd met 6.000 euro niet gehaald, al is het nog steeds mogelijk om te doneren. Om zijn doel te bewerkstelligen zocht de Rijswijker nadrukkelijk de aandacht op. “Ik heb posters verspreid en heb zoveel mogelijk media benaderd. Belde ik Slam FM op, kwam ik ineens aan de lijn met Bram Krikke.”

“Als je de regels van het RIVM aanhoudt, dan komt het wel goed”

Van Ekeren moest flink uit zijn comfortzone treden om de uitdaging te voltooien. “De eerste zeventig keer ging ik echt als een raket en reed ik elke keer met 330 Watt omhoog, maar de laatste dertig keer was het echt afzien. Dus ik voel mijn benen nu wel aardig, haha.”

En daarmee gaat de Gelderlander precies tegen het advies van de KNWU in om zware inspanningen te vermijden. Van Ekeren maakt zich er niet zo druk om. “Ik heb er eigenlijk geen seconde over nagedacht. Ik weet wel dat het virus zich verspreid, maar ik weet ook dat het bij jongere mensen niet zo snel aanslaat. Als je de regels van het RIVM aanhoudt, dan komt het wel goed. Ik houd mijn sociale kring erg klein.”