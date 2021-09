Mick van Dijke (21) stapt per direct over naar hoofdmacht Jumbo-Visma

Mick van Dijke stapt per direct over van het Jumbo-Visma Development Team naar de WorldTour-formatie. Eerder werd al bekend gemaakt dat de Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften in 2022 de overstap zou maken naar de profs. Dit gebeurt nu al een paar maanden eerder.

Van Dijke sloot zijn periode bij de opleidingsploeg zaterdag in stijl af door de eindzege te veroveren in de Flanders Tomorrow Tour. De 21-jarige Zeeuw won de etappekoers in het Belgische West-Vlaanderen met overmacht door op de slotdag zowel de tijdrit als de rit in lijn op zijn naam te schrijven. In de tijdrit klopte hij zijn tweelingbroer Tim van Dijke met dertien seconden. In de rit in lijn was hij dan weer de snelste in de massasprint.

“We wisten dat de tijdrit de scherprechter zou zijn in deze ronde”, keek Van Dijke terug op een succesvolle koers. “Om dan samen met Tim een en twee te worden daags voordat ik prof word, is geweldig. De ploeg was echt supergoed en heeft de etappe perfect gecontroleerd en de lead-out was er ook een uit het boekje. Dit is echt een geweldig gevoel. Ik ben echt onwijs trots. Ik weet ook dat het nu pas echt gaat beginnen, maar ik ben klaar voor de uitdaging.”

Combinatie

“Het is een onwerkelijk gevoel dat ik vanaf zondag prof ben bij mijn lievelingsploeg”, aldus Van Dijke, die overigens nog geregeld zal optrekken met de opleidingsploeg. Qua begeleiding, maar ook qua wedstrijden in een combinatieteam. “Ik denk dat deze constructie voor mij heel goed is om volgend jaar nog begeleid te worden door de opleidingsploeg. Ik wil geen stap overslaan in mijn ontwikkeling en op deze manier denk ik dat ik het beste door kan groeien.”

Sportief directeur Merijn Zeeman legt uit waarom Van Dijke eerder de stap maakt naar de hoofdmacht. “De progressie van Mick gaat sneller dan verwacht. Hij wordt nu een paar maanden eerder dan gepland prof, maar de ontwikkeling gaat zo goed dat we hem nu al overhevelen. We hebben voor deze constructie gekozen omdat we op deze manier talenten een omgeving aanbieden waarin ze zich op een bepaalde manier moeten stretchen om beter te worden.”

“Er is dankzij de coaches van het development team een hoge doorstroom vanuit onze opleidingsploeg en deze stap verhoogt wederom de inspiratie en de kwaliteit van de beloftenploeg”, aldus Zeeman. Van Dijke werd dit seizoen ook Nederlands beloftenkampioen tegen de klok, was succesvol in Kreiz Breizh Elites en droeg vijf dagen de leiderstrui in de Tour de l’Avenir.