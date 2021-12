Tiesj Benoot en Team DSM ontbinden contract, Jumbo-Visma lonkt

Tiesj Benoot vertrekt bij Team DSM. De renner en de ploeg zijn overeengekomen om het doorlopende contract tot eind 2022 voortijdig te beëindigen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de 27-jarige Belg overstappen naar Jumbo-Visma.

Eind oktober bevestigden bronnen al aan WielerFlits dat Benoot zou vertrekken bij de ploeg. Tussen de renner en het team is een onherstelbare breuk ontstaan. “Tijdens het wielerseizoen 2021 is duidelijk geworden dat Benoot niet aan zijn verwachtingen kon voldoen, wat ook invloed had op zijn prestaties zowel op als naast de fiets”, schrijft Team DSM in het persbericht over zijn vertrek.

De voorbije zomer was al sprake van strubbelingen tussen Benoot en de ploegleiding, maar dat werd toen ontkracht, met name door sportdirecteur Rudi Kemna in een exclusief gesprek met WielerFlits. “Er zullen intern altijd kleine fricties zijn, want we coachen onze renners om ze beter te maken. (…) Niet iedereen gaat altijd meteen akkoord. Dat lijkt me niet abnormaal in relaties. Tiesj is volwassen genoeg om hiermee om te gaan”, vertelde Kemna ons toen.

Inmiddels heeft het team toch ingestemd met een voortijdig vertrek van de klassiekerspecialist. “In het belang van een positieve dynamiek bij de renners en het personeel, heeft het team besloten mee te werken aan het ontbinden van de overeenkomst van Benoot”, schrijven ze in het persbericht.

Jumbo-Visma in pole position

Naar alle waarschijnlijkheid vertrekt Benoot naar Jumbo-Visma. Het Nederlandse WorldTeam heeft al aangegeven grote interesse in hem te hebben, maar pas te willen onderhandelen als hij zonder ploeg zit. Vooralsnog wenst het team geen commentaar te geven.

Bij Jumbo-Visma treft Benoot onder andere landgenoot Wout van Aert, met wie hij goed bevriend is geraakt. Afgelopen jaar trokken ze ter voorbereiding op de Olympische Spelen van Tokio op hoogtestage naar Livigno. Samen met Van Aert sliep hij een week in een berghut op meer dan 3000 meter hoogte, die door enthousiastelingen gebruikt wordt als uitvalsbasis voor tochten naar de Diavolezza-gletsjer.

Na Marc Hirschi, Felix Gall en Ilan Van Wilder is Benoot de vierde renner die dit jaar voortijdig vertrekt. In een uitgebreid interview met teammanager Iwan Spekenbrink en ploegleider Roy Curvers, dat eerder vandaag is gepubliceerd, vertellen zij dat dat niet per se slecht nieuws is. “We werken hard aan een stevige ruggengraat. Waarin iedereen voor elkaar door het vuur gaat. Daar hoort af en toe ook een vertrekker bij. We hebben vaak genoeg niét ons best gedaan om iemand per se in de ploeg te houden.”