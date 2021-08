DSM-renner Felix Gall trekt naar AG2R Citroën

Dat Felix Gall (23) weg wilde bij Team DSM en die toestemming – ondanks een nog lopend contract – ook kreeg van de ploegleiding, is al langer bekend. Vandaag maakt AG2R Citroën bekend dat zij Gall de komende twee jaar onderdak bieden.

“Na vijf jaar in dezelfde teamstructuur, had ik nood aan een nieuwe omgeving”, vertelt Gall in een persbericht van zijn nieuwe ploeg. “Bij AG2R Citroën wil ik mijn progressie voortzetten. Het is een leuke uitdaging om een nieuwe manier van werken en een nieuwe cultuur te ontdekken. Als ik zie hoe succesvol Ben O’Connor dit jaar is geweest, geeft mij dat veel vertrouwen in mijn keuze.”

Gall hoopt komend jaar alleszins een grote ronde te rijden. “En daarin wil ik ook een etappe winnen. Ik hou van zware wedstrijden en blink het meeste uit na een opeenvolging van verschillende beklimmingen”, sluit de juniorenwereldkampioen van 2015 af.