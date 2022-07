Tadej Pogacar: “Vingegaard zegt dat hij beter tegen warmte kan, maar dat moet blijken”

Interview

Op La Super Planche des Belles Filles zagen we dat Jonas Vingegaard in staat is om geletruidrager Tadej Pogačar bergop pijn te doen, zoals we dat in 2021 ook al op de Mont Ventoux zagen. Onlangs liet de Deense kopman van Jumbo-Visma in RIDE Magazine optekenen dat hij sterker is in warmer weer dan de Sloveen. Laat dat nu net opspelen in de Alpen, de dagen na de rustdag. “We zullen moeten zien of dat ook daadwerkelijk zo is”, zegt het Sloveense wonderkind tegen WielerFlits.

In de ritten van woensdag (naar Col du Granon) en donderdag (naar Alpe d’Huez) stijgt de temperatuur in de dalen naar 32 tot 33 graden Celsius. Het blijft beide dagen de gehele dag zonnig, al zal het hoger in de bergen uiteraard iets koeler zijn. Op onder meer de Col du Télégraphe en de Col du Galibier is het met 15 tot 20 graden wat aangenamer. Tijdens de overgangsetappes van vrijdag (Saint-Étienne), zaterdag (Mende) en zondag (Carcassone) is het overigens nog warmer, waarbij het in de laatstgenoemde plaats zelfs 36 graden zal zijn. De kleine colletjes in die ritten zullen niet voor verkoeling zorgen.

“Sinds de Mont Ventoux weet ik dat ik hem bergop daadwerkelijk pijn kan doen”, zei de voormalig vissnijder in ons magazine. “Ook ben ik erachter gekomen dat ik beter acclimatiseer in warme omstandigheden dan veel andere renners. Wanneer het kwik boven de 30 graden Celcius stijgt, dan voel ik me nog in mijn element, terwijl anderen dan in de problemen komen. Ook Pogačar is een van de renners die meer moeite heeft bij die temperaturen.”

Hoe kijk jij tegen de uitspraak van Vingegaard aan, is hij beter dan jij bent in warme weersomstandigheden?

“Dat weet ik niet, dat moeten we bij 35 graden Celsius afwachten. Ik ben niet zo slecht in heet weer. Ik heb vele dagen in warme weersomstandigheden getraind, ook voor deze Tour nog. Hij zal misschien iets beter zijn in de hitte, als hij dat zegt. Maar dat moet eerst nog blijken, wie de beste van ons twee is als het heel erg heet is.”

In de laatste week is het waar mogelijk nog warmer. Hoe kijk je daar tegenaan?

“De temperatuur is voor iedereen hetzelfde. Je moet ervoor zorgen dat je lichaam koel genoeg blijft. Ik denk dat niemand het leuk vindt om in veertig graden rond te rijden voor vijf uren. Het is ook niet gezond voor ons. Maar het zal zwaar zijn met extreem weer. Ik hoop alleen maar dat we alles correct doen en ons koel genoeg kunnen houden om goed te kunnen koersen.”

In hoeverre heb jij jezelf voorbereid op de warmte in speciale hittekamers?

“Niet, ik heb nog nooit in zulke kamers getraind. Ik heb weleens in de sauna gezeten, haha. Maar over zulke hittekamers heb ik nog nooit nagedacht. Wij zijn wielrenners en ik vind dat wij buiten moeten trainen. Dat is ons werk. Ik zou het moeilijk vinden om in zo’n kamer te trainen. Maar ik moet zeggen dat ik in aanloop naar deze Tour veel hete dagen heb gehad in Slovenië. Ook op de hoogtestage die ik daarvoor deed. Ik heb toen twee keer Alpe d’Huez verkend en beide keren was het 37 graden Celsius. Ik weet wat eraan komt en daar ben ik niet bang voor.”

Ook niet voor Vingegaard, die je toch eventjes losreed op La Super Planche des Belles Filles?

“Zijn aanval was sterk, hij had de snelheid van achteruit. Dan ontstaat er altijd een gaatje. Maar uiteindelijk kon ik dat dichten en passeerde ik hem. Ik heb er daarom niet te lang bij stilgestaan. Het was goed zo, toch?”