Jonas Vingegaard: “Primoz Roglic vertelde eind 2020 al dat ik de Tour kan winnen”

Jumbo-Visma begint komende vrijdag in Denemarken met twee kopmannen aan de Tour de France. Primož Roglič enerzijds en thuisrijder Jonas Vingegaard anderzijds, de nummers twee van de laatste twee edities. “Die tweede plaats heeft me gretiger gemaakt om dit opnieuw te tonen of om het misschien nog beter te doen. Ik durf nu ook naar de eerste plek te kijken en aan een Tour-overwinning te denken”, vertelt hij in een uitgebreid interview met RIDE Magazine.

De nu 25-jarige Deen is de enige die in een rechtstreeks duel titelverdediger Tadej Pogačar pijn kon doen. Dat was op de Mont Ventoux vorig jaar. “De rit geeft me het vertrouwen dat ik dit jaar een kans heb om mee te strijden voor de eindzege. Toen ik op het kale gedeelte tussen de rotsen Pogacar loste, bekroop me een gevoel van ongeloof. Niemand had dit eerder in de Tour gedaan. Ik dacht wat gebeurt er nu? Heeft hij een slechte dag of wat?”

“Sinds dat moment weet ik dat ik hem bergop daadwerkelijk pijn kan doen”, gaat de voormalig vissnijder verder. “Ook ben ik erachter gekomen dat ik beter acclimatiseer in warme omstandigheden dan veel andere renners. Wanneer het kwik boven de 30 graden Celcius stijgt, dan voel ik me nog in mijn element, terwijl anderen dan in de problemen komen. Ook Pogacar is een van de renners die meer moeite heeft bij die temperaturen.”

Vingegaard verbaasde niet alleen bergop, ook zijn tijdritten zijn sterk verbeterd. “De verwachtingen zullen nu veel hoger liggen. Anderzijds weet ik dat ik er gewoon alles aan moet doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Al is het logisch dat die tweede plek ook mijn eigen ambities heeft veranderd. Vorig jaar zou ik heel blij met een vijfde plaats zijn geweest. Als ik nu vijfde word dan denk ik niet dat die klassering me nog tevreden stemt.”

Hij is nu dus gedeelde kopman met Roglič, met wie hij een sterke band heeft. “Primož heeft ook altijd in mij geloofd”, zegt Vingegaard. “Binnen de ploeg heeft hij eind 2020 al gezegd dat ik in staat was om de Tour de France te winnen. De ploeg aarzelde ook nog een beetje om mij in grotere wedstrijden uit te spelen als kopman, maar Primož nam het altijd voor me op en sprak hardop uit dat hij in mijn geloofde. Dat betekent natuurlijk veel voor mij.”

