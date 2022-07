Tour 2022: Renners krijgen tropische tweede week voor de kiezen

Het peloton van de Tour de France geniet vandaag van een tweede rustdag, maar dinsdag trekt het Tourcircus zich weer op gang voor de tiende etappe naar Megève. De renners krijgen in de tweede Tourweek te maken met tropische temperaturen, zo meldt Weeronline. De meteorologen hebben speciaal voor WielerFlits de weersverwachting tot en met de vijftiende etappe bekeken.

Het wordt de komende dagen erg warm in Frankrijk. De renners krijgen vooral komend weekend te maken met snikhete temperaturen, maar ook de dagen ervoor is het al tropisch warm. In de eerste dagen na de tweede rustdag zullen de diverse cols nog voor enige verkoeling zorgen. Na de rustdag gaan de renners verder met de tiende etappe van Morzine naar Megève. De coureurs vertrekken in droge en zonnige omstandigheden. De temperatuur ligt in Morzine rond de 23 graden. Bij aankomst in Mègeve verandert er weinig aan het weerbeeld. De zon schijnt geregeld, het is droog en rond de finishtijd is het een graad of 24.

Woensdag staat een loodzware bergetappe op het programma van Albertville naar de Col du Granon. Na een vlakke aanloop krijgen de renners de Col du Télégraphe en de Col du Galibier voor hun kiezen. Bij de start in Albertville schijnt de zon volop. Het blijft droog en het is al vrij snel tegen de 30 graden. Onderweg blijft de zon volop schijnen. Er zullen af en toe wat wolkenvelden verschijnen, maar verder blijft het droog. In de dalen is het 32 graden, maar op de bergtoppen is het een stuk aangenamer met waarden tussen 15 en 20 graden.

Snikheet op weg naar Carcassonne

Donderdag is op de Franse nationale feestdag de twaalfde etappe van Briançon naar Alpe d’Huez. Bij de start in Briançon is het al goed 30 graden, maar ook dan is het op de diverse toppen een stuk aangenamer met waarden tussen 20 en 25 graden. Alleen op de Galibier is het wat frisser, want de renners koersen naar een hoogte van ruim 2.600 meter. Het is er dan een graad of vijftien. Het weerbeeld laat opnieuw veel zon zien en het blijft droog. In de dalen is het steevast tropisch warm met 30 tot 33 graden.

Vrijdag is het tijd voor de dertiende etappe naar Saint-Étienne. De zon schijnt weer volop en het is de hele rit tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. Het is veelal 31 tot 34 graden. De kleine colletjes zullen niet echt voor verkoeling zorgen. Het koelt hooguit een paar graden af, maar dan is het nog ruim boven de 25 graden. Ook zaterdag blijft het droog met flink wat zon. Het is opnieuw warm met tropische temperaturen. In finishplaats Mende is het 32 graden en ook onderweg is het vaak rond of boven 30 graden.

Zondag, als de renners koersen van Rodez naar Carcassonne, wordt het nog wat warmer. In de finishplaats wordt het liefst 36 graden. De zon schijnt volop en regen wordt nog steeds niet verwacht.