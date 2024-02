Zeger Schaeken • dinsdag 20 februari 2024 om 07:45 dinsdag 20 februari 2024 om 07:45

Sven Nys evalueert seizoen Baloise Trek Lions: “Beste seizoen ooit bij de mannen, veel pech bij vrouwen”

Video Het veldritseizoen zit er zo goed als op. Tijd voor een evaluatie dus. Bij wie anders dan Sven Nys blikken we terug op het seizoen, met aandacht voor zijn succesvolle ploeg Baloise Trek Lions. “Onze renners kunnen nog progressie maken”, aldus Nys voor onze camera.

De tienkoppige ploeg van Baloise Trek Lions heeft in het veldritseizoen 2023-2024 al 28 keer gewonnen. Onder meer de zeges van Thibau Nys op de Koppenberg, Pim Ronhaar in de Wereldbeker in Dendermonde en Joris Nieuwenhuis en Lucinda Brand op het NK maken deel uit van het grote aantal. Brand is met zeven zeges de renster met de meeste overwinningen. Joris Nieuwenhuis volgt met vijf zeges. Verder eindigden ze (ook over alle categorieën heen) meer dan 50 keer op de tweede of derde plaats.

Zeker bij de mannen was de Vlaams-Brabantse ploeg alomtegenwoordig. In de breedte was het daar zelfs hun beste seizoen ooit. “Dat denk ik wel, ja. Ik ben vooral gelukkig dat we met alle renners konden winnen. We wonnen ook gespreid over het hele jaar. Dat is heel fijn om te zien. De mannen hebben elkaar naar een hoger niveau getild. Als je kijkt naar alle overwinningen en podiumplaatsen, hebben we het nooit beter gedaan dan nu.”

“Hoe we hier zijn geraakt? Dat is een samenloop van omstandigheden misschien. Ten eerste hebben we renners die wat op hetzelfde niveau zitten. Maar ook renners die op verschillende parcoursen tot hun recht komen. We hebben er dan de kalender bijgenomen en de renners op de juiste omlopen ingezet. Dat is goed uitgedraaid. Verder was er ook de goede sfeer in de ploeg. Het is een combinatie van veel factoren.”

Pech bij de vrouwen, maar Brand doet het toch weer

Waar het bij de mannen van een leien dakje liep, ging het bij de vrouwen veel minder vlot. Te beginnen met de lastige schouderblessure van Lucinda Brand, die in het begin van het seizoen veel moest missen. Dan was er ook Shirin van Anrooij, die na lastige eerste crossen een rib brak. “Bij de vrouwen hebben we echt veel pech gehad. Daar kon het in het algemeen beter, maar blessures heb je niet in de hand.”

Brand toonde wel weer een hoog niveau. Bij momenten kwam ze zelfs best dicht bij het niveau van Fem van Empel. “Ik vind dat ze vooral crosstechnisch beter is geworden. Progressie maken gaat nog op dat vlak, op conditioneel vlak is dat moeilijk op haar leeftijd. Maar als ze haar conditie kan bewaren en dan technisch nog wat evolueren, zet ze weer een stap. Ze blijft het echt in de details zoeken.”

“Lucinda gaat niet meer heel dominant zijn de komende seizoenen en de jonge dames voorbijsteken, maar ze kan het hen wel moeilijk maken. Dat moet de insteek zijn. Bij Shirin hopen we dat ze haar niveau weer kan bereiken, dat is de ambitie die we hebben. Het wordt voor haar nu wel nog moeilijker. Ze heeft nu totaal geen punten meer en zal helemaal achteraan starten volgend seizoen. Dat zal een achtervolgingsproces zijn en dat zal tijd nodig hebben.”

Oogsten in de toekomst

Tot slot hebben we het ook nog over de jeugd. Daar hebben ze met onder meer Fleur Moors en David Haverdings grote talenten zitten, al hebben zij er wel een moeilijk seizoen opzitten. “In de volgende jaren gaan we daar inderdaad kunnen oogsten. Arthur Van Den Boer doet het bij de junioren ook heel goed. Fleur heeft een flinke blessure gehad met haar gescheurde nier. Dat mogen we niet onderschatten. Verder zijn er ook nog David en Ward (Huybs, red.) En Thibau en Pim reken ik daar ook nog bij. Dat zijn qua leeftijd nog heel jonge gasten. De komende jaren moeten zij blijven ontwikkelen.”

Na het officiële einde van het seizoen in Oostmalle zal Nys gaan samenzitten met de rest van de staf van Baloise Trek Lions. Dan volgt er een uitgebreide evaluatie. “We zullen het allemaal bekijken, ook wat er beter kon. We kunnen volgens mij bijvoorbeeld na het WK nog beter. Daar hebben we overwinningen laten liggen. Dat zijn dingen die beter kunnen, we kunnen dus altijd aan iets werken.”

Nys: “Ambitie heel hoog voor de komende jaren”

“In voorbereiding naar het volgende seizoen gaan we zeker weer de details bekijken en de kalender erbij halen. Als die al komt, want daar kunnen we vandaag nog niks over zeggen. Qua ontwikkeling van onze renners is het ook gewoon het ouder worden dat hen zal helpen. We zullen ook weer de juiste accenten proberen te leggen met hen. En de juiste sfeer in de groep houden. Daar bouw je aan in de zomer, dat is een proces. Onze renners kunnen nog progressie maken, dus is onze ambitie nog heel hoog voor de komende jaren.”