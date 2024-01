maandag 8 januari 2024 om 14:33

Seizoensrevelatie Pim Ronhaar verlengt contract bij Baloise Trek Lions

Pim Ronhaar zal ook de komende jaren in het veld uitkomen voor Baloise Trek Lions. De 22-jarige Nederlander, die dit seizoen is doorgebroken en de stap heeft gezet naar de absolute wereldtop, heeft namelijk zijn contract bij de Belgische formatie verlengd.

“Ik wil de ploeg graag bedanken voor het vertrouwen”, laat een blije Ronhaar weten, nadat hij zijn krabbel zette in de camper van Baloise Trek Lions. “Het was geen makkelijk moment toen ik bij de ploeg kwam, omdat ik destijds niet lekker in mijn vel zat. Het liep even niet naar wens, maar de ploeg heeft altijd vertrouwen in mij gehad, me geholpen en mentaal ook altijd gesteund. Ik ben heel blij dat ik mag blijven.”

De Belgische ploeg maakt geen melding van de exacte duur van het nieuwe contract van Ronhaar, maar de jonge Nederlander tekent ‘voor een paar jaar’ bij. Ronhaar stond in zijn jeugdjaren al te boek als een groot veldrittalent. Dit bracht hem in 2018 een Europese titel bij de junioren, drie jaar later werd hij zelfs wereldkampioen bij de beloften. Dit seizoen is hij echter ook volledig doorgebroken op het allerhoogste niveau.

Ronhaar maakte deze winter al indruk met twee wereldbekerzeges: de jongeling bleek de beste in de blubber van Dendermonde en Dublin. Ook kan hij terugkijken op een zeer goede kerst- en nieuwjaarsperiode, met podiumplaatsen in de crossen van Namen, Baal en Koksijde. Het maakt van Ronhaar misschien wel de topfavoriet voor het NK veldrijden van komende zondag in Hoogeveen.

Ronhaar timmert niet alleen als crosser flink aan de weg. Ook op de weg boekte hij al de nodige successen, zij het op een iets lager niveau. Zo won hij vorig jaar de 72ste editie van de Flèche du Sud (2.2), een meerdaagse wielerwedstrijd in Luxemburg. Ook was hij tweede in de Tour de Namur en vijftiende in de Druivenkoers.