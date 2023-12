Janine Tivey • vrijdag 29 december 2023 om 08:45

Toekomst revelatie Ward Huybs bij Baloise Trek Lions onduidelijk: “Wil prof worden”

Interview Ward Huybs ontpopte zich de laatste crossen tot de Belgische revelatie. Zowel in Heusden-Zolder als Diegem reed de jonge Vlaming naar een sterke top-10 plaats. “Ik wil in beeld rijden om een profcontract te bemachtigen”, aldus Huybs in gesprek met WielerFlits.

Huybs begon zijn seizoen goed met een aantal goede buitenlandse crossen, waaronder een zege in Nederlands Mechelen. Vervolgens reed hij zich bij de beloften in de kijker door vierde te worden op het EK in Pontchâteau, waar hij even zelfs zicht had op het podium. Nadien ging het echter bergaf voor Huybs, tot in Antwerpen. Daar werd hij knap tweede in de Wereldbeker voor beloften.

“Misschien heb ik daar wel de klik gemaakt. Ik ben ook een paar dagen naar Spanje geweest en daar was het gevoel ook heel goed. In Namen was het daarna nog wat minder, maar in Antwerpen heb ik toch vertrouwen getankt. Het was wel jammer dat ik daar juist niet won, maar goed.”

In Heusden-Zolder en Diegem kwam Huybs vervolgens in interessante koerssituaties terecht. Door een aantal momenten waarop het tempo zakte kon hij een aantal keer de kop nemen en zaten zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel een keer in zijn wiel. “Dat voelt geweldig. Zeker als er zo veel publiek langs de kant staat. Als je dan bijvoorbeeld voor Van der Poel kan rijden, is dat heel erg speciaal. Ik probeer die momenten wel te pakken, want ik wil in beeld rijden.”

Profcontract

“Die kansen kan ik niet laten liggen. Ook richting een profcontract toe, dan moet ik me wel laten zien.” Dat Huybs zo nadrukkelijk bezig is met het in beeld rijden, komt doordat zijn contract bij Baloise Trek Lions na het veldritseizoen afloopt. “Ik mag wel blijven, maar voorlopig niet als prof. Misschien komt er na een goed WK wel nog iets uit de bus. Ik ga dus gewoon blijven werken en dan zien we wel wat er volgt.”

Gesprekken met andere ploegen zijn momenteel nog niet aan de gang, geeft hij zelf aan. “Ik probeer gewoon mijn best te doen. In het begin van het seizoen reed ik niet zo goed tussen de profs. Nu heb ik wel laten zien wat ik waard ben, dus blijf ik zeker optimistisch dat ik prof kan worden.”

Dichter bij niveau Verstrynge en Michels

“Ik richt me echt op een goed WK nu. Maar er is ook het Belgisch kampioenschap, dat is ook een belangrijke wedstrijd. Naar mijn gevoel ben ik wel dichter gekomen bij het niveau van Emiel Verstrynge en Jente Michels. Op een goede dag kan ik misschien wel meedoen voor de titel. Dat is mijn eerste doel. Door de laatste crossen heb ik in ieder geval vertrouwen gekregen. Dat doet deugd.”

Huybs is zeer zelfbewust. Zo kan hij duidelijk zeggen wat zijn werkpunten zijn voor de komende jaren. “Mentaal kan ik nog stappen zetten. Ik heb veel stress. Dat is een belangrijk werkpunt, want ik heb er vaak last van. Daarnaast moeten er ook nog een aantal percentages bij qua vermogen. Dat moet beter. Daar heb ik volgens mij nog een jaartje voor nodig, misschien zelfs twee. Ik denk dat er zeker nog wel progressie in zit.”